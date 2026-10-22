Croteam werkt aan Serious Sam: The Third Encounter

Croteam en Devolver Digital hebben serieus nieuws. Serious Sam: The Third Encounter is in ontwikkeling en dient als een direct vervolg op 'The Second Encounter'. Check hieronder de eerste teasertrailer!

De Serious Sam-franchise is de afgelopen jaren aangevuld met een aantal titels, zoals Serious Sam: Shatterverse en Serious Sam: Siberian Mayhem, maar de reeks moest het vooral hebben van spin-offs. Tot nu toe dan, want Serious Sam: The Third Encounter is een nieuwe mainline entree in de actie-FPS-serie, waarbij de run-and-gun gameplay wederom centraal staat en je nog één keer de confrontatie opzoekt met Mental. Bewapend met het iconische arsenaal van Serious Sam en nieuwe werelden om te verkennen (en op te blazen) hoopt men natuurlijk dat dit een return to form gaat worden. Geduld is echter noodzakelijk, want Serious Sam: The Third Encounter bevindt zich nog in de vroege ontwikkelfase. Check hieronder gerust de eerste trailer:

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Serious Sam: The Third Encounter is in ontwikkeling voor de pc.