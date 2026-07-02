Attractiepark Slagharen lanceert eigen Monopoly-editie
Is je wereld ingestort na de berichtgeving over het stoppen van fysieke PlayStation-games? Stap dan nu over op tabletopgaming. Wellicht is de nieuwste Monopoly-uitgave wat voor je. Attractiepark Slagharen lanceert namelijk een eigen Monopoly-editie.
Voor spelers die liever niet uren in de rij staan voor een attractie, is het vanaf 4 juli 2026 mogelijk om de attracties gewoon te kopen. Attractie- en vakantiepark Slagharen lanceert namelijk op die datum een eigen Monopoly-versie. In het bordspel is de look-and-feel volledig omgezet naar de kenmerkende eigenschappen van het pretpark.
Slagharen
De Slagharen Monopoly-editie komt gepaard met een Wilde Westen-thema, waarin we attracties zoals de Gold Rush-achtbaan en Sky Sifter kunnen opkopen. Overigens is het dit keer niet Mr. Monopoly die de biljetten siert, maar Slagharen-oprichter Henk Bemboom.
Mocht je interesse hebben in de Slagharen Monopoly-editie, dan kun je deze vanaf 4 juli 2026 aanschaffen in de Main Store van Attractie- en Vakantiepark Slagharen.
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Slagharen... daar ben ik vroeger best wel vaak geweest. Daar had je ook een wigwamwereld waar je in een wigwam kon kamperen het hele weekend. Ja als kind was dat wel leuk.
Die Monopolyspellen in andere edities vind ik altijd maar een beetje gaar. Als je nog geen versie hebt, is het misschien leuk om een andere dan de originele te kopen, maar anders heb je er toch geen zak aan. Spel is precies hetzelfde.
Leuk, Looopings en deze site (lees beide) zelfde nieuws.
The Rock kan die speciale edities hiervan altijd wel waarderen 😎