Zelda Notes krijgt update en nieuwe Zelda-amiibo op komst

Naast al het grote Zelda-nieuws moeten we de kleinere aankondigingen niet vergeten. Zelda Notes krijgt namelijk een flinke update, waardoor de applicatie bruikbaar wordt met het op 5 november 2026 te verschijnen The Legend of Zelda: Ocarina of Time. Dat niet alleen: er verschijnen twee amiibo die extra content in de game opleveren.

Zelda Notes is een mobiele applicatie die onze reis door Zelda-games aanzienlijk kan versoepelen. De applicatie werd eerder geïntroduceerd bij The Legend of Zelda: Breath of the Wild, kreeg een update voor Tears of the Kingdom en krijgt nu wederom een nieuwe versie voor The Legend of Zelda: Ocarina of Time. In de applicatie kun je onder andere de map tevoorschijn toveren, je prestaties automatisch bijhouden en speeldata registreren. Tevens is de applicatie om te toveren tot een digitale ocarina, die we kunnen vullen met ontgrendelbare nummers uit de game.

Naast de aankondiging van de The Legend of Zelda 40th Anniversary Nintendo Switch 2-console zijn er ook twee amiibo aangekondigd. Young Link en Zelda verschijnen in 2027 en hebben een speciale functie in de game. Scan je ze namelijk tijdens het spelen van The Legend of Zelda: Ocarina of Time, dan ontgrendel je twee speciale in-game maskers van Link en Zelda, afkomstig uit de originele Nintendo 64-game.

Meer zien van The Legend of Zelda? Lees dan hier alles wat je moet weten over de gameplay van The Legend of Zelda: Ocarina of Time. Ben je meer van het kijken? Bekijk dan hier de nieuwe The Legend of Zelda: Ocarina of Time Switch 2-trailer!