XBOX-functie maakt verwijderde games weer digitaal speelbaar
Sony mag dan kiezen voor een volledig digitale toekomst, aan de andere kant is XBOX fysiek gamen allerminst vergeten. XBOX kiest voor een gulden middenweg tussen fysiek en digitaal en die functie wordt nu getest door insiders.
Onverwachte bonus bij 'disc-to-digital' functie
Tijdens gamescom kondigde XBOX aan dat hun fysieke games ook digitaal beschikbaar zullen zijn. Wat wil dat zeggen? Wel, stop een fysieke XBOX-disc in je console, start de game op en je kunt er een digitale licentie voor krijgen. Je hoeft de disc daarna niet meer in de console te laten zitten én je kan die game op meerdere devices spelen, ook de XBOX Series S (die geen disc drive heeft).
Insiders zijn volop bezig met het testen van allerlei games en ontdekten dat het systeem niet per se moeilijk doet wanneer een game inmiddels uit de digitale XBOX Store is verdwenen. Zo blijken onder meer Deadpool, F1 2021, Minecraft: Story Mode, Rock Band 4 en Titanfall gewoon te werken met deze 'Disc-to-Digital' functie. Momenteel is deze functie nog niet beschikbaar voor letterlijk elke game, maar de lijst zal met de tijd uitgebreid worden.
Heb je dus nog een disc liggen van een delisted game, dan kan je dus tóch een digitale licentie voor deze game aanvragen en zo van de voordelen profiteren.
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Deadpool
F1 2021
Rock Band 4
Titanfall
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Xbox ziet kansen die Playstation laat liggen of hardhandig afpakt. In deze echt kuddos voor Xbox en mevrouw Curry 🤟
Best wel netjes.
Het zou zelfs nog beter zijn als de nieuwe console ook met disc's kwam én met dit systeem. Dan heb je nog steeds eigenaarschap met je fysieke game én je kan hem als je wilt verkopen én je hoeft hem niet in je console te steken elke keer als je de game wilt spelen.
Geweldig. En nu deze koers volhouden en uitbouwen. Ik ben hier blij mee.
MS is toch weer heerlijk bezig nu
Hoe anders zag het er een jaar geleden uit. .
Als de PlayStation handheld er aankomt en we moeten alles opnieuw kopen, ga ik eens goed lachen en die handheld met veel plezier links laten liggen.
Ik vind het, zoals hier al gezegd werd, briljant gevonden. Moet een godsgeschenk zijn voor Xbox fans die van fysieke media houden en in het bezit zijn van een Xbox handheld.
Hopelijk gaat Rare Replay deze functie ook krijgen. Heb namelijk een fout melding bij het downloaden van Perfect Dark bij de fysieke versie.
Volgens mij zit GoldenEye bij de digitale versie er wel bij en bij de fysieke niet. Hopelijk zit die er dan wel ineens bij 😅
Ik hoop hierdoor dat ik straks weer The Saboteur kan gaan spelen op de Series X.