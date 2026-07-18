Fortnite krijgt iets te sexy Hot Bat Summer Batman-skins
Fortnite lijkt steeds meer op Dead or Alive. De game is namelijk voorzien van de Hot Bat Summer-pack, waarmee we niet alleen Batman van een zwembroek voorzien, maar ook andere personages in een kleine bikini hullen.
Gotham City is regenachtig en duister, maar dat weerhoudt Catwoman, Poison Ivy en Harley Quinn er niet van om te investeren in de nodige swimwear. Met de zomer in aantocht speelt Epic hier lekker op in, want het drietal gaat eropuit in Fortnite, maar dan wel gehuld in een net iets te kleine bikini (tenminste, voor deze doelgroep).
De Fortnite Hot Bat Summer-pack is nu verkrijgbaar en zal naar alle waarschijnlijkheid weer keiduur zijn. Vooruit, toch maar even gecheckt: ja, ze zijn weer kneiterduur, met een prijs van 1.500 V-Bucks per stuk.
Als het gaat om passief sporten is Rudy een kei gezien hij regelmatig menig vechtersbaas tegen de vloer nokt en tanden laat rapen. Toch is hij niet vies van andere genres. Onder het motto “je moet toch alles in je leven geprobeerd hebben” experimenteert onze Amsterdammer zo nu en dan eens wat. Niet altijd even succesvol, geduld is namelijk niet echt zijn sterkste punt, net als een gracieuze winnaar zijn gedurende menig fighter…
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