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Race tegen Japanse demonen in JDM: Ph4ntom Driver

Door Bram Noteboom
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Gaming Factory, bekend van JDM: Japanese Drift Master, komt met een nieuwe actievolle racegame op de proppen: JDM: Ph4ntom Driver! Het gaat om een nieuw deel binnen hun eigen opgerichte franchise.

De eerste trailer werd vrijgegeven tijdens IGN Fall Fan Fest 2026. Van 'Japanese Drift Master' naar 'Japanese Demon Massacre', qua intentie is het duidelijk wat voor soort game JDM: Ph4ntom Driver gaat worden. In deze bloedstollende racetitel neem je het op tegen de Demon King en zijn volgelingen, terwijl je jouw wagen inzet als een dodelijk wapen. Met de kracht der 'Destruction' verken je de vervallen wereld en drift je volle bak tegen de Yokai aan. Spelers die niet vies zijn van arcade-racing en ook geen nee zeggen tegen bombastische combat, vinden potentieel een hidden gem in JDM: Ph4ntom Driver.

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JDM: Ph4ntom Driver is in ontwikkeling voor de pc.

Bron: IGN
Bram Noteboom
Bram Noteboom Mede-eigenaar & Content Manager
Gemiddelde reviewscore: 3,6/5 180 reviews 5682 artikelen geplaatst

Waar Bram ooit begon als groentje, staat hij inmiddels aan de frontlinie en stuurt hij het redactieteam aan als Content Manager. Hij is overal op, en in, de site terug te vinden: van spraakmakende nieuwsberichten en eigenzinnige reviews tot cataloguswerk en PR. Mocht hij een keer niet met Gameliner bezig zijn, wat zelden voorkomt, dan verliest hij zich in de wereld van horrorgames, actie-RPG’s en sci-fi first-person shooters.

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Packshot JDM: Ph4ntom Driver
JDM: Ph4ntom Driver

Ontwikkelaar

Gaming Factory

Uitgever

Gaming Factory

Release

-

Platforms

PC
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