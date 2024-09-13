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PS5 Pro krijgt moeite met runnen van GTA 6

Door Rudy Wijnberg

De PS5 Pro gaat moeite krijgen met het vlekkeloos runnen van GTA 6, tenminste zo meldt Digital Foundry's Richard Leadbeater aan Gamespot. De aankondiging van de PlayStation 5 Pro heeft mensen doen denken dat dit de next level van gaming is, maar zware games zoals een Grand Theft Auto 6 zijn veeleisend en vereisen meer CPU dan de PS5 Pro in huis heeft laat Leadbeater weten na de volledige PS5 Pro onthulling.

Het is natuurlijk natte vingerwerk, GTA 6 is immers nog volop in ontwikkeling, maar volgens tech analist Richard Leadbeater gaat de PS5 Pro niet kunnen leveren wat Rockstar nodig heeft om Grand Theft Auto 6 op 60fps in de grafische modus te kunnen draaien. Volgens de analist zijn Grand Theft Auto-games altijd zwaar om te draaien en vereist deze aanzienlijk meer CPU om de game op een constante framerate te houden terwijl je ook nog eens de grafische pracht en praal krijgt. De grote verbetering van de Pro zit vooral in de GPU, terwijl de CPU slechts een marginale uplift ziet. Dit is dan ook de reden dat we Grand Theft Auto 5 inmiddels op drie generaties hebben kunnen spelen. We zitten namelijk nu pas op de tech om die game tot zijn recht te laten komen.

GTA 616

Grand Theft Auto 6 staat gepland voor een release in 2025 voor de PlayStation 5 en Xbox Series. Ik zeg gepland, want onlangs doken er geruchten op dat Grand Theft Auto 6 is verschoven naar 2026!

Bron: Gamespot
Rudy Wijnberg
Rudy Wijnberg Mede-eigenaar & Head of Media
Gemiddelde reviewscore: 3,7/5 314 reviews 2104 artikelen geplaatst

Als het gaat om passief sporten is Rudy een kei gezien hij regelmatig menig vechtersbaas tegen de vloer nokt en tanden laat rapen. Toch is hij niet vies van andere genres. Onder het motto “je moet toch alles in je leven geprobeerd hebben” experimenteert onze Amsterdammer zo nu en dan eens wat. Niet altijd even succesvol, geduld is namelijk niet echt zijn sterkste punt, net als een gracieuze winnaar zijn gedurende menig fighter…

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Packshot GTA 6
GTA 6

Ontwikkelaar

Rockstar Studios

Uitgever

Rockstar Games

Release

19 november 2026

Platforms

PS5
XBS
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