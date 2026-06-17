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Nintendo Switch-update 22.5.0 maakt eShop eindelijk sneller

Door Rudy Wijnberg

Nintendo heeft firmware-update 22.5.0 doorgevoerd voor Nintendo Switch en Nintendo Switch 2. De systeemupdate introduceert enkele nieuwe taalopties voor Nintendo Switch 2, maar is vooral interessant voor bezitters van een Nintendo Switch. De eShop van de vorige generatie Switch is namelijk eindelijk sneller!

In een zeer summiere lijst met patchnotes ontdekken we dat Nintendo's System Update 22.5.0 stiekem significante wijzigingen doorvoert. Niet per se voor de Nintendo Switch 2, maar juist voor de originele Nintendo Switch. Zo is de Nintendo Switch 2 hoofdzakelijk voorzien van text-to-speechopties waarmee we Engels kunnen omzetten naar Nederlands.

Nintendo eShop System Update Switch

Het is echter de eShop van de Nintendo Switch die flink onder handen is genomen. Zo beschikt deze nu over een nieuwe lay-out en draait deze lokaal in plaats van via een browser. Hiermee voert Nintendo een update door die voor de Nintendo Switch 2 al beschikbaar was. De oude eShop draaide namelijk via een browserachtige constructie en kende flinke laadtijden, wat de digitale winkel onnodig frustrerend maakte.

Nintendo Switch System Update 22.5.0 is nu beschikbaar voor Nintendo Switch, Nintendo Switch Lite en Nintendo Switch OLED.

Bron: Nintendo
Rudy Wijnberg
Rudy Wijnberg Mede-eigenaar & Head of Media
Gemiddelde reviewscore: 3,7/5 314 reviews 2104 artikelen geplaatst

Als het gaat om passief sporten is Rudy een kei gezien hij regelmatig menig vechtersbaas tegen de vloer nokt en tanden laat rapen. Toch is hij niet vies van andere genres. Onder het motto “je moet toch alles in je leven geprobeerd hebben” experimenteert onze Amsterdammer zo nu en dan eens wat. Niet altijd even succesvol, geduld is namelijk niet echt zijn sterkste punt, net als een gracieuze winnaar zijn gedurende menig fighter…

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Reacties
Avatar Piposaurus77
Piposaurus77
lvl6 Combo Juggler
2 weken geleden om 09:43

Voor mij mosterd na de maaltijd. Net een switch 2 gekregen en die gaat natuurlijk heel veel aandacht krijgen. Aangezien ik ook een switch oled heb, weet ik nog niet wat ik daarmee ga doen.

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Avatar EzeltjePrik
EzeltjePrik
lvl11 Commander
2 weken geleden om 14:36

Dat we dit nog mogen meemaken. Heel fijn, want de shop op Switch 1 is dusdanig traag dat het me vaak ontmoedigt om te browsen.

Nu nog al die shovelware aanpakken!

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Avatar NextGenDonkey
NextGenDonkey
lvl14 High Score Chaser
2 weken geleden om 12:27

Beter laat dan nooit 😅.
Gebruik zelf de e-shop nagenoeg nooit aangezien ik mijn games fysiek koop dus niet echt in de gaten qua hoe de snelheid is en was.

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Avatar Mole28
Mole28
lvl6 Combo Juggler
2 weken geleden om 10:52

En dat na bijna 10 jaar...

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