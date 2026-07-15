Onafhankelijke Compulsion Games zoekt naar een baantje

Waar we normaliter enkel egoboostende posts en werkzoekenden op LinkedIn tegenkomen, zien we dit keer een complete studio op zoek naar werk op het bekende platform voor professionals. In een LinkedIn-post laat het inmiddels onafhankelijke Compulsion Games namelijk weten dat het op zoek is naar opdrachten.

De gigantische Xbox-ontslagronde heeft flink wat slachtoffers geëist. Zo zijn Double Fine, Ninja Theory, Undead Labs en Compulsion Games nu officieel onafhankelijk geworden, waardoor een sluiting van het viertal studio's is voorkomen. Dat betekent echter niet automatisch dat alles koek en ei is. Compulsion zit momenteel namelijk zonder project en zoekt daarom hulp via LinkedIn.

In een uitgebreide post laat de studio weten dat het momenteel zijn onafhankelijkheid viert, maar ook graag andere studio's wil ondersteunen bij de ontwikkeling van games. Hoogstwaarschijnlijk omdat de ontwikkelaar momenteel zonder financiering zit om een eigen project op te starten en daadwerkelijk tot afronding te brengen.

Mocht je dus nog hulp nodig hebben bij de ontwikkeling van een game, dan weet je bij deze in ieder geval dat je altijd terecht kunt bij Compulsion Games. Wij hopen uiteraard dat Compulsion Games spoedig een stabiele bron van financiering kan vinden om het voortbestaan van de studio te garanderen.