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Ubisoft co-founder Claude Guillemot komt om bij vliegtuigongeluk

Door Bram Noteboom

Volgens de Franse nieuwswebsite franceinfo is de medeoprichter van Ubisoft, Claude Guillemot, omgekomen bij een tragisch vliegtuigongeluk.

Op vrijdagmiddag 19 juni 2026 heeft het ongeval plaatsgevonden. Bij de crash van het toestel in La Baule zijn twee mensen van het leven beroofd. Het tweemotorige privévliegtuig was vertrokken vanuit Rennes. Claude Guillemot behoort tot de slachtoffers gepaard met een vlieginstructeur uit de eerdergenoemde stad. De brandweer van Loire-Atlantique heeft de situatie bekendgemaakt en verder toegelicht. Toen de brandweerlieden ter plaatse kwamen, stond 'het vliegtuig in brand en sloeg het vuur over naar de omliggende begroeiing'. Claude Guillemot was de eigenaar van het vliegtuig. Hoe de neerstorting heeft kunnen plaatsvinden, is op dit moment onduidelijk.

Claude Guillemot richtte samen met zijn broers (Christian, Gérard, Michel en Yves Guillemot) op 28 maart 1986 Ubisoft op in Frankrijk. De naam 'Ubi Soft' verwees oorspronkelijk naar 'ubiquitous software' en groeide al snel uit tot een van de grootste partijen binnen de game-industrie. Met franchises, zoals Assassin's Creed, Ghost Recon, Rayman, The Crew, Just Dance, Prince of Persia en veel meer originele IP's wist/weet het bedrijf miljoenen mensen te entertainen. Claude Guillemot heeft Ubisoft niet op een duidelijk gedocumenteerd moment verlaten, maar hij trok zich in de loop der jaren wel terug uit de dagelijkse leiding, terwijl zijn broer Yves Guillemot het gezicht en de CEO van het bedrijf bleef.

Ubisoft Tencent CEO

Wij wensen alle nabestaanden van Claude Guillemot veel sterkte toe in deze moeilijke tijd.

Bron: franceinfo
Bram Noteboom
Bram Noteboom Mede-eigenaar & Content Manager
Gemiddelde reviewscore: 3,6/5 169 reviews 5096 artikelen geplaatst

Waar Bram ooit begon als groentje, staat hij inmiddels aan de frontlinie en stuurt hij het redactieteam aan als Content Manager. Hij is overal op, en in, de site terug te vinden: van spraakmakende nieuwsberichten en eigenzinnige reviews tot cataloguswerk en PR. Mocht hij een keer niet met Gameliner bezig zijn, wat zelden voorkomt, dan verliest hij zich in de wereld van horrorgames, actie-RPG’s en sci-fi first-person shooters.

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Reacties
Avatar Monojaxx
Monojaxx
lvl9 NPC 2.0
1 week geleden om 16:17

Wow, heftig om zo aan je einde te komen. Het idee alleen al brrrrr…
R.I.P.

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Avatar NextGenDonkey
NextGenDonkey
lvl14 High Score Chaser
1 week geleden om 04:57

Heftig nieuws dit. Erg op zo aan je einde te moeten komen 🙏.

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Avatar Ericattack
Ericattack
lvl7 Checkpoint Jeugd
1 week geleden om 23:33

Wauw heftig zeg. RIP.

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Avatar Biertje-erbij
Biertje-erbij
lvl11 Commander
2 weken geleden om 11:58

Het is verre van mijn favoriete familie uit de gamewereld, want ze hebben Ubisoft nogal verpest maar dit gun je natuurlijk niemand. Gewoon triest als je zo onverwachts aan je einde moet komen.

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Avatar AceVentura
AceVentura
lvl11 Commander
2 weken geleden om 11:11

Triest voor de familie 😔

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Avatar ViaPatrino
ViaPatrino
lvl11 Commander
2 weken geleden om 09:27

Damn wat een kutnieuws, heeft Ubisoft groot gemaakt met geweldige games.

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Avatar Jason28
Jason28
lvl7 Checkpoint Jeugd
2 weken geleden om 08:00

Damn heftig nieuws. RIP en sterkte voor de nabestaanden

0
Avatar TheRock
TheRock
lvl15 Community Veteraan
2 weken geleden om 04:27

Oei heftig voor de familie… 😔😔

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