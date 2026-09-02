Tomb Raider-serie heeft Britse veiligheidswetten overtreden
Sinds januari dit jaar is Amazons Tomb Raider-serie met Sophie Turner in de hoofdrol in de maak. In maart werd de productie al even stilgelegd, omdat Turner een lichte verwonding bij het filmen opliep. Nu is er weer oproer; blijkbaar werden tijdens de productie Britse veiligheidswetten overtreden.
Waarom is het van belang dat Britse wetten werden overtreden? Amazon is immers een Amerikaans bedrijf. Dat ligt aan de locatie van de set; de serie wordt namelijk opgenomen in de Shinfield Studios in Berkshire, Engeland. Volgens een rapport van de Britse Health and Safety Executive, ook bekend als HSE, heeft de productie de Health and Safety at Work Act uit 1974 en de Control of Substances Hazardous to Health Regulations uit 2002 overtreden, doordat er niet genoeg beschermingsmaatregelen waren voor de crew.
De HSE stelde dat de crew niet de vereiste ‘biologische monitoring’ had ondergaan. Dit proces is noodzakelijk bij het spuiten van isocyanaatverf, een verf die vaak een oorzaak van astma is. Volgens de richtlijnen zijn daarom beschermende kleding en uitrusting tijdens het werken met de verf verplicht. Gezien hier niet aan werd voldaan, legde de HSE een ‘improvement notice’ op. Volgens een rapport van de site Deadline loste de productie het probleem binnen een maand op, maar Tomb Raider is de productie met de grootste bekendheid die in de afgelopen vier jaar een dergelijke uitspraak opgelegd heeft gekregen.
Een releasedatum is nog niet bekend, omdat de productie pas in januari begon, kan het nog even duren voordat we het eindproduct krijgen te zien.
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