Nintendo Classic-library aangevuld met drie GBA-klassiekers

Heb je een Nintendo Switch Online + Expansion Pack op zak? Dan kun je vanaf nu met drie klassiekers aan de haal. De Nintendo Classics-library is namelijk aangevuld met drie Game Boy Advance-klassiekers.

Vanaf vandaag is het mogelijk om je tijd te besteden aan een drietal games voor Game Boy Advance. Monster Rancher Advance biedt hierbij uren vermaak, Metal Slug Advance geeft je een lekkere dosis adrenaline en Kururin Paradise stelt je reflexen op de proef. Die laatste game is daarbij voor het eerst verkrijgbaar op de westerse markt. Alle drie de games zijn vanaf nu te vinden in de GBA-library van Nintendo Classics. Om deze te spelen, dien je echter te beschikken over een Nintendo Switch Online + Expansion Pack-abonnement.