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Attractiepark Slagharen lanceert eigen Monopoly-editie

Door Rudy Wijnberg

Is je wereld ingestort na de berichtgeving over het stoppen van fysieke PlayStation-games? Stap dan nu over op tabletopgaming. Wellicht is de nieuwste Monopoly-uitgave wat voor je. Attractiepark Slagharen lanceert namelijk een eigen Monopoly-editie.

Voor spelers die liever niet uren in de rij staan voor een attractie, is het vanaf 4 juli 2026 mogelijk om de attracties gewoon te kopen. Attractie- en vakantiepark Slagharen lanceert namelijk op die datum een eigen Monopoly-versie. In het bordspel is de look-and-feel volledig omgezet naar de kenmerkende eigenschappen van het pretpark.

Slagharen MonopolyeditieSlagharen

De Slagharen Monopoly-editie komt gepaard met een Wilde Westen-thema, waarin we attracties zoals de Gold Rush-achtbaan en Sky Sifter kunnen opkopen. Overigens is het dit keer niet Mr. Monopoly die de biljetten siert, maar Slagharen-oprichter Henk Bemboom.

Mocht je interesse hebben in de Slagharen Monopoly-editie, dan kun je deze vanaf 4 juli 2026 aanschaffen in de Main Store van Attractie- en Vakantiepark Slagharen.

Bron: Slagharen
Rudy Wijnberg
Rudy Wijnberg Mede-eigenaar & Head of Media
Gemiddelde reviewscore: 3,7/5 314 reviews 2104 artikelen geplaatst

Als het gaat om passief sporten is Rudy een kei gezien hij regelmatig menig vechtersbaas tegen de vloer nokt en tanden laat rapen. Toch is hij niet vies van andere genres. Onder het motto “je moet toch alles in je leven geprobeerd hebben” experimenteert onze Amsterdammer zo nu en dan eens wat. Niet altijd even succesvol, geduld is namelijk niet echt zijn sterkste punt, net als een gracieuze winnaar zijn gedurende menig fighter…

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Reacties
Avatar Luigi1985
Luigi1985
lvl8 Achievement Hunter
2 dagen geleden om 08:19

Slagharen... daar ben ik vroeger best wel vaak geweest. Daar had je ook een wigwamwereld waar je in een wigwam kon kamperen het hele weekend. Ja als kind was dat wel leuk.

Die Monopolyspellen in andere edities vind ik altijd maar een beetje gaar. Als je nog geen versie hebt, is het misschien leuk om een andere dan de originele te kopen, maar anders heb je er toch geen zak aan. Spel is precies hetzelfde.

1
Avatar stefan52a
stefan52a
lvl12 Clout Farmer
3 dagen geleden om 14:56

Leuk, Looopings en deze site (lees beide) zelfde nieuws.

0
Avatar TheRock
TheRock
lvl15 Community Veteraan
3 dagen geleden om 14:15

The Rock kan die speciale edities hiervan altijd wel waarderen 😎

1
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