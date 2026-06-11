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Uitgebreide gameplaybeelden Resonance: A Plague Tale Legacy onthuld

Door Bram Noteboom

Benieuwd naar de gameplaybeelden waar onze Resonance: A Plague Tale Legacy preview op is gebaseerd? Check dan snel de langdurige gameplaytrailer.

Focus Entertainment en Asobo Studio komen met meer dan zeven minuten aan pure gameplaybeelden op de proppen. Het verse beeldmateriaal wordt geleverd met een gloednieuwe pitch. In Resonance: A Plague Tale Legacy is het de bedoeling dat je vertrouwt op je behendigheid om zo dodelijke vijanden te verslaan. Met krachtige aanvallen bijt je flink van jezelf af en zodra je het wapenarsenaal beheerst, word je een strijdkracht om rekening mee te houden.

Naast de combat tegen het vele gespuis moet je rekening houden met de dodelijkste tegenstander van allemaal: de omgeving. In deze actie-avonturengame krijg je de nobele taak om verraderlijke puzzels op te lossen. De Minoïsche mythen spatten ervan af en dan snap je zelf ook wel dat het geen makkelijk karwei wordt. Neem gerust de tijd om het onderstaande beeldmateriaal uit te kammen.

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Resonance: A Plague Tale Legacy is beschikbaar vanaf 27 augustus 2026 voor de pc, PlayStation 5 en Xbox Series X|S.

Bron: Focus Entertainment
Bram Noteboom
Bram Noteboom Mede-eigenaar & Content Manager
Gemiddelde reviewscore: 3,6/5 169 reviews 5096 artikelen geplaatst

Waar Bram ooit begon als groentje, staat hij inmiddels aan de frontlinie en stuurt hij het redactieteam aan als Content Manager. Hij is overal op, en in, de site terug te vinden: van spraakmakende nieuwsberichten en eigenzinnige reviews tot cataloguswerk en PR. Mocht hij een keer niet met Gameliner bezig zijn, wat zelden voorkomt, dan verliest hij zich in de wereld van horrorgames, actie-RPG’s en sci-fi first-person shooters.

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Packshot Resonance: A Plague Tale Legacy
Resonance: A Plague Tale Legacy

Ontwikkelaar

Asobo Studio

Uitgever

Focus Entertainment

Release

27 augustus 2026

Platforms

PC
PS5
XBS
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Reacties
Avatar Marinden
Marinden
lvl6 Combo Juggler
3 weken geleden om 13:52

Ben opnieuw begonnen aan deel 2 na het zien van deze aankondiging en vind het verhaal en omgevingen wel weer heel tof. Alleen die stealth secties vind ik verschrikkelijk. Ik word gewoon altijd gezien en dan mag je weer opnieuw beginnen. Vooralsnog kom ik er gelukkig redelijk doorheen, maar leuk is anders.

0
Avatar Skimoz
Skimoz
lvl2 Journey Awaits!
3 weken geleden om 12:24

Vond de eerste erg tof. Moet de 2e nog spelen, maar over deze twijfel ik nog wel een beetje. Maar goed, voordat ik aan deze toekom zijn we wel weer een jaartje verder.

0
Avatar Krulletje
Krulletje
lvl4 Reply Goblin
3 weken geleden om 10:55

De combat oogt behoorlijk generiek. Vond de eerste twee games ontzettend vet, dus deze ga ik sowieso de kans geven

0
Avatar RavenBlack
RavenBlack
lvl4 Reply Goblin
3 weken geleden om 10:47

Hele andere gameplay dan deel 1 en 2 en dat is zeker niet erg, ik kijk uit naar deze game.

0
Avatar EzeltjePrik
EzeltjePrik
lvl11 Commander
3 weken geleden om 10:29

Tijdens de niet-E3 trailer was ik wel onder de indruk van de omgevingen, die zagen er bloedmooi uit. Maar zodra ze combat lieten zien, kreeg ik toch wel wat zorgen. Zag eruit alsof de animaties allemaal niet soepel in elkaar overlopen. Soms betekent dat dat het heel responsive is om te spelen, maar ik vrees dat het hier wat meer richting de jank helt... Ben erg benieuwd naar de reviews in ieder geval!

0
Avatar Markus
Markus
lvl12 Clout Farmer
3 weken geleden om 20:18

Denk dat we heel snel moeten los laten dat dit een "plague tale" game is.. Denk dat je er dan meer van kan genieten.. Dit is ver van de kwaliteit (zo ver ik even snel zie) die Plague Tale met zich meebracht!

4
Avatar Mister_Frowdo
Mister_Frowdo
lvl15 Community Veteraan
3 weken geleden om 19:32

De twee eerste games waren pure perfectie. Deze weet ik nog niet wat er van te denken.

- Leuke locatie en mooie omgevingen
- Lineaire game, altijd een pluspunt!

Maar...

- Houterige combat op het eerste zicht (ijsschaatsen i.p.v. dodgen)
- Ben niet zo'n fan van irritante puzzels (subjectief)
- Nog niet overtuigd of dit zijde personage van de tweede game het verhaal kan dragen

Iets in mij zegt nu al dat het een schim wordt van de twee eerste games, maar dat kan aan mij liggen. Ik wacht af op een eerlijke review van iemand die de twee vorige games geweldig vond. In aller eerlijkheid denk ik niet dat ik deze ga spelen, want dit beeldmateriaal heeft me niet overtuigd.

0
Avatar kingoftherain
kingoftherain
lvl9 NPC 2.0
3 weken geleden om 19:26

Toen deze een tijdje terug werd aangekondigd, vond ik het wel interessant. De andere twee spellen zijn meer stealth en een actie game spin-off leek me juist wel gaaf.

0
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