Olivia Rodrigo en Neopets komen allebei naar Fortnite

Fortnite krijgt binnen een week twee nieuwe samenwerkingen. Olivia Rodrigo verschijnt later vandaag in de Item Shop, terwijl Aisha uit Neopets op 2 juli volgt als nieuwe Sidekick.

Epic Games heeft de komst van Olivia Rodrigo inmiddels officieel bevestigd met een trailer. De zangeres krijgt twee outfits in de game. Volgens de eerder gelekte informatie bestaat haar set daarnaast uit twee backblings, twee emotes, drie Jam Tracks en twee instrumenten.

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Een week later volgt een samenwerking die waarschijnlijk wat jeugdherinneringen losmaakt. Aisha, een van de bekendste virtuele huisdieren uit Neopets, wordt op 2 juli toegevoegd als een Fortnite Sidekick. Daarmee kan het personage spelers volgen tijdens in Fortnite. Aisha wordt de eerste Sidekick uit Neopets. Het is nog niet bekend hoeveel V-Bucks het digitale huisdier gaat kosten, dus de spaarpot uit 1999 moet mogelijk opnieuw worden opengebroken.

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Van een wereldberoemde popster tot een virtueel huisdier met antenne-oren: de popcultuurbingokaart van Fortnite is voorlopig nog lang niet vol.