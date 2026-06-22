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Age of Empires-veteraan Earnest Yuen neemt afscheid

Door Bram Noteboom

Terwijl het rommelt bij XBOX en de industrie zich schrap zet voor een flinke tik, stapt een veteraan op. Age of Empires' Earnest Yuen gaat met pensioen.

Na een indrukwekkende loopbaan van 31 jaar bij Microsoft neemt Yuen afscheid bij het techbedrijf. Zijn volgende stap: genieten van een welverdiend pensioen, waarin hij vooral tijd gaat spenderen aan zijn dierbare familie, verwaarloosde hobby's en nieuwe avonturen. Yuen heeft een naam voor zichzelf gemaakt tijdens de op- en wederkomst van de Age of Empires-serie. Van Age of Empires: Definitive Edition tot Age of Mythology: Retold; hij was een van de gezichten die leven blies in de RTS-franchise als Director of Production bij ontwikkelaar World's Edge zijnde. Via LinkedIn laat Yuen het volgende weten:

“After 31 years at Microsoft, I’ve decided it’s time to begin a new adventure: retirement.

When I joined in 1994, the internet was still finding its feet, game development looked very different, and I certainly didn’t expect that more than three decades later I’d still be having this much fun working with incredibly talented people…

To everyone I’ve worked with at Microsoft, XBOX, World’s Edge, and across the gaming industry, thank you. Your trust, partnership, support, and above all, your friendship, have meant more than you know.”

Earnest Yuen
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Bron: Windows Central
Bram Noteboom
Bram Noteboom Mede-eigenaar & Content Manager
Gemiddelde reviewscore: 3,6/5 169 reviews 5096 artikelen geplaatst

Waar Bram ooit begon als groentje, staat hij inmiddels aan de frontlinie en stuurt hij het redactieteam aan als Content Manager. Hij is overal op, en in, de site terug te vinden: van spraakmakende nieuwsberichten en eigenzinnige reviews tot cataloguswerk en PR. Mocht hij een keer niet met Gameliner bezig zijn, wat zelden voorkomt, dan verliest hij zich in de wereld van horrorgames, actie-RPG’s en sci-fi first-person shooters.

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Reacties
Avatar Sledge
Sledge
lvl11 Commander
1 week geleden om 11:24

Het is m gegund :)

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