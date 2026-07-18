Fortnite krijgt iets te sexy Hot Bat Summer Batman-skins

Fortnite lijkt steeds meer op Dead or Alive. De game is namelijk voorzien van de Hot Bat Summer-pack, waarmee we niet alleen Batman van een zwembroek voorzien, maar ook andere personages in een kleine bikini hullen.

Gotham City is regenachtig en duister, maar dat weerhoudt Catwoman, Poison Ivy en Harley Quinn er niet van om te investeren in de nodige swimwear. Met de zomer in aantocht speelt Epic hier lekker op in, want het drietal gaat eropuit in Fortnite, maar dan wel gehuld in een net iets te kleine bikini (tenminste, voor deze doelgroep).

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De Fortnite Hot Bat Summer-pack is nu verkrijgbaar en zal naar alle waarschijnlijkheid weer keiduur zijn. Vooruit, toch maar even gecheckt: ja, ze zijn weer kneiterduur, met een prijs van 1.500 V-Bucks per stuk.