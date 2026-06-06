Ben Starr onthult gameplay voor Fortnite-seizoen Runners

Seizoen drie van Fortnite Chapter 7 staat voor de deur. Acteur Ben Starr, onder meer bekend van zijn rol als Verso in Clair Obscur: Expedition 33, had de eer om op het Summer Game Fest-podium de gameplaytrailer van Runners uit de doeken te doen.

Na meerdere teasers en vage social mediaberichten zagen we tijdens de Summer Game Fest-livestream de eerste daadwerkelijke gameplay van Fortnite Runners. Met skins van o.a. John Wick wordt men in de actie gedropt. Ditmaal is het de bedoeling om een kleine mascotte bij te houden. Deze geeft de spelers extra kracht, snelheid en meer.

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Het Fortnite Runners-seizoen gaat op 6 juni 2026 van start. De grote conclusie, en daarmee het einde van Fortnite Chapter 7 Season 2, bereikt op 6 juni om 01:00 uur zijn hoogtepunt.