Fysieke XBOX-games worden ook digitaal speelbaar

XBOX heeft een manier gevonden om met PlayStation te concurreren: games die op disk zijn gekocht, kunnen uiteindelijk ook digitaal worden gespeeld. Zo hoef je niet een game dubbel te kopen als je deze al fysiek hebt.

XBOX heeft bekendgemaakt dat XBOX Insiders deze nieuwe feature vanaf 31 augustus kunnen testen. De meeste fysieke games voor XBOX One en XBOX Series X ondersteunen deze nieuwe functie. Spelers kunnen de digitale versie claimen door een geschikte game-disc in hun XBOX One- of XBOX Series X-console te plaatsen en de game vervolgens te starten. Duizende games gaan hiervan profiteren. Later worden er nog meer toegevoegd. Volgens XBOX krijgen spelers hierdoor meer flexibiliteit, wat hopelijk natuurlijk oude spelers tevreden stelt en nieuwe spelers, niet te spreken over de dood van fysieke games, aan boord haalt.

XBOX

Wat vind jij? Een goede stap richting de preservatie van games of een marketing stunt om met giganten als PlayStation en Steam te kunnen concurreren?