Studio achter Crisol: Theater of Idols moet de deuren sluiten
Vermila Studios, die de samenwerking aanging met Blumhouse Games om Crisol: Theater of Idols tot leven te wekken, is naar verluidt dicht moeten gaan.
Deze verdrietige berichtgeving komt vanuit het journalistieke platform VGC die een tweet van de ex-gamedesigner Raúl Pernía Alejandro in handen kreeg. De Spaanse tekst is door een vertaalmachine verwerkt en daaruit blijkt dat alle ontwikkelaars binnen Vermila Studios hun baan zijn kwijtgeraakt en dat de studio de deuren moet sluiten. Enkele maanden na de lancering van de horrorgame Crisol: Theater of Idols heeft Vermila Studios een ontslagprocedure in gang gezet, die uiteindelijk heeft geleid tot de sluiting van de studio en het vertrek van het hele team, aldus Alejandro.
Hij bedankt verder de spelers voor de passie en de liefde die Crisol: Theater of Idols heeft ontvangen. De first-person horrorgame blijft voorlopig beschikbaar op de pc, PlayStation 5 en Xbox Series X|S.
Waar Bram ooit begon als groentje, staat hij inmiddels aan de frontlinie en stuurt hij het redactieteam aan als Content Manager. Hij is overal op, en in, de site terug te vinden: van spraakmakende nieuwsberichten en eigenzinnige reviews tot cataloguswerk en PR. Mocht hij een keer niet met Gameliner bezig zijn, wat zelden voorkomt, dan verliest hij zich in de wereld van horrorgames, actie-RPG’s en sci-fi first-person shooters.
-
Trailer
Bloederige bende in Crisol: Theator of Idols launchtrailer
Crisol: Theater of Idols viert diens release met een launchtrailer. De game is voor slechts €17,99 op te pikken en moet je de stuipen op het lijf jagen!0 reacties
-
Trailer
Bloederige horrorgame Crisol verschijnt volgende maand
Middels een nieuwe trailer laten Blumhouse Games en Vermila Studios weten dat de bloederige game Crisol: Theater of Idols een releasedatum te pakken heeft.7 reacties
-
Preview
Preview: Crisol: Theater of Idols - Bloed kruipt waar het gaan moet
Bloed kruipt waar je het niet verwacht in Crisol: Theater of Idols, een shooter met een duister Spaans folklore tintje. Patrick offerde zich op voor een...0 reacties
-
Trailer
Crisol: Theater of Idols verschijnt nog dit jaar
Soldaat Gabriel kan zijn bloed gebruiken als dodelijk wapen tegen vijanden. Dit is een zege en een vloek, maar ook je enige redding in Crisol: Theater...0 reacties