Race tegen Japanse demonen in JDM: Ph4ntom Driver

Gaming Factory, bekend van JDM: Japanese Drift Master, komt met een nieuwe actievolle racegame op de proppen: JDM: Ph4ntom Driver! Het gaat om een nieuw deel binnen hun eigen opgerichte franchise.

De eerste trailer werd vrijgegeven tijdens IGN Fall Fan Fest 2026. Van 'Japanese Drift Master' naar 'Japanese Demon Massacre', qua intentie is het duidelijk wat voor soort game JDM: Ph4ntom Driver gaat worden. In deze bloedstollende racetitel neem je het op tegen de Demon King en zijn volgelingen, terwijl je jouw wagen inzet als een dodelijk wapen. Met de kracht der 'Destruction' verken je de vervallen wereld en drift je volle bak tegen de Yokai aan. Spelers die niet vies zijn van arcade-racing en ook geen nee zeggen tegen bombastische combat, vinden potentieel een hidden gem in JDM: Ph4ntom Driver.

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JDM: Ph4ntom Driver is in ontwikkeling voor de pc.