President van Wizards of the Coast stapt op
Grote veranderingen achter de schermen van Wizards of the Coast, want president John Hight heeft laten weten dat hij afstand zal nemen van zijn positie.
John Hight treedt af als D&D-baas
Wizards of the Coast (onderdeel van Hasbro) omvat, onder andere, het enorm populaire Dungeons & Dragons (D&D) en Magic: The Gathering. Indien je niet zou weten wat D&D precies is: je hebt waarschijnlijk wel al eens van Baldur's Gate 3 gehoord. Hight werkte ongeveer twee jaar bij Wizards of the Coast en was daar de leider van de twee bovengenoemde franchises. Hij werkte eerder ook bij Blizzard, waar hij de Warcraft-franchise in goede banen leidde. Vanaf 2 september eindigt dus zijn rol als president bij Wizards of the Coast, al zal hij wel aan boord blijven in een meer adviserende rol.
Wizards of the Coast
Enkele jaren geleden werd bekendgemaakt dat verschillende projecten bij Wizards of the Coast geannuleerd werden. Tegelijk waaien er nu ook geruchten door de gangen dat er gewerkt wordt aan remakes van de eerdere Baldur's Gate-games.
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