Benieuwd naar de gameplaybeelden waar onze Resonance: A Plague Tale Legacy preview op is gebaseerd? Check dan snel de langdurige gameplaytrailer.

Focus Entertainment en Asobo Studio komen met meer dan zeven minuten aan pure gameplaybeelden op de proppen. Het verse beeldmateriaal wordt geleverd met een gloednieuwe pitch. In Resonance: A Plague Tale Legacy is het de bedoeling dat je vertrouwt op je behendigheid om zo dodelijke vijanden te verslaan. Met krachtige aanvallen bijt je flink van jezelf af en zodra je het wapenarsenaal beheerst, word je een strijdkracht om rekening mee te houden.

Naast de combat tegen het vele gespuis moet je rekening houden met de dodelijkste tegenstander van allemaal: de omgeving. In deze actie-avonturengame krijg je de nobele taak om verraderlijke puzzels op te lossen. De Minoïsche mythen spatten ervan af en dan snap je zelf ook wel dat het geen makkelijk karwei wordt. Neem gerust de tijd om het onderstaande beeldmateriaal uit te kammen.

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Resonance: A Plague Tale Legacy is beschikbaar vanaf 27 augustus 2026 voor de pc, PlayStation 5 en Xbox Series X|S.