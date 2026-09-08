Zelda Notes krijgt update en nieuwe Zelda-amiibo op komst
Naast al het grote Zelda-nieuws moeten we de kleinere aankondigingen niet vergeten. Zelda Notes krijgt namelijk een flinke update, waardoor de applicatie bruikbaar wordt met het op 5 november 2026 te verschijnen The Legend of Zelda: Ocarina of Time. Dat niet alleen: er verschijnen twee amiibo die extra content in de game opleveren.
Zelda Notes is een mobiele applicatie die onze reis door Zelda-games aanzienlijk kan versoepelen. De applicatie werd eerder geïntroduceerd bij The Legend of Zelda: Breath of the Wild, kreeg een update voor Tears of the Kingdom en krijgt nu wederom een nieuwe versie voor The Legend of Zelda: Ocarina of Time. In de applicatie kun je onder andere de map tevoorschijn toveren, je prestaties automatisch bijhouden en speeldata registreren. Tevens is de applicatie om te toveren tot een digitale ocarina, die we kunnen vullen met ontgrendelbare nummers uit de game.
Naast de aankondiging van de The Legend of Zelda 40th Anniversary Nintendo Switch 2-console zijn er ook twee amiibo aangekondigd. Young Link en Zelda verschijnen in 2027 en hebben een speciale functie in de game. Scan je ze namelijk tijdens het spelen van The Legend of Zelda: Ocarina of Time, dan ontgrendel je twee speciale in-game maskers van Link en Zelda, afkomstig uit de originele Nintendo 64-game.
Meer zien van The Legend of Zelda? Lees dan hier alles wat je moet weten over de gameplay van The Legend of Zelda: Ocarina of Time. Ben je meer van het kijken? Bekijk dan hier de nieuwe The Legend of Zelda: Ocarina of Time Switch 2-trailer!
Als het gaat om passief sporten is Rudy een kei gezien hij regelmatig menig vechtersbaas tegen de vloer nokt en tanden laat rapen. Toch is hij niet vies van andere genres. Onder het motto “je moet toch alles in je leven geprobeerd hebben” experimenteert onze Amsterdammer zo nu en dan eens wat. Niet altijd even succesvol, geduld is namelijk niet echt zijn sterkste punt, net als een gracieuze winnaar zijn gedurende menig fighter…
-
Trailer
Dit is de Legend of Zelda 40th Anniversary Nintendo Switch 2
Nintendo onthult speciale The Legend of Zelda 40th Anniversary-hardware, waaronder een Nintendo Switch 2, Pro Controller 2 en Carrying Case.17 reacties
-
Game review0
Welcome to Elderfield review - Slokt je op
Welcome to Elderfield combineert een cozy farming sim met horror, uitdagende gevechten en een beklemmende sfeer in een unieke RPG.0 reacties
-
Nieuws
Nintendo Store ziet flinke wachtrij door Zelda-pre-orders
De Nintendo Store heeft een wachtrij ingesteld nu pre-orders voor The Legend of Zelda: Ocarina of Time en speciale Zelda-hardware zijn geopend.33 reacties
-
Alles wat je moet weten over
Alles wat je moet weten over: Ocarina of Time Switch 2-gameplay
The Legend of Zelda: Ocarina of Time Remake werd uitgebreid getoond tijdens de Nintendo Direct. Bekijk hier de eerste gameplaybeelden!34 reacties
Dacht al dat het Lego was maar die lego set . Die is ook episch.
Gave amiibo’s, hopelijk geen gekke prijs ervoor.
Die amiibo's zijn wel vet hoor.
Heel vet dat deze amiibo van Link geïnspireerd is op de concept art van de originele Ocarina of Time door Yusuke Nakano .
Die Zelda amiibo’s blijven vet.
Deze moet ik wel hebben voor mijn amiibo collectie, die bijna alleen maar uit TLoZ amiibo's bestaat 😂.
Schattig!