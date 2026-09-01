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gamescom 2026

XBOX-functie maakt verwijderde games weer digitaal speelbaar

Door Simon Verbeke
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Sony mag dan kiezen voor een volledig digitale toekomst, aan de andere kant is XBOX fysiek gamen allerminst vergeten. XBOX kiest voor een gulden middenweg tussen fysiek en digitaal en die functie wordt nu getest door insiders.

Onverwachte bonus bij 'disc-to-digital' functie

Tijdens gamescom kondigde XBOX aan dat hun fysieke games ook digitaal beschikbaar zullen zijn. Wat wil dat zeggen? Wel, stop een fysieke XBOX-disc in je console, start de game op en je kunt er een digitale licentie voor krijgen. Je hoeft de disc daarna niet meer in de console te laten zitten én je kan die game op meerdere devices spelen, ook de XBOX Series S (die geen disc drive heeft).

Insiders zijn volop bezig met het testen van allerlei games en ontdekten dat het systeem niet per se moeilijk doet wanneer een game inmiddels uit de digitale XBOX Store is verdwenen. Zo blijken onder meer Deadpool, F1 2021, Minecraft: Story Mode, Rock Band 4 en Titanfall gewoon te werken met deze 'Disc-to-Digital' functie. Momenteel is deze functie nog niet beschikbaar voor letterlijk elke game, maar de lijst zal met de tijd uitgebreid worden.

Vanwege je cookie-instellingen verschijnt hier nu geen X-bericht.

Heb je dus nog een disc liggen van een delisted game, dan kan je dus tóch een digitale licentie voor deze game aanvragen en zo van de voordelen profiteren.

Bron: VGC
Simon Verbeke
Simon Verbeke Redacteur
Gemiddelde reviewscore: 3,6/5 18 reviews 331 artikelen geplaatst

Messcherp en altijd to the point. Simon charmeert met zijn heerlijke Vlaamse accent, maar overtuigt vooral met een luchtige en toegankelijke stijl. Dankzij zijn talent om complexe materie te doorgronden, weet hij heldere en duidelijke teksten te schrijven waardoor je precies weet waar je aan toe bent. Stoffige feiten worden moeiteloos omgevormd tot boeiende verhalen. Met een uitgesproken affiniteit voor indiegames en Japanse media ben je met Simon verzekerd van een eigenzinnig en onderscheidend stuk.

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Reacties
Avatar Gamer4life
Gamer4life
lvl7 Checkpoint Jeugd
1 uur geleden

Xbox ziet kansen die Playstation laat liggen of hardhandig afpakt. In deze echt kuddos voor Xbox en mevrouw Curry 🤟

0
Avatar Auxilius27
Auxilius27
lvl12 Clout Farmer
1 uur geleden

Best wel netjes.

0
Avatar RJ
RJ
lvl8 Achievement Hunter
2 uur geleden

Het zou zelfs nog beter zijn als de nieuwe console ook met disc's kwam én met dit systeem. Dan heb je nog steeds eigenaarschap met je fysieke game én je kan hem als je wilt verkopen én je hoeft hem niet in je console te steken elke keer als je de game wilt spelen.

0
Avatar JustAce
JustAce
lvl7 Checkpoint Jeugd
2 uur geleden

Geweldig. En nu deze koers volhouden en uitbouwen. Ik ben hier blij mee.

0
Avatar Reb3nga
Reb3nga
lvl4 Reply Goblin
2 uur geleden

MS is toch weer heerlijk bezig nu
Hoe anders zag het er een jaar geleden uit. .

0
Avatar Poembaksmoel
Poembaksmoel
lvl5 Thread Hunter
2 uur geleden

Als de PlayStation handheld er aankomt en we moeten alles opnieuw kopen, ga ik eens goed lachen en die handheld met veel plezier links laten liggen.

Ik vind het, zoals hier al gezegd werd, briljant gevonden. Moet een godsgeschenk zijn voor Xbox fans die van fysieke media houden en in het bezit zijn van een Xbox handheld.

0
Avatar NextGenDonkey
NextGenDonkey
lvl18 Mythic Member
3 uur geleden

Hopelijk gaat Rare Replay deze functie ook krijgen. Heb namelijk een fout melding bij het downloaden van Perfect Dark bij de fysieke versie.

Volgens mij zit GoldenEye bij de digitale versie er wel bij en bij de fysieke niet. Hopelijk zit die er dan wel ineens bij 😅

0
Avatar BobbyGrasso92
BobbyGrasso92
lvl2 Journey Awaits!
4 uur geleden

Ik hoop hierdoor dat ik straks weer The Saboteur kan gaan spelen op de Series X.

0
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