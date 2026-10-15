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Galaxies Showcase oktober 2026

Releasedatum Guns of Eschaton valt in december 2026

Door Bram Noteboom
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De soulslike first-person shooter Guns of Eschaton komt nog dit jaar te verschijnen. Dit werd bekendgemaakt middels een nieuwe gameplaytrailer gedurende Galaxies Showcase.

Eschatology Entertainment en 4Divinity maken een denderende opkomst tijdens het digitale evenement. Ze hebben natuurlijk ook wel wat te verkopen: een duistere western first-person shooter die tegelijkertijd functioneert als een soulslike en coöperatieve multiplayer bevat. Dat is nogal een pitch en eentje die je in actie kan zien hieronder. Zolang je maar begrijpt dat elk schot telt en dat de dood niet het einde betekent in deze gruwelijke wereld vol met gewelddadige monsters en ongoddelijke wezens.

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Guns of Eschaton is beschikbaar vanaf 8 december 2026 voor de pc, PlayStation 5 en Xbox Series X|S.

Bron: Galaxies Showcase
Bram Noteboom
Bram Noteboom Mede-eigenaar & Content Manager
Gemiddelde reviewscore: 3,6/5 180 reviews 5695 artikelen geplaatst

Waar Bram ooit begon als groentje, staat hij inmiddels aan de frontlinie en stuurt hij het redactieteam aan als Content Manager. Hij is overal op, en in, de site terug te vinden: van spraakmakende nieuwsberichten en eigenzinnige reviews tot cataloguswerk en PR. Mocht hij een keer niet met Gameliner bezig zijn, wat zelden voorkomt, dan verliest hij zich in de wereld van horrorgames, actie-RPG’s en sci-fi first-person shooters.

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Guns of Eschaton

Ontwikkelaar

Eschatology Entertainment

Uitgever

4Divinity

Release

2026

Platforms

PC
PS5
XBS
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