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Olivia Rodrigo en Neopets komen allebei naar Fortnite

Door Jolien Mauritsz

Fortnite krijgt binnen een week twee nieuwe samenwerkingen. Olivia Rodrigo verschijnt later vandaag in de Item Shop, terwijl Aisha uit Neopets op 2 juli volgt als nieuwe Sidekick.

Epic Games heeft de komst van Olivia Rodrigo inmiddels officieel bevestigd met een trailer. De zangeres krijgt twee outfits in de game. Volgens de eerder gelekte informatie bestaat haar set daarnaast uit twee backblings, twee emotes, drie Jam Tracks en twee instrumenten.

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Een week later volgt een samenwerking die waarschijnlijk wat jeugdherinneringen losmaakt. Aisha, een van de bekendste virtuele huisdieren uit Neopets, wordt op 2 juli toegevoegd als een Fortnite Sidekick. Daarmee kan het personage spelers volgen tijdens in Fortnite. Aisha wordt de eerste Sidekick uit Neopets. Het is nog niet bekend hoeveel V-Bucks het digitale huisdier gaat kosten, dus de spaarpot uit 1999 moet mogelijk opnieuw worden opengebroken.

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Van een wereldberoemde popster tot een virtueel huisdier met antenne-oren: de popcultuurbingokaart van Fortnite is voorlopig nog lang niet vol.

Bron: Polygon
Jolien Mauritsz
Jolien Mauritsz Redacteur
Gemiddelde reviewscore: 3,5/5 94 reviews 1445 artikelen geplaatst

Jolien mag er dan poeslief uitzien, maar onder dat schattige laagje schuilt een echte contenttijger. De berichten vliegen je om de oren en dankzij haar tomeloze werklust ben jij in no-time weer een stukje wijzer. Wanneer Jolien eindelijk een moment voor zichzelf vindt, brengt ze dat het liefst door met franchises uit het Nintendo-kamp, zoals The Legend of Zelda. Al is er één subgenre dat haar volledig in zijn greep houdt: (farming) sims.

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Packshot Fortnite
Fortnite

Ontwikkelaar

Epic Games

Uitgever

Epic Games

Release

25 juli 2017

Platforms

PC
PS4
XONE
Mob
NSW
PS5
XBS
NS2
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Reacties
Avatar Rimpelnek
Rimpelnek
lvl4 Reply Goblin
1 week geleden om 16:47

Ik ben 33 en had begin 2000 een Neopets-fase. Geen schaamte. Wel vraag ik me af of de huidige Fortnite-doelgroep weet wat Neopets is?

1
Avatar CarnifeX
CarnifeX
lvl5 Thread Hunter
1 week geleden om 16:26

Ik zal wel weer een boomer zijn, maar had nog nooit van neopets gehoord. En die mevrouw olivia zegt mij ook weinig

1
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