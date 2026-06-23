Tencent overweegt zich terug te trekken uit gamestudio's

De Chinese gamegigant Tencent staat op het punt zich terug te trekken uit diverse Japanse gamestudio's. Dit laat Bloomberg via een nieuwe publicatie weten.

De journalisten Takashi Mochizuki en Cecilia D'Anastasio hebben samengewerkt aan een uitgebreide rapportage, waarin Tencent centraal staat. Volgens het artikel staat het Chinese bedrijf op het punt om diens minderheidsbelangen terug te verkopen aan de oorspronkelijke managementteams, zelfs als dat verlies met zich meebrengt. De samenwerkingen worden beëindigd met meerdere 'ondermaats presterende' partijen, inclusief met het welbekende Marvelous. Het is echter nog niet bekend om welke ontwikkelaars het nog meer gaat. Hoe dan ook: de investeringen van Tencent in grotere studio's zoals PlatinumGames, FromSoftware en Kadokawa blijven ongewijzigd, aldus Bloomberg.

Dit gebeurt in het kader van een herziening van Tencent Games' wereldwijde portfolio. Het bedrijf is namelijk van plan de course bij te stellen en zich meer te focussen op games met 'user-generated content', zoals Minecraft en Roblox. Hier wordt momenteel de meeste groeipotentieel gezien door Tencent.

We houden de ontwikkelingen in de gaten.