Zoek je naar titels om je Halloween-avond mee te vullen? Overweeg dan om Fangtopia tegen die tijd op te starten. De releasedatum valt in oktober 2026 en dit nieuws ging gepaard met een verse gameplaytrailer.

In Fangtopia is het doel simpel: ontwerp een zorgeloze wereld vol spookachtig plezier. In deze casual puzzelgame met tegels is het aan jou om het ideale monsterbos te bouwen. Wanneer je specifieke doelstellingen weet te voltooien, krijg je toegang tot unieke monsters en score je extra veel punten. Dit levert op den duur weer extra tegels op, zodat je verder kan gaan uitbreiden. Er is verder geen tijdsdruk of geforceerd competitief element te bespeuren. Het gaat puur om het creatief bezig zijn; geniet dus vooral van het ontspannen knutselen en geef de monsters het ideale thuis dat ze verdienen.

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Fangtopia is beschikbaar vanaf 26 oktober 2026 voor de pc, PlayStation 5 en Nintendo Switch 2.