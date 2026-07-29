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Rockstar - GTA Online - The Kortz Center Heist

President van Wizards of the Coast stapt op

Door Simon Verbeke
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Grote veranderingen achter de schermen van Wizards of the Coast, want president John Hight heeft laten weten dat hij afstand zal nemen van zijn positie.

John Hight treedt af als D&D-baas

Wizards of the Coast (onderdeel van Hasbro) omvat, onder andere, het enorm populaire Dungeons & Dragons (D&D) en Magic: The Gathering. Indien je niet zou weten wat D&D precies is: je hebt waarschijnlijk wel al eens van Baldur's Gate 3 gehoord. Hight werkte ongeveer twee jaar bij Wizards of the Coast en was daar de leider van de twee bovengenoemde franchises. Hij werkte eerder ook bij Blizzard, waar hij de Warcraft-franchise in goede banen leidde. Vanaf 2 september eindigt dus zijn rol als president bij Wizards of the Coast, al zal hij wel aan boord blijven in een meer adviserende rol.

Mr. Hight will continue to serve as the Company’s President of Wizards of the Coast on his current employment terms and conditions through September 1, 2026 (the Transition Date) [...] Mr. Hight will continue employment with the Company in the position of Advisor where he will report to the CEO of the Company.

Wizards of the coastWizards of the Coast

Enkele jaren geleden werd bekendgemaakt dat verschillende projecten bij Wizards of the Coast geannuleerd werden. Tegelijk waaien er nu ook geruchten door de gangen dat er gewerkt wordt aan remakes van de eerdere Baldur's Gate-games.

Bron: Hasbro
Simon Verbeke
Simon Verbeke Redacteur
Gemiddelde reviewscore: 3,7/5 16 reviews 290 artikelen geplaatst

Messcherp en altijd to the point. Simon charmeert met zijn heerlijke Vlaamse accent, maar overtuigt vooral met een luchtige en toegankelijke stijl. Dankzij zijn talent om complexe materie te doorgronden, weet hij heldere en duidelijke teksten te schrijven waardoor je precies weet waar je aan toe bent. Stoffige feiten worden moeiteloos omgevormd tot boeiende verhalen. Met een uitgesproken affiniteit voor indiegames en Japanse media ben je met Simon verzekerd van een eigenzinnig en onderscheidend stuk.

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Rockstar - GTA Online - The Kortz Center Heist
Reacties
Avatar RogueSquad
RogueSquad
Gameliner
4 uur geleden

Voor de Magic-spelers is dit hopelijk goed nieuws. Ze zijn nogal losgeslagen met de hoeveelheid sets en collabs. Onderhand iedere maand is er wel een nieuwe set. Het gaat zo ontzettend snel dat ik zelf al een tijdje niks meer heb toegevoegd aan mijn collectie. Het is goed met ze. Ik speel nog wel even door met wat ik heb.

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