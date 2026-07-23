Studio achter Crisol: Theater of Idols moet de deuren sluiten

Vermila Studios, die de samenwerking aanging met Blumhouse Games om Crisol: Theater of Idols tot leven te wekken, is naar verluidt dicht moeten gaan.

Deze verdrietige berichtgeving komt vanuit het journalistieke platform VGC die een tweet van de ex-gamedesigner Raúl Pernía Alejandro in handen kreeg. De Spaanse tekst is door een vertaalmachine verwerkt en daaruit blijkt dat alle ontwikkelaars binnen Vermila Studios hun baan zijn kwijtgeraakt en dat de studio de deuren moet sluiten. Enkele maanden na de lancering van de horrorgame Crisol: Theater of Idols heeft Vermila Studios een ontslagprocedure in gang gezet, die uiteindelijk heeft geleid tot de sluiting van de studio en het vertrek van het hele team, aldus Alejandro.

Vanwege je cookie-instellingen verschijnt hier nu geen X-bericht. Cookie voorkeuren wijzigen

Hij bedankt verder de spelers voor de passie en de liefde die Crisol: Theater of Idols heeft ontvangen. De first-person horrorgame blijft voorlopig beschikbaar op de pc, PlayStation 5 en Xbox Series X|S.