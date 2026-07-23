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Studio achter Crisol: Theater of Idols moet de deuren sluiten

Door Bram Noteboom
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Vermila Studios, die de samenwerking aanging met Blumhouse Games om Crisol: Theater of Idols tot leven te wekken, is naar verluidt dicht moeten gaan.

Deze verdrietige berichtgeving komt vanuit het journalistieke platform VGC die een tweet van de ex-gamedesigner Raúl Pernía Alejandro in handen kreeg. De Spaanse tekst is door een vertaalmachine verwerkt en daaruit blijkt dat alle ontwikkelaars binnen Vermila Studios hun baan zijn kwijtgeraakt en dat de studio de deuren moet sluiten. Enkele maanden na de lancering van de horrorgame Crisol: Theater of Idols heeft Vermila Studios een ontslagprocedure in gang gezet, die uiteindelijk heeft geleid tot de sluiting van de studio en het vertrek van het hele team, aldus Alejandro.

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Hij bedankt verder de spelers voor de passie en de liefde die Crisol: Theater of Idols heeft ontvangen. De first-person horrorgame blijft voorlopig beschikbaar op de pc, PlayStation 5 en Xbox Series X|S.

Bron: VGC
Bram Noteboom
Bram Noteboom Mede-eigenaar & Content Manager
Gemiddelde reviewscore: 3,6/5 169 reviews 5207 artikelen geplaatst

Waar Bram ooit begon als groentje, staat hij inmiddels aan de frontlinie en stuurt hij het redactieteam aan als Content Manager. Hij is overal op, en in, de site terug te vinden: van spraakmakende nieuwsberichten en eigenzinnige reviews tot cataloguswerk en PR. Mocht hij een keer niet met Gameliner bezig zijn, wat zelden voorkomt, dan verliest hij zich in de wereld van horrorgames, actie-RPG’s en sci-fi first-person shooters.

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Packshot Crisol: Theater of Idols
Crisol: Theater of Idols

Ontwikkelaar

Vermila Studios

Uitgever

Blumhouse Studios

Release

10 februari 2026

Platforms

PC
PS5
XBS
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