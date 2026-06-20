Ubisoft co-founder Claude Guillemot komt om bij vliegtuigongeluk
Volgens de Franse nieuwswebsite franceinfo is de medeoprichter van Ubisoft, Claude Guillemot, omgekomen bij een tragisch vliegtuigongeluk.
Op vrijdagmiddag 19 juni 2026 heeft het ongeval plaatsgevonden. Bij de crash van het toestel in La Baule zijn twee mensen van het leven beroofd. Het tweemotorige privévliegtuig was vertrokken vanuit Rennes. Claude Guillemot behoort tot de slachtoffers gepaard met een vlieginstructeur uit de eerdergenoemde stad. De brandweer van Loire-Atlantique heeft de situatie bekendgemaakt en verder toegelicht. Toen de brandweerlieden ter plaatse kwamen, stond 'het vliegtuig in brand en sloeg het vuur over naar de omliggende begroeiing'. Claude Guillemot was de eigenaar van het vliegtuig. Hoe de neerstorting heeft kunnen plaatsvinden, is op dit moment onduidelijk.
Claude Guillemot richtte samen met zijn broers (Christian, Gérard, Michel en Yves Guillemot) op 28 maart 1986 Ubisoft op in Frankrijk. De naam 'Ubi Soft' verwees oorspronkelijk naar 'ubiquitous software' en groeide al snel uit tot een van de grootste partijen binnen de game-industrie. Met franchises, zoals Assassin's Creed, Ghost Recon, Rayman, The Crew, Just Dance, Prince of Persia en veel meer originele IP's wist/weet het bedrijf miljoenen mensen te entertainen. Claude Guillemot heeft Ubisoft niet op een duidelijk gedocumenteerd moment verlaten, maar hij trok zich in de loop der jaren wel terug uit de dagelijkse leiding, terwijl zijn broer Yves Guillemot het gezicht en de CEO van het bedrijf bleef.
Wij wensen alle nabestaanden van Claude Guillemot veel sterkte toe in deze moeilijke tijd.
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Wow, heftig om zo aan je einde te komen. Het idee alleen al brrrrr…
R.I.P.
Heftig nieuws dit. Erg op zo aan je einde te moeten komen 🙏.
Wauw heftig zeg. RIP.
Het is verre van mijn favoriete familie uit de gamewereld, want ze hebben Ubisoft nogal verpest maar dit gun je natuurlijk niemand. Gewoon triest als je zo onverwachts aan je einde moet komen.
Triest voor de familie 😔
Damn wat een kutnieuws, heeft Ubisoft groot gemaakt met geweldige games.
Damn heftig nieuws. RIP en sterkte voor de nabestaanden
Oei heftig voor de familie… 😔😔