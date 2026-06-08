Show vampieren, zombies en weerwolven in Monster Zoo Tycoon

Het managen van een dierentuin kennen we inmiddels wel van games als Zoo Tycoon en Planet Zoo. Het Spaanse OverPowered Team geeft een bijzondere twist aan dit genre door je een dierentuin te laten maken met zombies, weervolven en vampieren in Monster Zoo Tycoon.

Gister werd tijdens de IGN Live show de indie game Monster Zoo Tycoon onthuld. Deze simulatiegame geeft een donkere twist aan de dierentuingames die we al langer kennen. Dit keer beheer je geen capibara's, orang-oetans of koningscobra's, maar zet je wezens als vampieren, weerwolven en zombies achter glas en tralies zodat het publiek ze kan bezichtigen. Voor de buitenwereld lijkt het een relatief gewone variant op een dierentuin, maar stiekem gaat er nog een heel duistere wereld schuil onder dit project. Het park staat namelijk in dienst van de Dark Lord. Daar weten de nietsvermoedende gasten echter niks van af. Zodra de gasten het park betreden weten zij nog niet dat de kans aanwezig is dat ze niet meer door diezelfde poort naar buiten komen.

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Monster Zoo Tycoon heeft nog geen releasedatum, maar wordt binnenkort verwacht op pc.