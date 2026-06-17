Epic Games onthult hoe Fortnite-art gemaakt wordt (met AI)

Generatieve AI in videogames: het is en blijft een polariserend thema. Epic Games wil dan ook open kaart spelen over hoe men deze technologie gebruikt bij het creëren van personages en skins in hun meest populaire game: Fortnite.

Een kijkje achter de schermen bij het creatieve proces van Fortnite

In een uitgebreide video vertelt men meer over wat er eigenlijk allemaal gebeurt achter de schermen wanneer nieuwe Fortnite-art wordt gemaakt. Hierbij wordt benadrukt dat er inderdaad generatieve AI wordt gebruikt bij het proces, maar men probeert dit zoveel mogelijk te beperken. De inbreng van de artiest zelf blijft het belangrijkste en hij/zij heeft nog steeds voldoende zeggenschap over hoe het uiteindelijke resultaat er moet uitzien. Oordeel vooral zelf of AI hier wel degelijk op een correcte manier gebruikt wordt (of als dit hele verhaal gewoon een verkooppraatje is).

Vanwege je cookie-instellingen verschijnt hier nu geen YouTube-video. Cookie voorkeuren wijzigen

Momenteel is Seizoen drie van Fortnite Chapter 7 aan de gang in de game.