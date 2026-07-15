Rise of the Ronin onderdeel van PlayStation Plus Game Catalog juli 2026
De PlayStation Plus Game Catalog voor juli 2026 is onthuld door Sony Interactive Entertainment. Check hier met welke games je aan de slag kan.
Vanaf 21 juli 2026 is het zover: dan kan je met de nieuwste selectie games aan de haal via het PlayStation Plus Game Catalog-programma. Ditmaal kunnen spelers zowel triple-A releases als ondergewaardeerde indietitels op de downloadlijst plaatsen. Ook worden er een aantal PlayStation Classics toegevoegd. Hieronder vind je het volledige overzicht:
- Avatar: Frontiers of Pandora | PS5
- Rise of the Ronin | PS5
- Firefighting Simulator: Ignite | PS5
- Mighty Morphin Power Rangers: Rita’s Rewind | PS5, PS4
- Dying Light | PS4
- Citizen Sleeper 2: Starward Vector | PS5
- Snow Bros. Wonderland | PS5
- Psi-Ops: The Mindgate Conspiracy | PS5, PS4 (PlayStation Plus Premium)
- Indigo Prophecy | PS5, PS4 (PlayStation Plus Premium)
Ga jij specifieke titels spelen? Laat het ons vooral weten!
Waar Bram ooit begon als groentje, staat hij inmiddels aan de frontlinie en stuurt hij het redactieteam aan als Content Manager. Hij is overal op, en in, de site terug te vinden: van spraakmakende nieuwsberichten en eigenzinnige reviews tot cataloguswerk en PR. Mocht hij een keer niet met Gameliner bezig zijn, wat zelden voorkomt, dan verliest hij zich in de wereld van horrorgames, actie-RPG’s en sci-fi first-person shooters.
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Trailer
Releasedatum Rise of the Ronin is in maart
Koei Tecmo heeft nu eindelijk de releasedatum naar buiten gebracht van Rise of the Ronin. De RPG komt over een maandje of twee te verschijnen op Steam.0 reacties
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Rise of the Ronin review - Doet veel goed
Morgen is het tijd voor Rise of the Ronin. In de review kun je lezen of de nieuwe IP van Team Ninja het proberen waard is.0 reacties
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Preview
Preview: Rise of the Ronin - Voelt vertrouwd aan
De nieuwe IP van Team Ninja komt binnenkort uit. Of de game iets interessants biedt, kun je lezen in de preview van Rise of the Ronin.0 reacties
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Alles wat je moet weten over
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Over twee weken komt de nieuwe IP van Team Ninja uit. Lees hier Alles wat je moet weten over Rise of the Ronin.0 reacties
Rise of the Ronin staat op mijn verlanglijstje. Ik krijg de laatste tijd het gevoel dat PS plus betere games bevat dan GP.
Zo dat is een mooie lijst aan games :)
Lekkerrr, stond toevallig laatst met Avatar in mijn handen. Ook Mighty Morphin is lachen