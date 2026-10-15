Race tegen Japanse demonen in JDM: Ph4ntom Driver
Gaming Factory, bekend van JDM: Japanese Drift Master, komt met een nieuwe actievolle racegame op de proppen: JDM: Ph4ntom Driver! Het gaat om een nieuw deel binnen hun eigen opgerichte franchise.
De eerste trailer werd vrijgegeven tijdens IGN Fall Fan Fest 2026. Van 'Japanese Drift Master' naar 'Japanese Demon Massacre', qua intentie is het duidelijk wat voor soort game JDM: Ph4ntom Driver gaat worden. In deze bloedstollende racetitel neem je het op tegen de Demon King en zijn volgelingen, terwijl je jouw wagen inzet als een dodelijk wapen. Met de kracht der 'Destruction' verken je de vervallen wereld en drift je volle bak tegen de Yokai aan. Spelers die niet vies zijn van arcade-racing en ook geen nee zeggen tegen bombastische combat, vinden potentieel een hidden gem in JDM: Ph4ntom Driver.
JDM: Ph4ntom Driver is in ontwikkeling voor de pc.
Waar Bram ooit begon als groentje, staat hij inmiddels aan de frontlinie en stuurt hij het redactieteam aan als Content Manager. Hij is overal op, en in, de site terug te vinden: van spraakmakende nieuwsberichten en eigenzinnige reviews tot cataloguswerk en PR. Mocht hij een keer niet met Gameliner bezig zijn, wat zelden voorkomt, dan verliest hij zich in de wereld van horrorgames, actie-RPG’s en sci-fi first-person shooters.
-
Nieuws
Clive Barker is 'proud as fuck' op Hellraiser: Revival
In een interview met de website Dread Central geeft Clive Barker aan 'proud as fuck' te zijn op Hellraiser: Revival.0 reacties
-
Gerucht
Gerucht: XBOX denkt na over volledige terugkeer van exclusieve games
In een nieuwe enquête die naar XBOX Insiders is gestuurd, vraagt Microsoft naar hun mening over volledige exclusiviteit.14 reacties
-
Series
Zie wat op het spel staat in Cyberpunk: Edgerunners 2-trailer
De Netflix-exclusieve serie Cyberpunk: Edgerunners 2 wordt in de schijnwerpers gezet aan de hand van een nieuwe trailer.2 reacties
-
Game review1
Tenebris Somnia review - Zet het 8-bit retro horrorgenre in de lift
Tenebris Somnia tracht ons slapeloze nachten te bezorgen en slaagt daar soort van in. Patrick legt uit hoe in de review.1 reactie
Video toevoegen
Voeg eerst een video toe.