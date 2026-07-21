Order of the Sinking Star onderweg naar PS5
Order of the Sinking Star, de aankomende puzzelgame van de welbekende ontwikkelaar Jonathan Blow, heeft een nieuw platform te pakken: de PlayStation 5.
Dit nieuws werd bekendgemaakt via de PlayStation Blog en kwam gepaard met een nieuwe overview-trailer. Mocht je nog niet bekend zijn met deze titel: het gaat om een diepgaande puzzel-ervaring, waarin meerdere mechanics met elkaar worden gecombineerd om zo een aangrijpende beleving neer te zetten. De diverse items en personages reageren op elkaar en dat resulteert vaak in verrassende uitkomsten. De grote map dien je dus ook goed door te spitten met alle kennis die je hebt opgedaan in de reis ernaartoe. Alleen dan kan je uiteindelijk Order of the Sinking Star volledig doorlopen. Jonathan Blow legt je het een en ander uit hieronder.
Order of the Sinking Star is beschikbaar in 2026 voor de pc, PlayStation 5 en Nintendo Switch 2.
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Preview
Preview: Order of the Sinking Star – Geen zinkend schip
Na tien jaar wachten is een nieuwe game van Jonathan Blow in zicht. Met veel plezier zijn wij alvast in Order of the Sinking Star gedoken.5 reacties
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Trailer
Order of the Sinking Star ook in ontwikkeling voor Switch 2
De nieuwe puzzelgame Order of the Sinking Star van de welbekende gamemaker Jonathan Blow (Braid, The Witness) is ook onderweg naar de Nintendo Switch 2.1 reactie
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Trailer
Jonathan Blow onthult Order of the Sinking Star op The Game Awards
De nieuwe game van Braid-ontwikkelaar is tijdens The Game Awards onthuld: Order of the Sinking Star is een puzzelgame met wel meer dan duizend puzzels.0 reacties
Hij brengt niet veel spellen uit, maar het is altijd wel iets bijzonders. Deze lijkt me ook weer interessant.