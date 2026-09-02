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gamescom 2026

Spookachtige cozy game Fangtopia verschijnt passend in oktober 2026

Door Bram Noteboom
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Zoek je naar titels om je Halloween-avond mee te vullen? Overweeg dan om Fangtopia tegen die tijd op te starten. De releasedatum valt in oktober 2026 en dit nieuws ging gepaard met een verse gameplaytrailer.

In Fangtopia is het doel simpel: ontwerp een zorgeloze wereld vol spookachtig plezier. In deze casual puzzelgame met tegels is het aan jou om het ideale monsterbos te bouwen. Wanneer je specifieke doelstellingen weet te voltooien, krijg je toegang tot unieke monsters en score je extra veel punten. Dit levert op den duur weer extra tegels op, zodat je verder kan gaan uitbreiden. Er is verder geen tijdsdruk of geforceerd competitief element te bespeuren. Het gaat puur om het creatief bezig zijn; geniet dus vooral van het ontspannen knutselen en geef de monsters het ideale thuis dat ze verdienen.

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Fangtopia is beschikbaar vanaf 26 oktober 2026 voor de pc, PlayStation 5 en Nintendo Switch 2.

Bron: Secret Mode
Bram Noteboom
Bram Noteboom Mede-eigenaar & Content Manager
Gemiddelde reviewscore: 3,6/5 174 reviews 5396 artikelen geplaatst

Waar Bram ooit begon als groentje, staat hij inmiddels aan de frontlinie en stuurt hij het redactieteam aan als Content Manager. Hij is overal op, en in, de site terug te vinden: van spraakmakende nieuwsberichten en eigenzinnige reviews tot cataloguswerk en PR. Mocht hij een keer niet met Gameliner bezig zijn, wat zelden voorkomt, dan verliest hij zich in de wereld van horrorgames, actie-RPG’s en sci-fi first-person shooters.

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Packshot Fangtopia
Fangtopia

Ontwikkelaar

Absolutely Games

Uitgever

Secret Mode

Release

26 oktober 2026

Platforms

PC
PS5
NS2
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Reacties
Avatar Auxilius27
Auxilius27
lvl12 Clout Farmer
1 uur geleden

Ideaal om even tussendoor relax te gamen. Het ziet er alvast leuk uit.

0
Avatar TheRock
TheRock
lvl18 Mythic Member
1 uur geleden

Ziet er wel vredig uit gewoon 😛

0
Avatar Ascanir
Ascanir
lvl12 Clout Farmer
2 uur geleden

De gameplay lijkt me best leuk, maar dat hele thema heb ik echt niks mee.

0
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