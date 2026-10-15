Releasedatum Guns of Eschaton valt in december 2026
De soulslike first-person shooter Guns of Eschaton komt nog dit jaar te verschijnen. Dit werd bekendgemaakt middels een nieuwe gameplaytrailer gedurende Galaxies Showcase.
Eschatology Entertainment en 4Divinity maken een denderende opkomst tijdens het digitale evenement. Ze hebben natuurlijk ook wel wat te verkopen: een duistere western first-person shooter die tegelijkertijd functioneert als een soulslike en coöperatieve multiplayer bevat. Dat is nogal een pitch en eentje die je in actie kan zien hieronder. Zolang je maar begrijpt dat elk schot telt en dat de dood niet het einde betekent in deze gruwelijke wereld vol met gewelddadige monsters en ongoddelijke wezens.
Guns of Eschaton is beschikbaar vanaf 8 december 2026 voor de pc, PlayStation 5 en Xbox Series X|S.
Waar Bram ooit begon als groentje, staat hij inmiddels aan de frontlinie en stuurt hij het redactieteam aan als Content Manager. Hij is overal op, en in, de site terug te vinden: van spraakmakende nieuwsberichten en eigenzinnige reviews tot cataloguswerk en PR. Mocht hij een keer niet met Gameliner bezig zijn, wat zelden voorkomt, dan verliest hij zich in de wereld van horrorgames, actie-RPG’s en sci-fi first-person shooters.
-
Trailer
Knallen met revolvers in western soulslike-fps Guns of Eschaton
Guns of Eschaton mixt Soulslike gameplay, een westernsetting, co-op en first-person actie. Bekijk nu de eerste gameplay van de unieke indiegame.11 reacties
-
Trailer
Soulslike-FPS Guns of Eschaton is het laatste wapenfeit van Viktor Antonov
4Divinity maakt met een knal Guns of Eschaton wereldkundig. De Soulslike-FPS van Eschatology Entertainment is te bewonderen via een nieuwe trailer.3 reacties
Video toevoegen
Voeg eerst een video toe.