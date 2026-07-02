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Twee Unreal Engine 5 Remothered-remasters in ontwikkeling

Door Bram Noteboom

Zowel Remothered: Broken Porcelain als Remothered: Tormented Fathers worden klaargestoomd om te verschijnen op moderne platformen via een remaster. Deze heruitgaven worden mogelijk gemaakt met Unreal Engine 5.

Dus wat kan je verwachten van deze remasters? In het kort: betere visuals en sterkere performance. Ontwikkelaar Stormind Games laat weten dat je verbeterde lichteffecten mag verwachten dankzij de Lumen-technologie, maar ook de omgevingen en personages worden van meer details voorzien. Verder gaan de UI en menu's op de schop, zodat spelers makkelijker toegang krijgen tot cruciale informatie. Daarnaast worden er legacy bugs geplet, krijgen de cinematics een rework en wordt er gesleuteld aan de stabiliteit van de ervaring. Stormind Games probeert vooral de games naar de moderne standaard te brengen; niet heel gek met het volgende deel op de planning.

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De Remothered-remasters hebben nog geen releasedatum te pakken. Het volgende deel in de reeks, genaamd Remothered: Red Nun's Legacy, komt later dit jaar uit op de pc, PlayStation 5, Xbox Series X|S en Nintendo Switch 2.

Bron: Stormind Games
Bram Noteboom
Bram Noteboom Mede-eigenaar & Content Manager
Gemiddelde reviewscore: 3,6/5 169 reviews 5096 artikelen geplaatst

Waar Bram ooit begon als groentje, staat hij inmiddels aan de frontlinie en stuurt hij het redactieteam aan als Content Manager. Hij is overal op, en in, de site terug te vinden: van spraakmakende nieuwsberichten en eigenzinnige reviews tot cataloguswerk en PR. Mocht hij een keer niet met Gameliner bezig zijn, wat zelden voorkomt, dan verliest hij zich in de wereld van horrorgames, actie-RPG’s en sci-fi first-person shooters.

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