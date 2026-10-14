Nintendo Classic-library aangevuld met drie GBA-klassiekers
Heb je een Nintendo Switch Online + Expansion Pack op zak? Dan kun je vanaf nu met drie klassiekers aan de haal. De Nintendo Classics-library is namelijk aangevuld met drie Game Boy Advance-klassiekers.
Vanaf vandaag is het mogelijk om je tijd te besteden aan een drietal games voor Game Boy Advance. Monster Rancher Advance biedt hierbij uren vermaak, Metal Slug Advance geeft je een lekkere dosis adrenaline en Kururin Paradise stelt je reflexen op de proef. Die laatste game is daarbij voor het eerst verkrijgbaar op de westerse markt. Alle drie de games zijn vanaf nu te vinden in de GBA-library van Nintendo Classics. Om deze te spelen, dien je echter te beschikken over een Nintendo Switch Online + Expansion Pack-abonnement.
Als het gaat om passief sporten is Rudy een kei gezien hij regelmatig menig vechtersbaas tegen de vloer nokt en tanden laat rapen. Toch is hij niet vies van andere genres. Onder het motto “je moet toch alles in je leven geprobeerd hebben” experimenteert onze Amsterdammer zo nu en dan eens wat. Niet altijd even succesvol, geduld is namelijk niet echt zijn sterkste punt, net als een gracieuze winnaar zijn gedurende menig fighter…
-
Ranked
Ranked: Alle Toy Story-games op een rijtje
Van een vermelding in de D-Tier tot games met een gouden randje in de A- en S-tiers. Deze Toy Story-ranked loopt alle games even na.4 reacties
-
Preview
Preview: Hands-on met The Legend of Zelda: Ocarina of Time
Wij mochten alvast aan de slag met The Legend of Zelda: Ocarina of Time op Switch 2. De conclusie? Klassiek, en toch modern.11 reacties
-
Tech
Valve stopt met productie van Valve Index
Valve stopt met de productie van de Valve Index na de komst van de Steam Frame en biedt de restanten met korting aan.2 reacties
-
Nieuws
God of War Laufey krijgt Collector's Box... zonder de game
God of War Laufey krijgt een 'Collector's Box' vol goodies... maar de basisgame krijg je er niet bij.11 reacties
Video toevoegen
Voeg eerst een video toe.