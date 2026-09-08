Meld bugs

Heb je geen bug gevonden maar een verbeteridee?
Geen bestand gekozen

Optioneel. PNG, JPG, WebP of GIF tot 5 MB.

gamescom 2026

Zelda Notes krijgt update en nieuwe Zelda-amiibo op komst

Door Rudy Wijnberg
Help Gameliner en maak ons een favoriete bron

Naast al het grote Zelda-nieuws moeten we de kleinere aankondigingen niet vergeten. Zelda Notes krijgt namelijk een flinke update, waardoor de applicatie bruikbaar wordt met het op 5 november 2026 te verschijnen The Legend of Zelda: Ocarina of Time. Dat niet alleen: er verschijnen twee amiibo die extra content in de game opleveren.

Zelda Notes is een mobiele applicatie die onze reis door Zelda-games aanzienlijk kan versoepelen. De applicatie werd eerder geïntroduceerd bij The Legend of Zelda: Breath of the Wild, kreeg een update voor Tears of the Kingdom en krijgt nu wederom een nieuwe versie voor The Legend of Zelda: Ocarina of Time. In de applicatie kun je onder andere de map tevoorschijn toveren, je prestaties automatisch bijhouden en speeldata registreren. Tevens is de applicatie om te toveren tot een digitale ocarina, die we kunnen vullen met ontgrendelbare nummers uit de game.

Zelda Notes

Naast de aankondiging van de The Legend of Zelda 40th Anniversary Nintendo Switch 2-console zijn er ook twee amiibo aangekondigd. Young Link en Zelda verschijnen in 2027 en hebben een speciale functie in de game. Scan je ze namelijk tijdens het spelen van The Legend of Zelda: Ocarina of Time, dan ontgrendel je twee speciale in-game maskers van Link en Zelda, afkomstig uit de originele Nintendo 64-game.

Zelda Ocarina of Time amiibo

Meer zien van The Legend of Zelda? Lees dan hier alles wat je moet weten over de gameplay van The Legend of Zelda: Ocarina of Time. Ben je meer van het kijken? Bekijk dan hier de nieuwe The Legend of Zelda: Ocarina of Time Switch 2-trailer!

Bron: Nintendo
Rudy Wijnberg
Rudy Wijnberg Mede-eigenaar & Head of Media
Gemiddelde reviewscore: 3,7/5 349 reviews 2546 artikelen geplaatst

Als het gaat om passief sporten is Rudy een kei gezien hij regelmatig menig vechtersbaas tegen de vloer nokt en tanden laat rapen. Toch is hij niet vies van andere genres. Onder het motto “je moet toch alles in je leven geprobeerd hebben” experimenteert onze Amsterdammer zo nu en dan eens wat. Niet altijd even succesvol, geduld is namelijk niet echt zijn sterkste punt, net als een gracieuze winnaar zijn gedurende menig fighter…

Meer van deze auteur

Bekijk profiel
Lees meer
Reacties
Avatar gamingliefhebber
gamingliefhebber
lvl17 Final Form
2 minuten geleden

Dacht al dat het Lego was maar die lego set . Die is ook episch.

0
Avatar TheNielsalorian
TheNielsalorian
lvl5 Thread Hunter
27 minuten geleden

Gave amiibo’s, hopelijk geen gekke prijs ervoor.

0
Avatar Edmar
Edmar
lvl13 Meta Builder
46 minuten geleden

Die amiibo's zijn wel vet hoor.

1
Avatar Ejik
Ejik
lvl1 Press Start
1 uur geleden

Heel vet dat deze amiibo van Link geïnspireerd is op de concept art van de originele Ocarina of Time door Yusuke Nakano .

0
Avatar NextGenDonkey
NextGenDonkey
lvl18 Mythic Member
1 uur geleden

Die Zelda amiibo’s blijven vet.

0
Avatar Ascanir
Ascanir
lvl12 Clout Farmer
1 uur geleden

Deze moet ik wel hebben voor mijn amiibo collectie, die bijna alleen maar uit TLoZ amiibo's bestaat 😂.

1
Avatar Mister_Frowdo
Mister_Frowdo
lvl16 Legend in the Making
1 uur geleden

Schattig!

0
Nog niet uitgepraat? Praat verder op Discord