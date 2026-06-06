Puzzelen, vechten en platformen in Trine 6: Together in Time
De Trine-franchise voorziet ons inmiddels al sinds 2009 van charmante puzzel-platformers en de reeks weet duidelijk nog steeds niet van ophouden. Trine 5 is nu al drie jaar oud en dus is het tijd voor iets nieuws. Deeltje 6 is nu namelijk aangekondigd: maak kennis met 'Together in Time'!
Wanneer verschijnt Trine 6: Together in Time?
Als je ooit een Trine-game hebt gespeeld, dan zal de trailer voor het nieuwste deel een feest van herkenning zijn! Er zijn verschillende helden om uit te kiezen, elk met hun eigen vaardigheden. Je moet op het juiste moment de juiste held selecteren, om zo puzzels op te lossen en vijanden te kunnen verslaan. De game zal opnieuw coöperatief te spelen zijn (maximum vier spelers) en het manipuleren van de tijd zal centraal staan. Natuurlijk krijgen we ook weer die kleurrijke charmante stijl die we van de reeks gewend zijn. Klik hieronder op play en geniet van de eerste beelden!
Trine 6: Together in Time verschijnt op 17 september voor de PlayStation 5, Xbox Series X|S, pc en Switch (1&2).
Messcherp en altijd to the point. Simon charmeert met zijn heerlijke Vlaamse accent, maar overtuigt vooral met een luchtige en toegankelijke stijl. Dankzij zijn talent om complexe materie te doorgronden, weet hij heldere en duidelijke teksten te schrijven waardoor je precies weet waar je aan toe bent. Stoffige feiten worden moeiteloos omgevormd tot boeiende verhalen. Met een uitgesproken affiniteit voor indiegames en Japanse media ben je met Simon verzekerd van een eigenzinnig en onderscheidend stuk.
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De vorige delen met heel veel plezier gespeeld allemaal dus deze gaat er zeker komen!
Ik vind deze wel echt anders overkomen dan eerdere delen. Lijkt wat vlotter. En ook een 4e personage?
Ben benieuwd, ga deze zeker spelen!