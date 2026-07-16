Christopher Nolan's The Odyssey maakt opkomst in Fortnite

Wat is er nou mooier dan cross-mediale promotie? Vast een hoop dingen, maar mocht je blij worden van The Odyssey in Fortnite, dan heb je geluk.

De nieuwste film van Christopher Nolan maakt namelijk een opkomst in de populaire multiplayergame. Diverse personages worden als skins toegevoegd, maar daarnaast krijg je ook de kans om simpelweg een outfit aan te trekken, waardoor je eruit ziet als een reguliere soldaat uit het betreffende verhaal. Epic Games geeft aan dat de content ergens deze week komt te verschijnen en dat je voor sommige in-game items de portemonnee dient te trekken.

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Fortnite is nu te spelen op elk modern platform.