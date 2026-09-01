XBOX-functie maakt verwijderde games weer digitaal speelbaar

Sony mag dan kiezen voor een volledig digitale toekomst, aan de andere kant is XBOX fysiek gamen allerminst vergeten. XBOX kiest voor een gulden middenweg tussen fysiek en digitaal en die functie wordt nu getest door insiders.

Onverwachte bonus bij 'disc-to-digital' functie

Tijdens gamescom kondigde XBOX aan dat hun fysieke games ook digitaal beschikbaar zullen zijn. Wat wil dat zeggen? Wel, stop een fysieke XBOX-disc in je console, start de game op en je kunt er een digitale licentie voor krijgen. Je hoeft de disc daarna niet meer in de console te laten zitten én je kan die game op meerdere devices spelen, ook de XBOX Series S (die geen disc drive heeft).

Insiders zijn volop bezig met het testen van allerlei games en ontdekten dat het systeem niet per se moeilijk doet wanneer een game inmiddels uit de digitale XBOX Store is verdwenen. Zo blijken onder meer Deadpool, F1 2021, Minecraft: Story Mode, Rock Band 4 en Titanfall gewoon te werken met deze 'Disc-to-Digital' functie. Momenteel is deze functie nog niet beschikbaar voor letterlijk elke game, maar de lijst zal met de tijd uitgebreid worden.

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Heb je dus nog een disc liggen van een delisted game, dan kan je dus tóch een digitale licentie voor deze game aanvragen en zo van de voordelen profiteren.