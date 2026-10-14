Meld bugs

Heb je geen bug gevonden maar een verbeteridee?
Geen bestand gekozen

Optioneel. PNG, JPG, WebP of GIF tot 5 MB.

Nintendo Classic-library aangevuld met drie GBA-klassiekers

Door Rudy Wijnberg
Help Gameliner en maak ons een favoriete bron

Heb je een Nintendo Switch Online + Expansion Pack op zak? Dan kun je vanaf nu met drie klassiekers aan de haal. De Nintendo Classics-library is namelijk aangevuld met drie Game Boy Advance-klassiekers.

Vanaf vandaag is het mogelijk om je tijd te besteden aan een drietal games voor Game Boy Advance. Monster Rancher Advance biedt hierbij uren vermaak, Metal Slug Advance geeft je een lekkere dosis adrenaline en Kururin Paradise stelt je reflexen op de proef. Die laatste game is daarbij voor het eerst verkrijgbaar op de westerse markt. Alle drie de games zijn vanaf nu te vinden in de GBA-library van Nintendo Classics. Om deze te spelen, dien je echter te beschikken over een Nintendo Switch Online + Expansion Pack-abonnement.

Vanwege je cookie-instellingen verschijnt hier nu geen YouTube-video.
Bron: Nintendo
Rudy Wijnberg
Rudy Wijnberg Mede-eigenaar & Head of Media
Gemiddelde reviewscore: 3,7/5 354 reviews 2784 artikelen geplaatst

Als het gaat om passief sporten is Rudy een kei gezien hij regelmatig menig vechtersbaas tegen de vloer nokt en tanden laat rapen. Toch is hij niet vies van andere genres. Onder het motto “je moet toch alles in je leven geprobeerd hebben” experimenteert onze Amsterdammer zo nu en dan eens wat. Niet altijd even succesvol, geduld is namelijk niet echt zijn sterkste punt, net als een gracieuze winnaar zijn gedurende menig fighter…

Meer van deze auteur

Bekijk profiel
Lees meer
Reacties
Er zijn nog geen reacties
Nog niet uitgepraat? Praat verder op Discord