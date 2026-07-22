Time-loop Metroidvania Echo Weaver verschijnt in oktober 2026

Aan Metroidvania's geen gebrek, maar Echo Weaver lijkt een bijzonder interessesante toevoeging te worden aan de catalogus. Check hier de trailer!

Echo Weaver van ontwikkelaar Moonlight Kids en uitgever Akupara Games weet op te vallen door een unieke invalshoek te bieden. Het gaat om een zogeheten 'op kennis gebaseerde' Metroidvania, waarin je gebruik moet maken van de tijd om progressie te boeken. Je zit namelijk vast in een oneindige time-loop en een buitenaardse glaive schenkt je vreemde krachten waarmee je de werkelijkheid kunt vervormen. Het gaat uiteindelijk allemaal om het bereiken van de perfecte run, waarin je precies weet waar je heen moet en wat je moet doen binnen een bepaalde tijd. Alleen dan kan je de wereld overwinnen die erop gebrand is jou constant te resetten.

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Echo Weaver is beschikbaar vanaf 8 oktober 2026 voor de pc, PlayStation 5, Xbox Series X|S en Nintendo Switch 2. De indietitel lanceert daarnaast vanaf dag één op Game Pass.