Nintendo Switch-update 22.5.0 maakt eShop eindelijk sneller

Nintendo heeft firmware-update 22.5.0 doorgevoerd voor Nintendo Switch en Nintendo Switch 2. De systeemupdate introduceert enkele nieuwe taalopties voor Nintendo Switch 2, maar is vooral interessant voor bezitters van een Nintendo Switch. De eShop van de vorige generatie Switch is namelijk eindelijk sneller!

In een zeer summiere lijst met patchnotes ontdekken we dat Nintendo's System Update 22.5.0 stiekem significante wijzigingen doorvoert. Niet per se voor de Nintendo Switch 2, maar juist voor de originele Nintendo Switch. Zo is de Nintendo Switch 2 hoofdzakelijk voorzien van text-to-speechopties waarmee we Engels kunnen omzetten naar Nederlands.

Het is echter de eShop van de Nintendo Switch die flink onder handen is genomen. Zo beschikt deze nu over een nieuwe lay-out en draait deze lokaal in plaats van via een browser. Hiermee voert Nintendo een update door die voor de Nintendo Switch 2 al beschikbaar was. De oude eShop draaide namelijk via een browserachtige constructie en kende flinke laadtijden, wat de digitale winkel onnodig frustrerend maakte.

Nintendo Switch System Update 22.5.0 is nu beschikbaar voor Nintendo Switch, Nintendo Switch Lite en Nintendo Switch OLED.