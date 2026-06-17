Epic Games onthult hoe Fortnite-art gemaakt wordt (met AI)
Generatieve AI in videogames: het is en blijft een polariserend thema. Epic Games wil dan ook open kaart spelen over hoe men deze technologie gebruikt bij het creëren van personages en skins in hun meest populaire game: Fortnite.
Een kijkje achter de schermen bij het creatieve proces van Fortnite
In een uitgebreide video vertelt men meer over wat er eigenlijk allemaal gebeurt achter de schermen wanneer nieuwe Fortnite-art wordt gemaakt. Hierbij wordt benadrukt dat er inderdaad generatieve AI wordt gebruikt bij het proces, maar men probeert dit zoveel mogelijk te beperken. De inbreng van de artiest zelf blijft het belangrijkste en hij/zij heeft nog steeds voldoende zeggenschap over hoe het uiteindelijke resultaat er moet uitzien. Oordeel vooral zelf of AI hier wel degelijk op een correcte manier gebruikt wordt (of als dit hele verhaal gewoon een verkooppraatje is).
Momenteel is Seizoen drie van Fortnite Chapter 7 aan de gang in de game.
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Ik ben helemaal voor AI-gegenereerde games, tenminste, als hulpmiddel. Ik zou nog wel eens een game tegen willen komen zonder copy/paste van invulling. Dat ook echt alles waar je komt in een game anders is, van planten, bomen, tot huizen en NPC’s. Nu zie je nog altijd dezelfde gezichten op NPC’s, of de zoveelste zelfde uitziende krat met objecten erin, en ga zo maar door. Ik denk dat AI voor een hele andere -realistischere- beleving kan gaan zorgen in toekomstige games.
Ja... Dit doen ze ook Ja. Maar het is naïef om te denken dat ze niet meer doen met Ai. Aan de hand van het filmpje zou ik het volgende verwachten: "Maak 10 variërende hoofden met de reeds gebruikte in acht nemend". Ideaal. Voordat hij begint staan er al 10 concepten klaar.
Helemaal prima dit. Zouden meer bedrijven misschien moeten doen, een beetje inzicht geven. Puur en alleen voor de online gillers, van The Rock hoef je jezelf helemaal niet te verantwoorden.
The Great One stelt namelijk het volgende voor: zullen we gewoon stoppen met bitchen over het gebruik van AI. We wachten gewoon even het eindproduct af. Is het kut, kopen we het niet, is het tof, kopen we het wel. Net zoals nu dus 😇
AI is here to stay, wen er maar aan, over 20 jaar weet niemand meer beter en maken we ons ergens anders druk om ✌🏼
Kleine dingetjes aanpassen en of verbeteren of meer naar 1 smaak/toon, beetje makkelijk en wel dikke prijs voor skins vragen tja...
"Hierbij wordt benadrukt dat er inderdaad generatieve AI wordt gebruikt bij het proces, maar men probeert dit zoveel mogelijk te beperken."
Het 'zoveel mogelijk beperken' zou zijn om gewoon GEEN generatieve AI gebruiken. Het is niet alsof Epic door de wetten van de natuur gedwongen is om AI te gebruiken of zo, het is een bewuste keuze van ze.
Ik zie het op mijn werk ook - management maakt de planning veel te krap en gebruikt dan dit door henzelf gecreëerde gebrek aan tijd om AI-gebruik erdoorheen te drukken. Ik durf te wedden dat de artists veel liever zelf het werk zouden doen dan het aan een robot uitbesteden.
Wat mij betreft is dit prima toch? Het wordt gebruikt als tool en hulpmiddel, niet als vervanging van de artiest voor AI slop.