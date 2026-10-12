NPO Klassiek presenteert de Gamemuziek Top 50

Een tijd geleden vroegen we aan jullie en de redactieleden wat jullie favoriete muziekalbum in gaming is. De antwoorden waren ontzettend divers, maar enkele antwoorden kwamen meer dan eens terug. Maar wat is nou dé beste gamemuziek?

NPO Klassiek vroeg zich dit ook af en presenteert daarom de Gamemuziek Top 50. De radiozender en ranglijsten zijn oude bekenden: elk jaar kiezen de luisteraars al hun favorieten voor de Klassieke Top 400. De Gamemuziek Top 50 werkt echter anders. Met een zorgvuldig samengestelde lijst, een vakjury en een oeuvreprijs voor een toonaangevende Nederlandse componist die een belangrijke bijdrage heeft geleverd aan de Nederlandse game-industrie, wordt het een echt evenement. Dat zagen ze ook bij NPO Klassiek, waardoor er tijdens de uitzending games, consoles en VR-apparatuur beschikbaar worden gesteld om tijdens het luisteren lekker te kunnen gamen. Wil jij hier ook bij zijn? Het evenement vindt plaats op 13 november van 12:00 tot 17:00 uur en gratis tickets kun je halen via npoklassiek.nl/gaming.

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Zit je liever thuis te gamen terwijl je naar de Top 50 luistert? Dan kun je de uitzending volgen via NPO 2 Extra, NPO Start, YouTube, Instagram en TikTok. Benieuwd naar meer gamemuziek? Kijk dan ook even op de socials van NPO Klassiek, waar ze lekkere content maken over games, van RuneScape tot Clair Obscur.