Stealth-avonturengame Rustown verschijnt volgend jaar

Drie jaar na de verdwijning van hun vader ontvangt de hoofdpersoon van Rustown een brief die naar een stad vol outcasts leidt. Deze verhaalgedreven actie-avonturengame verschijnt volgende zomer, zo blijkt uit een nieuwe trailer.

In Rustown ga je op zoek naar je vader, die tijdens een pandemie besmet raakte met het zogenoemde idiot virus. De ziekte tast zijn geheugen en verstand aan. Na zijn verdwijning blijft het drie jaar stil, tot er een brief op de mat valt. Die brief leidt naar Rustown, een sloppenwijk waar besmette mensen door hun families en de rest van de samenleving zijn verstoten. De stad staat buiten het bereik van de autoriteiten en kent haar eigen regels. Bendes van besmette en niet-besmette bewoners vechten er om de macht. Je gaat op zoek naar antwoorden, maar ontdekt ook wat er achter de muren van deze vergeten plek schuilgaat.

Wie door Rustown trekt, kan niet zomaar op iedereen afstappen. Je moet je omgeving goed bekijken, het juiste moment kiezen en uit het zicht blijven. De game draait om sluipen en het verzamelen van aanwijzingen, niet om het uitschakelen van elke vijand die je tegenkomt. Je kunt hulpmiddelen en trucs inzetten om een opening te vinden en zo langs gevaarlijke situaties te komen. Tijdens je zoektocht ontmoet je allerlei inwoners en facties. Sommigen proberen je tegen te houden, terwijl anderen je juist helpen. Iedereen heeft een eigen kijk op de stad en de gebeurtenissen die er spelen. Door gesprekken te voeren en aanwijzingen te verzamelen, ontdek je hoe de inwoners met elkaar verbonden zijn en wat er in Rustown is gebeurd.

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Rustown verschijnt op 30 juni 2027 voor pc en Xbox Series.