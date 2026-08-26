Fysieke XBOX-games worden ook digitaal speelbaar
XBOX heeft een manier gevonden om met PlayStation te concurreren: games die op disk zijn gekocht, kunnen uiteindelijk ook digitaal worden gespeeld. Zo hoef je niet een game dubbel te kopen als je deze al fysiek hebt.
XBOX heeft bekendgemaakt dat XBOX Insiders deze nieuwe feature vanaf 31 augustus kunnen testen. De meeste fysieke games voor XBOX One en XBOX Series X ondersteunen deze nieuwe functie. Spelers kunnen de digitale versie claimen door een geschikte game-disc in hun XBOX One- of XBOX Series X-console te plaatsen en de game vervolgens te starten. Duizende games gaan hiervan profiteren. Later worden er nog meer toegevoegd. Volgens XBOX krijgen spelers hierdoor meer flexibiliteit, wat hopelijk natuurlijk oude spelers tevreden stelt en nieuwe spelers, niet te spreken over de dood van fysieke games, aan boord haalt.
XBOX
Wat vind jij? Een goede stap richting de preservatie van games of een marketing stunt om met giganten als PlayStation en Steam te kunnen concurreren?
Zeg je singleplayer open-world RPG's, dan zeg je Hannah. Je kunt haar midden in de nacht wakker maken om het avontuur aan te gaan in games als The Witcher, The Elder Scrolls, Assassin's Creed of Fallout. Maar ook een cozy game op zijn tijd draait Hannah haar hand niet voor om. Verliest ze zich niet in een digitale wereld, dan vind je haar waarschijnlijk aan de keukentafel met een tabletop- of kaartspel zoals Pathfinder of Dungeons & Dragons. Kortom, als je iets wil weten over games of bordspellen, dan zit je bij Hannah aan het juiste adres.
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Leuk maar als ze de volgende xbox discloos word heb je hier niks aan. Discloos gaat helaas maar waar de toekomst worden, accepteren en blijven gamen of een andere hobby zoeken.
Dit lijkt me een vrij goede oplossing volgens mij of dit de echte discliefhebbers over de streep gaat trekken valt af te wachten.
De communicatie van Sony was gewoon slecht. Ze hadden daarin al een heleboel kunnen opvangen, door te vermelden dat ze in de toekomst meer informatie zouden vrijgeven hoe ze hiermee zouden omgaan. Echter het geeft me ieder geval goede hoop dat beide bedrijven dit inzetten.
Echter het zegt verder weinig over next gen. Ook Xbox komt vroegtijdig met dit nieuws, wat wil zeggen dat ze mensen alvast voorbereiden op een volledig digitale toekomst. Ik verwacht dat zowel de volgende Xbox als PS nog wel discs zullen supporter maar alleen voor oudere generaties en niet voor de nieuwe generatie consoles. Xbox fysieke sales is al bijna niet noemenswaardig, waardoor ook publishers alles daar digitaal voor zullen releasen.
Ben benieuwd hoe de concurrentie hierop gaat reageren, maar dit is alvast een goede stap.
Een goed begin. Als ze fysieke games ,waarbij het volledige spel op de disc staat, blijven ondersteunen met Helix dan koop ik er eentje op launch. PlayStation krijgt geen cent meer van mij. Asha is vooralsnog prima bezig.
Een mix van game preservatie en marketing stunt.
Sony zal zeer waarschijnlijk ook met iets bezig zijn wat de pijn van een digital only toekomst zal verzachten.
Wat een move