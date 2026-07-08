Nintendo stopt Mario Kart Tour, game krijgt geen offline modus

Na zeven jaar activiteit trekt Nintendo op 29 september de stekker uit de mobiele game Mario Kart Tour. Via een blogpost bedankt Nintendo de spelers voor het spelen en laat de uitgever weten dat de game geen offline ondersteuning krijgt.

In september 2019 verscheen Mario Kart Tour voor smartphones. De game kende een sterke start, mede dankzij de gacha-mechanics waarmee spelers nieuwe karts en personages konden ontgrendelen. Dat verdienmodel kwam echter al snel onder vuur te liggen, waarna Nintendo in 2022 overstapte op een traditionele winkel in combinatie met een abonnementsdienst.

Na zeven jaar en tien dagen is het echter einde verhaal voor Mario Kart Tour. De game gaat op 29 september 2026 officieel offline en Nintendo geeft aan niet voornemens te zijn een offline variant uit te brengen. Inmiddels zijn alle betaalmethodes uitgeschakeld en kunnen spelers tot de sluiting gratis gebruikmaken van de premiumdiensten. Het ontbreken van een offlinemodus betekent bovendien dat alle eerder aangeschafte content niet langer bruikbaar is.

Nintendo heeft uiteraard nog altijd een aantal mobiele games actief. Zo is Pokémon Champions op mobiele apparaten te spelen en lanceerde het onlangs nog Pictonico!, een game die foto's uit je filmrol omtovert tot minigames.

Speelde jij Mario Kart Tour nog? Laat het weten in de reacties!