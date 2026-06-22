Age of Empires-veteraan Earnest Yuen neemt afscheid
Terwijl het rommelt bij XBOX en de industrie zich schrap zet voor een flinke tik, stapt een veteraan op. Age of Empires' Earnest Yuen gaat met pensioen.
Na een indrukwekkende loopbaan van 31 jaar bij Microsoft neemt Yuen afscheid bij het techbedrijf. Zijn volgende stap: genieten van een welverdiend pensioen, waarin hij vooral tijd gaat spenderen aan zijn dierbare familie, verwaarloosde hobby's en nieuwe avonturen. Yuen heeft een naam voor zichzelf gemaakt tijdens de op- en wederkomst van de Age of Empires-serie. Van Age of Empires: Definitive Edition tot Age of Mythology: Retold; hij was een van de gezichten die leven blies in de RTS-franchise als Director of Production bij ontwikkelaar World's Edge zijnde. Via LinkedIn laat Yuen het volgende weten:
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