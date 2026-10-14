Valve stopt met productie van Valve Index

Valve heeft zojuist bekendgemaakt dat het gaat stoppen met de productie van de Valve Index. De laatste producten uit deze reeks worden nu dan ook met korting verkocht in de Steamwinkel.

Eén maand nadat Valve de Steam Frame (Valve's nieuwste VR-headset) heeft onthuld, zet Valve nu officieel de productie van de Valve Index stop. Deze VR-headset, die zeven jaar geleden was onthuld, is nu met twintig procent korting te koop in de Steamwinkel. Mocht je een vervanging nodig hebben voor de linker- en rechtercontroller of de kabel, dan kun je die voor hetzelfde kortingspercentage aanschaffen.

In het geval dat je de Valve Index al in je bezit hebt, hoef jij je geen zorgen te maken over de ondersteuning van het product. Valve blijft het product op Steam en Steam VR ondersteunen. Als je dus problemen met de hardware ervaart kun je nog altijd terecht bij Steam Support.

Valve

De Valve Index is beschikbaar tot de voorraad op is. Vertel ons in de comments of je van plan bent gebruik te maken van deze korting of liever de nieuwe Steam Frame gaat kopen.