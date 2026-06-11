Uitgebreide gameplaybeelden Resonance: A Plague Tale Legacy onthuld
Benieuwd naar de gameplaybeelden waar onze Resonance: A Plague Tale Legacy preview op is gebaseerd? Check dan snel de langdurige gameplaytrailer.
Focus Entertainment en Asobo Studio komen met meer dan zeven minuten aan pure gameplaybeelden op de proppen. Het verse beeldmateriaal wordt geleverd met een gloednieuwe pitch. In Resonance: A Plague Tale Legacy is het de bedoeling dat je vertrouwt op je behendigheid om zo dodelijke vijanden te verslaan. Met krachtige aanvallen bijt je flink van jezelf af en zodra je het wapenarsenaal beheerst, word je een strijdkracht om rekening mee te houden.
Naast de combat tegen het vele gespuis moet je rekening houden met de dodelijkste tegenstander van allemaal: de omgeving. In deze actie-avonturengame krijg je de nobele taak om verraderlijke puzzels op te lossen. De Minoïsche mythen spatten ervan af en dan snap je zelf ook wel dat het geen makkelijk karwei wordt. Neem gerust de tijd om het onderstaande beeldmateriaal uit te kammen.
Resonance: A Plague Tale Legacy is beschikbaar vanaf 27 augustus 2026 voor de pc, PlayStation 5 en Xbox Series X|S.
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Preview
Preview: Resonance: A Plague Tale Legacy - Verandering is op komst
We mochten van Focus Entertainment smullen van exclusieve Resonance: A Plague Tale Legacy-gameplaybeelden. We hebben die direct voor jullie geanalyseerd!7 reacties
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Trailer
Nieuwe Resonance: A Plague Tale Legacy-beelden getoond
Nieuwe beelden van Resonance: A Plague Tale Legacy? Zijn ze nou helemaal van de ratten besnuffeld bij XBOX? Check ze nu.5 reacties
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Trailer
Resonance: A Plague Tale Legacy officieel onthuld
Ja, de leaks hebben flink wat roet in het eten gegooid, maar toch zijn we enthousiast. Check hier de officiële reveal van Resonance: A Plague Tale Legacy.1 reactie
Ben opnieuw begonnen aan deel 2 na het zien van deze aankondiging en vind het verhaal en omgevingen wel weer heel tof. Alleen die stealth secties vind ik verschrikkelijk. Ik word gewoon altijd gezien en dan mag je weer opnieuw beginnen. Vooralsnog kom ik er gelukkig redelijk doorheen, maar leuk is anders.
Vond de eerste erg tof. Moet de 2e nog spelen, maar over deze twijfel ik nog wel een beetje. Maar goed, voordat ik aan deze toekom zijn we wel weer een jaartje verder.
De combat oogt behoorlijk generiek. Vond de eerste twee games ontzettend vet, dus deze ga ik sowieso de kans geven
Hele andere gameplay dan deel 1 en 2 en dat is zeker niet erg, ik kijk uit naar deze game.
Tijdens de niet-E3 trailer was ik wel onder de indruk van de omgevingen, die zagen er bloedmooi uit. Maar zodra ze combat lieten zien, kreeg ik toch wel wat zorgen. Zag eruit alsof de animaties allemaal niet soepel in elkaar overlopen. Soms betekent dat dat het heel responsive is om te spelen, maar ik vrees dat het hier wat meer richting de jank helt... Ben erg benieuwd naar de reviews in ieder geval!
Denk dat we heel snel moeten los laten dat dit een "plague tale" game is.. Denk dat je er dan meer van kan genieten.. Dit is ver van de kwaliteit (zo ver ik even snel zie) die Plague Tale met zich meebracht!
De twee eerste games waren pure perfectie. Deze weet ik nog niet wat er van te denken.
- Leuke locatie en mooie omgevingen
- Lineaire game, altijd een pluspunt!
Maar...
- Houterige combat op het eerste zicht (ijsschaatsen i.p.v. dodgen)
- Ben niet zo'n fan van irritante puzzels (subjectief)
- Nog niet overtuigd of dit zijde personage van de tweede game het verhaal kan dragen
Iets in mij zegt nu al dat het een schim wordt van de twee eerste games, maar dat kan aan mij liggen. Ik wacht af op een eerlijke review van iemand die de twee vorige games geweldig vond. In aller eerlijkheid denk ik niet dat ik deze ga spelen, want dit beeldmateriaal heeft me niet overtuigd.
Toen deze een tijdje terug werd aangekondigd, vond ik het wel interessant. De andere twee spellen zijn meer stealth en een actie game spin-off leek me juist wel gaaf.