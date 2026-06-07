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Co-creator Sable kondigt dromerige In The Drift aan

Door Patrick Lamers

Daniel Fineberg is co-creator van de indie hit Sable en heeft nu een nieuw project aangekondigd. Tijdens de Wholesome Games Showcase bracht hij de eerste trailer van het dromerige In The Drift naar het grote publiek.

In The Drift speelt zich af in The Belt, een groepje astroïden ergens diep in de ruimte. Je neemt de rol aan van het meisje Luna, een ingenieur die de taak op zich heeft om de internetverbinding tussen de mensen in de ruimte te onderhouden. Dit doet zij samen met haar kittige maatje. De Drift maakt dit echter nogal lastig. In The Drift biedt een narratief dat gefocust is op de connectie tussen mensen en hoe belangrijk die eigenlijk is. De game bevat lichte puzzel elementen en weet (in ieder geval in de trailer) het lege gevoel van de eindeloze ruimte goed over te brengen. De soundtrack is gemaakt door Laryssa Okada.

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In The Drift is vooralsnog alleen aangekondigd. Een releasedatum of een releasewindow is daarbij nog niet bekendgemaakt.

Bron: Daniel Fineberg
Patrick Lamers
Patrick Lamers Mede-eigenaar & Hoofdredacteur
Gemiddelde reviewscore: 3,5/5 168 reviews 2913 artikelen geplaatst

Een eindbaas van Gameliner. Als hoofdredacteur is Patrick altijd op de hoogte van de laatste nieuwtjes. Denk je met een dikke scoop te komen, dan is Patrick je geheid voor. De gameverslaving van deze turbopapa begon ooit met Donkey Kong Country en Unreal Tournament, maar kent tegenwoordig geen grenzen. Zelfs een tweeling die zijn consoles continu in gijzeling neemt, weet hem niet van zijn passie weg te houden.

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Packshot In The Drift
In The Drift

Ontwikkelaar

Daniel Fineberg

Uitgever

Daniel Fineberg

Release

-

Platforms

PC
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