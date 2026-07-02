Attractiepark Slagharen lanceert eigen Monopoly-editie

Is je wereld ingestort na de berichtgeving over het stoppen van fysieke PlayStation-games? Stap dan nu over op tabletopgaming. Wellicht is de nieuwste Monopoly-uitgave wat voor je. Attractiepark Slagharen lanceert namelijk een eigen Monopoly-editie.

Voor spelers die liever niet uren in de rij staan voor een attractie, is het vanaf 4 juli 2026 mogelijk om de attracties gewoon te kopen. Attractie- en vakantiepark Slagharen lanceert namelijk op die datum een eigen Monopoly-versie. In het bordspel is de look-and-feel volledig omgezet naar de kenmerkende eigenschappen van het pretpark.

Slagharen

De Slagharen Monopoly-editie komt gepaard met een Wilde Westen-thema, waarin we attracties zoals de Gold Rush-achtbaan en Sky Sifter kunnen opkopen. Overigens is het dit keer niet Mr. Monopoly die de biljetten siert, maar Slagharen-oprichter Henk Bemboom.

Mocht je interesse hebben in de Slagharen Monopoly-editie, dan kun je deze vanaf 4 juli 2026 aanschaffen in de Main Store van Attractie- en Vakantiepark Slagharen.