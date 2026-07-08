Nintendo stopt Mario Kart Tour, game krijgt geen offline modus
Na zeven jaar activiteit trekt Nintendo op 29 september de stekker uit de mobiele game Mario Kart Tour. Via een blogpost bedankt Nintendo de spelers voor het spelen en laat de uitgever weten dat de game geen offline ondersteuning krijgt.
In september 2019 verscheen Mario Kart Tour voor smartphones. De game kende een sterke start, mede dankzij de gacha-mechanics waarmee spelers nieuwe karts en personages konden ontgrendelen. Dat verdienmodel kwam echter al snel onder vuur te liggen, waarna Nintendo in 2022 overstapte op een traditionele winkel in combinatie met een abonnementsdienst.
Na zeven jaar en tien dagen is het echter einde verhaal voor Mario Kart Tour. De game gaat op 29 september 2026 officieel offline en Nintendo geeft aan niet voornemens te zijn een offline variant uit te brengen. Inmiddels zijn alle betaalmethodes uitgeschakeld en kunnen spelers tot de sluiting gratis gebruikmaken van de premiumdiensten. Het ontbreken van een offlinemodus betekent bovendien dat alle eerder aangeschafte content niet langer bruikbaar is.
Nintendo heeft uiteraard nog altijd een aantal mobiele games actief. Zo is Pokémon Champions op mobiele apparaten te spelen en lanceerde het onlangs nog Pictonico!, een game die foto's uit je filmrol omtovert tot minigames.
Speelde jij Mario Kart Tour nog? Laat het weten in de reacties!
Als het gaat om passief sporten is Rudy een kei gezien hij regelmatig menig vechtersbaas tegen de vloer nokt en tanden laat rapen. Toch is hij niet vies van andere genres. Onder het motto “je moet toch alles in je leven geprobeerd hebben” experimenteert onze Amsterdammer zo nu en dan eens wat. Niet altijd even succesvol, geduld is namelijk niet echt zijn sterkste punt, net als een gracieuze winnaar zijn gedurende menig fighter…
-
Nieuws
Mario Kart Tour krijgt geen updates meer
De laatste update voor Mario Kart Tour staat op de planning, maar daarna moeten spelers het doen met de bestaande content.0 reacties
-
Trailer
Trailer: Autumn Tour van Mario Kart Tour officieel onthuld
Wil je weten welke circuits terugkeren in de Autumn Tour van Mario Kart Tour? Kijk dan deze overzichtstrailer!0 reacties
-
Nieuws
Mario Kart Tour stapt af van gachasysteem
Mario Kart Tour, de mobiele kartracer van Nintendo, gaat flink op de schop. Niet alleen gaat het gachasysteem weg, maar er komt ook een nieuwe modus.0 reacties
-
Trailer
Trailer: Mario Kart Tour Amsterdam Drift heeft een trailer
Het nieuwe circuit in Mario Kart Tour wordt Amsterdam Drift en het is heerlijk stereotyperend Nederlands.0 reacties
The Rock speelt geen mobiele games. Hooguit op vakantie een potje Reigns.
Lost media....
Blijf het toch naar vinden, die always online games die offline gehaald worden en zo onspeelbaar worden.
Ik kan vrijwel iedere game uit m'n jeugd nu nog opnieuw opstarten en spelen. Met een always online spel dat offline gehaald is, kan dat niet.
Gelukkig voor de fans zitten er een paar van deze banen in de Mario Kart 8 Deluxe DLC