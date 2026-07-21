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Order of the Sinking Star onderweg naar PS5

Door Bram Noteboom
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Order of the Sinking Star, de aankomende puzzelgame van de welbekende ontwikkelaar Jonathan Blow, heeft een nieuw platform te pakken: de PlayStation 5.

Dit nieuws werd bekendgemaakt via de PlayStation Blog en kwam gepaard met een nieuwe overview-trailer. Mocht je nog niet bekend zijn met deze titel: het gaat om een diepgaande puzzel-ervaring, waarin meerdere mechanics met elkaar worden gecombineerd om zo een aangrijpende beleving neer te zetten. De diverse items en personages reageren op elkaar en dat resulteert vaak in verrassende uitkomsten. De grote map dien je dus ook goed door te spitten met alle kennis die je hebt opgedaan in de reis ernaartoe. Alleen dan kan je uiteindelijk Order of the Sinking Star volledig doorlopen. Jonathan Blow legt je het een en ander uit hieronder.

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Order of the Sinking Star is beschikbaar in 2026 voor de pc, PlayStation 5 en Nintendo Switch 2.

Bron: PlayStation Blog
Bram Noteboom
Bram Noteboom Mede-eigenaar & Content Manager
Gemiddelde reviewscore: 3,6/5 169 reviews 5179 artikelen geplaatst

Waar Bram ooit begon als groentje, staat hij inmiddels aan de frontlinie en stuurt hij het redactieteam aan als Content Manager. Hij is overal op, en in, de site terug te vinden: van spraakmakende nieuwsberichten en eigenzinnige reviews tot cataloguswerk en PR. Mocht hij een keer niet met Gameliner bezig zijn, wat zelden voorkomt, dan verliest hij zich in de wereld van horrorgames, actie-RPG’s en sci-fi first-person shooters.

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Packshot Order of the Sinking Star
Order of the Sinking Star

Ontwikkelaar

Thekla

Uitgever

Arc Games

Release

2026

Platforms

PC
PS5
NS2
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Rockstar - GTA Online - The Kortz Center Heist
Reacties
Avatar kingoftherain
kingoftherain
lvl10 Deel van het meubilair
2 minuten geleden

Hij brengt niet veel spellen uit, maar het is altijd wel iets bijzonders. Deze lijkt me ook weer interessant.

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