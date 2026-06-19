OtherSide Entertainment ontslaat deel van personeelsbestand

Het is geen lekkere tijd om in de gaming-industrie te werken. XBOX gaat weer flink maaien in zijn personeel, Ubisoft sluit diverse studios en zelfs kleinere ontwikkelaars, zoals OtherSide Entertainment, moeten weer mensen laten gaan.

Het is de studio, waar industrie-legende Warren Spector werkzaam is, niet gegund. Underworld Ascendant was een regelrechte ramp en daaropvolgende projecten komen maar niet van de grond. Een aantal jaar heeft OtherSide gewerkt aan System Shock 3 en aan een game voor Wizards of the Coast, maar van beide titels is niks meer vernomen. Nu blijkt ook Warren Spector's geheime project, genaamd Argos: Riders on the Storm, te zijn geannuleerd. Een behoorlijke lijst dus. Daarentegen is het recent verschenen Thick as Thieves wel een leuke game, maar is wegens de korte speelduur en het lage prijskaartje, niet voldoende om de klappen op te vangen. Inmiddels mogen 17 ontwikkelaars op zoek naar een nieuwe baan.

Is dit het begin van het einde voor OtherSide Entertainment? We horen jullie speculaties graag in de comments.