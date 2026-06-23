Tencent overweegt zich terug te trekken uit gamestudio's
De Chinese gamegigant Tencent staat op het punt zich terug te trekken uit diverse Japanse gamestudio's. Dit laat Bloomberg via een nieuwe publicatie weten.
De journalisten Takashi Mochizuki en Cecilia D'Anastasio hebben samengewerkt aan een uitgebreide rapportage, waarin Tencent centraal staat. Volgens het artikel staat het Chinese bedrijf op het punt om diens minderheidsbelangen terug te verkopen aan de oorspronkelijke managementteams, zelfs als dat verlies met zich meebrengt. De samenwerkingen worden beëindigd met meerdere 'ondermaats presterende' partijen, inclusief met het welbekende Marvelous. Het is echter nog niet bekend om welke ontwikkelaars het nog meer gaat. Hoe dan ook: de investeringen van Tencent in grotere studio's zoals PlatinumGames, FromSoftware en Kadokawa blijven ongewijzigd, aldus Bloomberg.
Dit gebeurt in het kader van een herziening van Tencent Games' wereldwijde portfolio. Het bedrijf is namelijk van plan de course bij te stellen en zich meer te focussen op games met 'user-generated content', zoals Minecraft en Roblox. Hier wordt momenteel de meeste groeipotentieel gezien door Tencent.
We houden de ontwikkelingen in de gaten.
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Tja als je je ziel aan de duivel verkoopt, dan moet je op een gegeven moment op flinke blaren zitten want de hel is een bijzonder warme plek naar het schijnt… 🤷🏼♂️
Ik denk meer dat ze stapsgewijs de investeringen doorschuiven naar andere markten. Prosus aan de Zuidas (grootse aandeelhouder Tencent 23%) zal toch ook wel het risico zien dat er dadelijk studios komen met 10 man die AAA games maken in een jaar met Ai. Zodra dat mogelijk is (en dat kan zomaar al snel zijn), dan worden de huidige studios letterlijk waardeloos. Allemaal. Zelfs Rockstar, wanneer er per jaar 6 GTA achtige games uitkomen door mini studios met Ai gebruik.
Dus je legt je focus op user-generared content (AKA f2p en p2w crap) maar je behoudt wel je investering in FromSoftware. Dat rijmt toch niet helemaal.