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Onafhankelijke Compulsion Games zoekt naar een baantje

Door Rudy Wijnberg
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Waar we normaliter enkel egoboostende posts en werkzoekenden op LinkedIn tegenkomen, zien we dit keer een complete studio op zoek naar werk op het bekende platform voor professionals. In een LinkedIn-post laat het inmiddels onafhankelijke Compulsion Games namelijk weten dat het op zoek is naar opdrachten.

De gigantische Xbox-ontslagronde heeft flink wat slachtoffers geëist. Zo zijn Double Fine, Ninja Theory, Undead Labs en Compulsion Games nu officieel onafhankelijk geworden, waardoor een sluiting van het viertal studio's is voorkomen. Dat betekent echter niet automatisch dat alles koek en ei is. Compulsion zit momenteel namelijk zonder project en zoekt daarom hulp via LinkedIn.

Compulsion games Logo

In een uitgebreide post laat de studio weten dat het momenteel zijn onafhankelijkheid viert, maar ook graag andere studio's wil ondersteunen bij de ontwikkeling van games. Hoogstwaarschijnlijk omdat de ontwikkelaar momenteel zonder financiering zit om een eigen project op te starten en daadwerkelijk tot afronding te brengen.

Mocht je dus nog hulp nodig hebben bij de ontwikkeling van een game, dan weet je bij deze in ieder geval dat je altijd terecht kunt bij Compulsion Games. Wij hopen uiteraard dat Compulsion Games spoedig een stabiele bron van financiering kan vinden om het voortbestaan van de studio te garanderen.

Bron: LinkedIn
Rudy Wijnberg
Rudy Wijnberg Mede-eigenaar & Head of Media
Gemiddelde reviewscore: 3,7/5 314 reviews 2155 artikelen geplaatst

Als het gaat om passief sporten is Rudy een kei gezien hij regelmatig menig vechtersbaas tegen de vloer nokt en tanden laat rapen. Toch is hij niet vies van andere genres. Onder het motto “je moet toch alles in je leven geprobeerd hebben” experimenteert onze Amsterdammer zo nu en dan eens wat. Niet altijd even succesvol, geduld is namelijk niet echt zijn sterkste punt, net als een gracieuze winnaar zijn gedurende menig fighter…

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Packshot South of Midnight
South of Midnight

Reviewscore

3,5/5

Ontwikkelaar

Compulsion Games

Uitgever

Xbox Game Studios

Release

8 april 2025

Platforms

PC
PS5
XBS
NS2
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Reacties
Avatar Patientzero
Patientzero
lvl9 NPC 2.0
14 minuten geleden

Er zijn vast genoeg grote studio's die extra handjes kunnen gebruiken. Ik denk meteen aan Square Enix zodat ze op hoger tempo die oude Final Fantasy games kunnen remaken/remasteren.

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