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Rise of the Ronin onderdeel van PlayStation Plus Game Catalog juli 2026

Door Bram Noteboom
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De PlayStation Plus Game Catalog voor juli 2026 is onthuld door Sony Interactive Entertainment. Check hier met welke games je aan de slag kan.

Vanaf 21 juli 2026 is het zover: dan kan je met de nieuwste selectie games aan de haal via het PlayStation Plus Game Catalog-programma. Ditmaal kunnen spelers zowel triple-A releases als ondergewaardeerde indietitels op de downloadlijst plaatsen. Ook worden er een aantal PlayStation Classics toegevoegd. Hieronder vind je het volledige overzicht:

  • Avatar: Frontiers of Pandora | PS5
  • Rise of the Ronin | PS5
  • Firefighting Simulator: Ignite | PS5
  • Mighty Morphin Power Rangers: Rita’s Rewind | PS5, PS4
  • Dying Light | PS4
  • Citizen Sleeper 2: Starward Vector | PS5
  • Snow Bros. Wonderland | PS5
  • Psi-Ops: The Mindgate Conspiracy | PS5, PS4 (PlayStation Plus Premium)
  • Indigo Prophecy | PS5, PS4 (PlayStation Plus Premium)

PlayStation Plus Game Catalogus juli 2026

Ga jij specifieke titels spelen? Laat het ons vooral weten!

Bron: PlayStation Blog
Bram Noteboom
Bram Noteboom Mede-eigenaar & Content Manager
Gemiddelde reviewscore: 3,6/5 169 reviews 5145 artikelen geplaatst

Waar Bram ooit begon als groentje, staat hij inmiddels aan de frontlinie en stuurt hij het redactieteam aan als Content Manager. Hij is overal op, en in, de site terug te vinden: van spraakmakende nieuwsberichten en eigenzinnige reviews tot cataloguswerk en PR. Mocht hij een keer niet met Gameliner bezig zijn, wat zelden voorkomt, dan verliest hij zich in de wereld van horrorgames, actie-RPG’s en sci-fi first-person shooters.

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Packshot Rise of the Ronin
Rise of the Ronin

Reviewscore

4,5/5

Ontwikkelaar

Team Ninja

Uitgever

KOEI TECMO GAMES

Release

22 maart 2024

Platforms

PC
PS5
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Reacties
Avatar Jason28
Jason28
lvl7 Checkpoint Jeugd
4 uur geleden

Rise of the Ronin staat op mijn verlanglijstje. Ik krijg de laatste tijd het gevoel dat PS plus betere games bevat dan GP.

0
Avatar Maestro
Maestro
lvl11 Commander
4 uur geleden

Zo dat is een mooie lijst aan games :)

0
Avatar RudyWijnberg
RudyWijnberg
Gameliner
5 uur geleden

Lekkerrr, stond toevallig laatst met Avatar in mijn handen. Ook Mighty Morphin is lachen

0
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