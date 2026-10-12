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NPO Klassiek presenteert de Gamemuziek Top 50

Door Hannah Herzberg
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Een tijd geleden vroegen we aan jullie en de redactieleden wat jullie favoriete muziekalbum in gaming is. De antwoorden waren ontzettend divers, maar enkele antwoorden kwamen meer dan eens terug. Maar wat is nou dé beste gamemuziek?

NPO Klassiek vroeg zich dit ook af en presenteert daarom de Gamemuziek Top 50. De radiozender en ranglijsten zijn oude bekenden: elk jaar kiezen de luisteraars al hun favorieten voor de Klassieke Top 400. De Gamemuziek Top 50 werkt echter anders. Met een zorgvuldig samengestelde lijst, een vakjury en een oeuvreprijs voor een toonaangevende Nederlandse componist die een belangrijke bijdrage heeft geleverd aan de Nederlandse game-industrie, wordt het een echt evenement. Dat zagen ze ook bij NPO Klassiek, waardoor er tijdens de uitzending games, consoles en VR-apparatuur beschikbaar worden gesteld om tijdens het luisteren lekker te kunnen gamen. Wil jij hier ook bij zijn? Het evenement vindt plaats op 13 november van 12:00 tot 17:00 uur en gratis tickets kun je halen via npoklassiek.nl/gaming.

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Zit je liever thuis te gamen terwijl je naar de Top 50 luistert? Dan kun je de uitzending volgen via NPO 2 Extra, NPO Start, YouTube, Instagram en TikTok. Benieuwd naar meer gamemuziek? Kijk dan ook even op de socials van NPO Klassiek, waar ze lekkere content maken over games, van RuneScape tot Clair Obscur.

Bron: NPO Klassiek
Hannah Herzberg
Hannah Herzberg Redacteur
Gemiddelde reviewscore: 3,3/5 14 reviews 135 artikelen geplaatst

Zeg je singleplayer open-world RPG's, dan zeg je Hannah. Je kunt haar midden in de nacht wakker maken om het avontuur aan te gaan in games als The Witcher, The Elder Scrolls, Assassin's Creed of Fallout. Maar ook een cozy game op zijn tijd draait Hannah haar hand niet voor om. Verliest ze zich niet in een digitale wereld, dan vind je haar waarschijnlijk aan de keukentafel met een tabletop- of kaartspel zoals Pathfinder of Dungeons & Dragons. Kortom, als je iets wil weten over games of bordspellen, dan zit je bij Hannah aan het juiste adres.

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Reacties
Avatar Theemuts
Theemuts
lvl4 Reply Goblin
38 minuten geleden

Zeker iets om terug te kijken! Al ga ik thuis overleggen of dit iets is om te proberen bij te zijn.

0
Avatar JustB
JustB
lvl6 Combo Juggler
47 minuten geleden

Heel leuk dat ze dit doen inderdaad! Final Fantasy X , Kingdom Hearts en Shenmue muziek mag in mijn mening niet ontbreken! Zo’n concert van Final Fantasy muziek lijkt me ook nog wel eens vet om dat bij te wonen!

0
Avatar stefan52a
stefan52a
lvl15 Community Veteraan
1 uur geleden

Tof dat ze dit doen! :) Ik ga die dag dit zeker proberen te luisteren en anders ga ik het terug luisteren.

0
Avatar Biertje-erbij
Biertje-erbij
lvl16 Legend in the Making
1 uur geleden

Leuk, maar zoiets zouden ze beter met het Metropole Orkest kunnen doen in de Afas ofzo. Zou ik best heen zijn gegaan.

0
Avatar Dre_mk3
Dre_mk3
lvl7 Checkpoint Jeugd
2 uur geleden

Heel tof dat het wat meer aandacht krijgt. Zitten echt pareltjes tussen

1
Avatar Maestro
Maestro
lvl13 Meta Builder
2 uur geleden

Leuk dit!

0
Avatar Sottiwotti
Sottiwotti
lvl11 Commander
2 uur geleden

Ik heb een paar maanden geleden heel erg interessante reels van hen gezien op Instagram over gamemuziek. Het is mooi om te zien dat gamemuziek toch eindelijk eens de erkenning krijgt die het verdient. Als ik het niet vergeet ga ik zeker luisteren

1
Avatar TheNielsalorian
TheNielsalorian
lvl6 Combo Juggler
2 uur geleden

Tof! Luister de zender altijd bij de filmmuziek lijst, maar deze gaat ook zeker aan!

0
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