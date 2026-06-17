Nintendo Switch-update 22.5.0 maakt eShop eindelijk sneller
Nintendo heeft firmware-update 22.5.0 doorgevoerd voor Nintendo Switch en Nintendo Switch 2. De systeemupdate introduceert enkele nieuwe taalopties voor Nintendo Switch 2, maar is vooral interessant voor bezitters van een Nintendo Switch. De eShop van de vorige generatie Switch is namelijk eindelijk sneller!
In een zeer summiere lijst met patchnotes ontdekken we dat Nintendo's System Update 22.5.0 stiekem significante wijzigingen doorvoert. Niet per se voor de Nintendo Switch 2, maar juist voor de originele Nintendo Switch. Zo is de Nintendo Switch 2 hoofdzakelijk voorzien van text-to-speechopties waarmee we Engels kunnen omzetten naar Nederlands.
Het is echter de eShop van de Nintendo Switch die flink onder handen is genomen. Zo beschikt deze nu over een nieuwe lay-out en draait deze lokaal in plaats van via een browser. Hiermee voert Nintendo een update door die voor de Nintendo Switch 2 al beschikbaar was. De oude eShop draaide namelijk via een browserachtige constructie en kende flinke laadtijden, wat de digitale winkel onnodig frustrerend maakte.
Nintendo Switch System Update 22.5.0 is nu beschikbaar voor Nintendo Switch, Nintendo Switch Lite en Nintendo Switch OLED.
Als het gaat om passief sporten is Rudy een kei gezien hij regelmatig menig vechtersbaas tegen de vloer nokt en tanden laat rapen. Toch is hij niet vies van andere genres. Onder het motto “je moet toch alles in je leven geprobeerd hebben” experimenteert onze Amsterdammer zo nu en dan eens wat. Niet altijd even succesvol, geduld is namelijk niet echt zijn sterkste punt, net als een gracieuze winnaar zijn gedurende menig fighter…
-
Nieuws
Vier Independence Day 2026 in GTA Online
Voor iedereen die het viert: fijne Independence Day! Ook Rockstar Games houdt rekening met de feestdag en kleedt GTA Online nationalistisch aan.8 reacties
-
Trailer
The Last Hour of an Epic TO THE MOON RPG is compleet gestoord
Ben jij een RPG-liefhebber, maar heb je geen tijd om duizend uur in een game te steken? The Last Hour of an Epic TO THE MOON RPG past dan in jouw straatje.2 reacties
-
Ranked
Ranked: Alle DOOM-games op een rijtje
Met DOOM: The Dark Ages | Revelations in aantocht is het tijd om stil te staan bij deze legendarische FPS-reeks. Check hier de Ranked van de DOOM-games!28 reacties
-
Nieuws
Danganronpa 2x2 uitgesteld naar 2027, bekijk nu de features
Danganronpa 2x2 is helaas uitgesteld. De moderne versie van Danganronpa 2: Goodbye Despair bevat echter een compleet nieuw scenario en verbeterde visuals.2 reacties
Voor mij mosterd na de maaltijd. Net een switch 2 gekregen en die gaat natuurlijk heel veel aandacht krijgen. Aangezien ik ook een switch oled heb, weet ik nog niet wat ik daarmee ga doen.
Dat we dit nog mogen meemaken. Heel fijn, want de shop op Switch 1 is dusdanig traag dat het me vaak ontmoedigt om te browsen.
Nu nog al die shovelware aanpakken!
Beter laat dan nooit 😅.
Gebruik zelf de e-shop nagenoeg nooit aangezien ik mijn games fysiek koop dus niet echt in de gaten qua hoe de snelheid is en was.
En dat na bijna 10 jaar...