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Borderlands-franchise bereikt 100 miljoen verkochte games

Door Bram Noteboom
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De Borderlands-franchise heeft een puike mijlpaal aangetikt. Er zijn namelijk 100 miljoen games binnen de serie verkocht. Dit laat men weten via social media en de berichtgeving wordt bijgestaan door een uitgebreide blogpost.

Van de originele release in 2009 met Borderlands tot de meest recente launch van Borderlands 4 in 2025. 2K Games en Gearbox Software hebben de afgelopen jaren behoorlijk moeten knokken, maar dan heb je ook wat. De Borderlands-franchise is in de loop der jaren meer dan 100 miljoen keer over de toonbank gevlogen. Ze bedanken de gepassioneerde fans; zonder hen was het immers niet mogelijk geweest. Ze staan daarnaast stil bij de post-launch support van Borderlands 4. Ze hebben de looter shooter verrijkt met diverse Story Pack-uitbreidingen, zoals FL4K and the Last Resort en Mad Ellie and the Vault of the Damned, maar ze zijn voorlopig nog niet klaar. Een tweede jaar aan content voor Borderlands 4 staat op de planning, al zijn ze nu vooral aan het luisteren naar de achterban. Dus vraag het jezelf maar af: wat wil jij zien? Welke personages verdienen meer tijd in de schijnwerpers? En welke verhalen horen een climax te ontvangen? Mocht je een antwoord hebben, deel het dan vooral met 2K Games en Gearbox Software, want ze stemmen de nieuwe content erop af.

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Borderlands 4 is nu beschikbaar voor de pc, PlayStation 5 en Xbox Series X|S. Wat is jouw favoriete game in de serie?

Bron: 2K Games
Bram Noteboom
Bram Noteboom Mede-eigenaar & Content Manager
Gemiddelde reviewscore: 3,6/5 180 reviews 5792 artikelen geplaatst

Waar Bram ooit begon als groentje, staat hij inmiddels aan de frontlinie en stuurt hij het redactieteam aan als Content Manager. Hij is overal op, en in, de site terug te vinden: van spraakmakende nieuwsberichten en eigenzinnige reviews tot cataloguswerk en PR. Mocht hij een keer niet met Gameliner bezig zijn, wat zelden voorkomt, dan verliest hij zich in de wereld van horrorgames, actie-RPG’s en sci-fi first-person shooters.

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Packshot Borderlands 4
Borderlands 4

Reviewscore

3/5

Ontwikkelaar

Gearbox Software

Uitgever

2K Games

Release

12 september 2025

Platforms

PC
PS5
XBS
NS2
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