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Time-loop Metroidvania Echo Weaver verschijnt in oktober 2026

Door Bram Noteboom
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Aan Metroidvania's geen gebrek, maar Echo Weaver lijkt een bijzonder interessesante toevoeging te worden aan de catalogus. Check hier de trailer!

Echo Weaver van ontwikkelaar Moonlight Kids en uitgever Akupara Games weet op te vallen door een unieke invalshoek te bieden. Het gaat om een zogeheten 'op kennis gebaseerde' Metroidvania, waarin je gebruik moet maken van de tijd om progressie te boeken. Je zit namelijk vast in een oneindige time-loop en een buitenaardse glaive schenkt je vreemde krachten waarmee je de werkelijkheid kunt vervormen. Het gaat uiteindelijk allemaal om het bereiken van de perfecte run, waarin je precies weet waar je heen moet en wat je moet doen binnen een bepaalde tijd. Alleen dan kan je de wereld overwinnen die erop gebrand is jou constant te resetten.

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Echo Weaver is beschikbaar vanaf 8 oktober 2026 voor de pc, PlayStation 5, Xbox Series X|S en Nintendo Switch 2. De indietitel lanceert daarnaast vanaf dag één op Game Pass.

Bron: Akupara Games
Bram Noteboom
Bram Noteboom Mede-eigenaar & Content Manager
Gemiddelde reviewscore: 3,6/5 169 reviews 5191 artikelen geplaatst

Waar Bram ooit begon als groentje, staat hij inmiddels aan de frontlinie en stuurt hij het redactieteam aan als Content Manager. Hij is overal op, en in, de site terug te vinden: van spraakmakende nieuwsberichten en eigenzinnige reviews tot cataloguswerk en PR. Mocht hij een keer niet met Gameliner bezig zijn, wat zelden voorkomt, dan verliest hij zich in de wereld van horrorgames, actie-RPG’s en sci-fi first-person shooters.

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Packshot Echo Weaver
Echo Weaver

Ontwikkelaar

Moonlight Kids

Uitgever

Akupara Games

Release

8 oktober 2026

Platforms

PC
PS5
XBS
NS2
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Rockstar - GTA Online - The Kortz Center Heist
Reacties
Avatar Krulletje
Krulletje
lvl4 Reply Goblin
7 uur geleden

Er kunnen niet genoeg (goede) metroidvanias uitkomen wat mij betreft. Zeker op de consoles, want die vissen wel eens achter het net.

Benieuwd naar de reviews, game ziet er aardig maar nog niet heel bijzonder uit op basis van de trailer.

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