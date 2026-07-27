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Rockstar - GTA Online - The Kortz Center Heist

OtherSide Entertainment stopt ontwikkeling Thick As Thieves

Door Bram Noteboom
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Na getroffen te zijn door diverse ontslagrondes geeft OtherSide Entertainment aan dat de additionele ontwikkeling voor Thick as Thieves wordt gestaakt. Dit laten ze weten via een Steam-blogpost.

Zoals Joey in zijn review al vermeldde: er schuilt fantastische potentie in Thick as Thieves, maar deze gaat helaas niet worden benut. OtherSide Entertainment laat weten dat er maar een klein deel van het team overeind is gebleven en dat daardoor er geen contentupdates meer voor Thick as Thieves uit gaan komen. Het is niet een keuze die ze wilden maken, maar ze worden geforceerd omdat er simpelweg geen resources zijn om te besteden aan de stealthgame. Wel laat men weten dat de uitgever Megabit Publishing ervoor gaat zorgen dat de game speelbaar en stabiel blijft middels peer-to-peer-servers, zodat de fans kunnen blijven jatten tot hun digitale kasten vol zitten.

Thick as Thieves Review 1

Thick as Thieves is nu beschikbaar voor de pc.

Bron: OtherSide Entertainment
Bram Noteboom
Bram Noteboom Mede-eigenaar & Content Manager
Gemiddelde reviewscore: 3,6/5 171 reviews 5227 artikelen geplaatst

Waar Bram ooit begon als groentje, staat hij inmiddels aan de frontlinie en stuurt hij het redactieteam aan als Content Manager. Hij is overal op, en in, de site terug te vinden: van spraakmakende nieuwsberichten en eigenzinnige reviews tot cataloguswerk en PR. Mocht hij een keer niet met Gameliner bezig zijn, wat zelden voorkomt, dan verliest hij zich in de wereld van horrorgames, actie-RPG’s en sci-fi first-person shooters.

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Packshot Thick as Thieves
Thick as Thieves

Reviewscore

3/5

Ontwikkelaar

OtherSide Entertainment

Uitgever

Megabit Publishing

Release

20 mei 2026

Platforms

PC
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Rockstar - GTA Online - The Kortz Center Heist
Reacties
Avatar EzeltjePrik
EzeltjePrik
lvl12 Clout Farmer
6 uur geleden

Niet verrassend, gezien de onnavolgbare strategie van deze game die meer weg had van een betaalde demo. Leek me een oplossing waar zowel klant als maker niet blij van zou worden

0
Avatar Markus
Markus
lvl13 Meta Builder
7 uur geleden

Nou, de game ziet er perfect uit voor mods. Als ze dat even het mod kraantje open zetten, dan komt de community er vast wel uit.. Dus hopelijk zijn ze verstandig genoeg om dat in ieder geval te doen 😅

0
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