World of Biohazard brengt 30 jaar Resident Evil tot leven in Tokio
Toevallig in november of december in Japan? Dan kan het de moeite waard zijn om even langs de World of Biohazard-tentoonstelling te gaan. Resident Evil pakt namelijk groots uit voor zijn dertigste verjaardag met een complete tentoonstelling rondom de franchise.
Van gigantische beelden van Lady Dimitrescu tot oog in oog staan met Wesker, bij The World of Biohazard 30th Anniversary Exhibition kan het allemaal. De tentoonstelling is opgedeeld in zeven 'case files', waardoor we vrijwel alle aspecten van de franchise ontdekken. Zo leren we dankzij de originele beelden en exclusieve productiematerialen meer over de oorsprong van het T-virus, zien we de helden van de games, duiken we in de wereld van Umbrella en kunnen we natuurlijk officiële merchandise kopen.
The World of Biohazard is vanaf nu tot en met 24 december te bezoeken. Het evenement wordt gehouden in Shibuya BEAM te Tokio op de vierde verdieping, wat zo'n vijf minuten lopen vanaf station Shibuya is. Tickets dienen te worden gereserveerd voor specifieke dagen. Een regulier ticket kost doordeweeks ¥3.300 (€18,99) en in het weekend ¥3.600 (€20,49). Wil je echter de tijdelijke bonus, dat bestaat uit een speciaal setje pins, ontvangen bij je bezoek, dan is het mogelijk om een kaartje van ¥13.300 (€74,99) of weekendticket van ¥13.600 (€76,99) te kopen.
In ieder geval van harte gefeliciteerd, Resident Evil! Welcome to the dirty 30! Is dit iets wat jij zou bezoeken als het wat dichter bij huis is, of staat je ticket naar Japan al gepland?
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