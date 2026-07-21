Order of the Sinking Star onderweg naar PS5

Order of the Sinking Star, de aankomende puzzelgame van de welbekende ontwikkelaar Jonathan Blow, heeft een nieuw platform te pakken: de PlayStation 5.

Dit nieuws werd bekendgemaakt via de PlayStation Blog en kwam gepaard met een nieuwe overview-trailer. Mocht je nog niet bekend zijn met deze titel: het gaat om een diepgaande puzzel-ervaring, waarin meerdere mechanics met elkaar worden gecombineerd om zo een aangrijpende beleving neer te zetten. De diverse items en personages reageren op elkaar en dat resulteert vaak in verrassende uitkomsten. De grote map dien je dus ook goed door te spitten met alle kennis die je hebt opgedaan in de reis ernaartoe. Alleen dan kan je uiteindelijk Order of the Sinking Star volledig doorlopen. Jonathan Blow legt je het een en ander uit hieronder.

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Order of the Sinking Star is beschikbaar in 2026 voor de pc, PlayStation 5 en Nintendo Switch 2.