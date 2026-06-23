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Tencent overweegt zich terug te trekken uit gamestudio's

Door Bram Noteboom

De Chinese gamegigant Tencent staat op het punt zich terug te trekken uit diverse Japanse gamestudio's. Dit laat Bloomberg via een nieuwe publicatie weten.

De journalisten Takashi Mochizuki en Cecilia D'Anastasio hebben samengewerkt aan een uitgebreide rapportage, waarin Tencent centraal staat. Volgens het artikel staat het Chinese bedrijf op het punt om diens minderheidsbelangen terug te verkopen aan de oorspronkelijke managementteams, zelfs als dat verlies met zich meebrengt. De samenwerkingen worden beëindigd met meerdere 'ondermaats presterende' partijen, inclusief met het welbekende Marvelous. Het is echter nog niet bekend om welke ontwikkelaars het nog meer gaat. Hoe dan ook: de investeringen van Tencent in grotere studio's zoals PlatinumGames, FromSoftware en Kadokawa blijven ongewijzigd, aldus Bloomberg.

Dit gebeurt in het kader van een herziening van Tencent Games' wereldwijde portfolio. Het bedrijf is namelijk van plan de course bij te stellen en zich meer te focussen op games met 'user-generated content', zoals Minecraft en Roblox. Hier wordt momenteel de meeste groeipotentieel gezien door Tencent.

Tencent Games logo industrie nieuws

We houden de ontwikkelingen in de gaten.

Bron: Bloomberg
Bram Noteboom
Bram Noteboom Mede-eigenaar & Content Manager
Gemiddelde reviewscore: 3,6/5 169 reviews 5096 artikelen geplaatst

Waar Bram ooit begon als groentje, staat hij inmiddels aan de frontlinie en stuurt hij het redactieteam aan als Content Manager. Hij is overal op, en in, de site terug te vinden: van spraakmakende nieuwsberichten en eigenzinnige reviews tot cataloguswerk en PR. Mocht hij een keer niet met Gameliner bezig zijn, wat zelden voorkomt, dan verliest hij zich in de wereld van horrorgames, actie-RPG’s en sci-fi first-person shooters.

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Reacties
Avatar TheRock
TheRock
lvl15 Community Veteraan
1 week geleden om 13:13

Tja als je je ziel aan de duivel verkoopt, dan moet je op een gegeven moment op flinke blaren zitten want de hel is een bijzonder warme plek naar het schijnt… 🤷🏼‍♂️

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Avatar Ericattack
Ericattack
lvl7 Checkpoint Jeugd
1 week geleden om 23:16

Ik denk meer dat ze stapsgewijs de investeringen doorschuiven naar andere markten. Prosus aan de Zuidas (grootse aandeelhouder Tencent 23%) zal toch ook wel het risico zien dat er dadelijk studios komen met 10 man die AAA games maken in een jaar met Ai. Zodra dat mogelijk is (en dat kan zomaar al snel zijn), dan worden de huidige studios letterlijk waardeloos. Allemaal. Zelfs Rockstar, wanneer er per jaar 6 GTA achtige games uitkomen door mini studios met Ai gebruik.

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Avatar Patientzero
Patientzero
lvl9 NPC 2.0
1 week geleden om 14:00

Dus je legt je focus op user-generared content (AKA f2p en p2w crap) maar je behoudt wel je investering in FromSoftware. Dat rijmt toch niet helemaal.

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