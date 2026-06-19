Verborgen GTA 6-video ontdekt in broncode van officiële website
Op 18 juni heeft Rockstar met de meest summiere update het gaminglandschap doen schudden op zijn grondvesten. GTA 6 is namelijk voorzien van een pre-orderdatum. Zo maakte Rockstar dit bekend middels een korte trailer waarin het eveneens de coverart van Grand Theft Auto 6 onthulde. Wat velen echter niet is opgevallen, is dat ook de officiële website is bijgewerkt. In de broncode blijkt zelfs een video van Grand Theft Auto 6's Vice City te zijn opgenomen.
Hold on to your butts, want in slechts acht seconden tijd krijgen we een mooie indruk van de schaal die GTA 6 te bieden heeft. De officiële website is voorzien van wat coverart, maar de diehard-community ontdekte ook een video waarin we een vrij grote blik op Vice City kunnen werpen. Het vinden van de video bleek niet bijzonder lastig, aangezien deze simpelweg in de broncode van de website vermeld staat.
Lang hebben we dus niet om te kunnen proeven van de sfeer die Vice City te bieden heeft. Maar wat we zien, oogt veelbelovend. Denk hierbij aan een rode gloed aan de horizon, rondvliegende helikopters, het havengebied, de bouwplaats (hoe is dat gebouw nog steeds niet af?!) en de nodige wolkenkrabbers.
Grand Theft Auto 6 staat gepland voor een release op 19 november 2026 voor PlayStation 5 en Xbox Series. Een pc-release lijkt vooralsnog pas op een later moment te volgen.
Als het gaat om passief sporten is Rudy een kei gezien hij regelmatig menig vechtersbaas tegen de vloer nokt en tanden laat rapen. Toch is hij niet vies van andere genres. Onder het motto “je moet toch alles in je leven geprobeerd hebben” experimenteert onze Amsterdammer zo nu en dan eens wat. Niet altijd even succesvol, geduld is namelijk niet echt zijn sterkste punt, net als een gracieuze winnaar zijn gedurende menig fighter…
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The Rock geloofd natuurlijk nooit dat dit een foutje was. Klasse marketing van Rockstar weer, lekker kruimels geven en mensen gek maken 😂
Trailer 3 volgende week samen met de pre-orders? Let's hope!
Dit plaatste ik gisteren al onder het bericht van de pre-orders. Bericht staat vrijwel onderaan. De video is ook nooit verborgen geweest... sinds de pre-orders zijn aangekondigd was de officiële website al aangepast van GTA 6 en als je daar nu omlaag scrollt verschijnt deze korte teaser van de skyline. Zoals ik al zei gisteren is het vooral nice dat het luchtverkeer sterk is toegenomen ten opzichte van vorige delen ;)
Damn dit ziet er zo goed uit.
De raytracing op het reuzenrad staat vgm niet aan haha, wel indrukwekkend hoe groot de stad is.