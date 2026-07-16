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Christopher Nolan's The Odyssey maakt opkomst in Fortnite

Door Bram Noteboom
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Wat is er nou mooier dan cross-mediale promotie? Vast een hoop dingen, maar mocht je blij worden van The Odyssey in Fortnite, dan heb je geluk.

De nieuwste film van Christopher Nolan maakt namelijk een opkomst in de populaire multiplayergame. Diverse personages worden als skins toegevoegd, maar daarnaast krijg je ook de kans om simpelweg een outfit aan te trekken, waardoor je eruit ziet als een reguliere soldaat uit het betreffende verhaal. Epic Games geeft aan dat de content ergens deze week komt te verschijnen en dat je voor sommige in-game items de portemonnee dient te trekken.

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Fortnite is nu te spelen op elk modern platform.

Bron: Epic Games
Bram Noteboom
Bram Noteboom Mede-eigenaar & Content Manager
Gemiddelde reviewscore: 3,6/5 169 reviews 5153 artikelen geplaatst

Waar Bram ooit begon als groentje, staat hij inmiddels aan de frontlinie en stuurt hij het redactieteam aan als Content Manager. Hij is overal op, en in, de site terug te vinden: van spraakmakende nieuwsberichten en eigenzinnige reviews tot cataloguswerk en PR. Mocht hij een keer niet met Gameliner bezig zijn, wat zelden voorkomt, dan verliest hij zich in de wereld van horrorgames, actie-RPG’s en sci-fi first-person shooters.

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Packshot Fortnite
Fortnite

Ontwikkelaar

Epic Games

Uitgever

Epic Games

Release

25 juli 2017

Platforms

PC
PS4
XONE
Mob
NSW
PS5
XBS
NS2
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Reacties
Avatar Joshzero
Joshzero
lvl8 Achievement Hunter
38 minuten geleden

top 5 vernederings rituelen.

0
Avatar Simon-Gameliner
Simon-Gameliner
Gameliner
1 uur geleden

Exact wat Homeros in gedachten had toen hij het verhaal schreef al die eeuwen geleden!

1
Avatar stefan52a
stefan52a
lvl12 Clout Farmer
2 uur geleden

Fortnite is Fortnite en Fortnite heeft n nieuw dealtje met een ander soort media te pakken, oké.

0
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