Releasedatum Guns of Eschaton valt in december 2026

De soulslike first-person shooter Guns of Eschaton komt nog dit jaar te verschijnen. Dit werd bekendgemaakt middels een nieuwe gameplaytrailer gedurende Galaxies Showcase.

Eschatology Entertainment en 4Divinity maken een denderende opkomst tijdens het digitale evenement. Ze hebben natuurlijk ook wel wat te verkopen: een duistere western first-person shooter die tegelijkertijd functioneert als een soulslike en coöperatieve multiplayer bevat. Dat is nogal een pitch en eentje die je in actie kan zien hieronder. Zolang je maar begrijpt dat elk schot telt en dat de dood niet het einde betekent in deze gruwelijke wereld vol met gewelddadige monsters en ongoddelijke wezens.

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Guns of Eschaton is beschikbaar vanaf 8 december 2026 voor de pc, PlayStation 5 en Xbox Series X|S.