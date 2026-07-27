OtherSide Entertainment stopt ontwikkeling Thick As Thieves
Na getroffen te zijn door diverse ontslagrondes geeft OtherSide Entertainment aan dat de additionele ontwikkeling voor Thick as Thieves wordt gestaakt. Dit laten ze weten via een Steam-blogpost.
Zoals Joey in zijn review al vermeldde: er schuilt fantastische potentie in Thick as Thieves, maar deze gaat helaas niet worden benut. OtherSide Entertainment laat weten dat er maar een klein deel van het team overeind is gebleven en dat daardoor er geen contentupdates meer voor Thick as Thieves uit gaan komen. Het is niet een keuze die ze wilden maken, maar ze worden geforceerd omdat er simpelweg geen resources zijn om te besteden aan de stealthgame. Wel laat men weten dat de uitgever Megabit Publishing ervoor gaat zorgen dat de game speelbaar en stabiel blijft middels peer-to-peer-servers, zodat de fans kunnen blijven jatten tot hun digitale kasten vol zitten.
Thick as Thieves is nu beschikbaar voor de pc.
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Niet verrassend, gezien de onnavolgbare strategie van deze game die meer weg had van een betaalde demo. Leek me een oplossing waar zowel klant als maker niet blij van zou worden
Nou, de game ziet er perfect uit voor mods. Als ze dat even het mod kraantje open zetten, dan komt de community er vast wel uit.. Dus hopelijk zijn ze verstandig genoeg om dat in ieder geval te doen 😅