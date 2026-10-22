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Croteam werkt aan Serious Sam: The Third Encounter

Door Bram Noteboom
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Croteam en Devolver Digital hebben serieus nieuws. Serious Sam: The Third Encounter is in ontwikkeling en dient als een direct vervolg op 'The Second Encounter'. Check hieronder de eerste teasertrailer!

De Serious Sam-franchise is de afgelopen jaren aangevuld met een aantal titels, zoals Serious Sam: Shatterverse en Serious Sam: Siberian Mayhem, maar de reeks moest het vooral hebben van spin-offs. Tot nu toe dan, want Serious Sam: The Third Encounter is een nieuwe mainline entree in de actie-FPS-serie, waarbij de run-and-gun gameplay wederom centraal staat en je nog één keer de confrontatie opzoekt met Mental. Bewapend met het iconische arsenaal van Serious Sam en nieuwe werelden om te verkennen (en op te blazen) hoopt men natuurlijk dat dit een return to form gaat worden. Geduld is echter noodzakelijk, want Serious Sam: The Third Encounter bevindt zich nog in de vroege ontwikkelfase. Check hieronder gerust de eerste trailer:

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Serious Sam: The Third Encounter is in ontwikkeling voor de pc.

Bron: Devolver Digital / Croteam
Bram Noteboom
Bram Noteboom Mede-eigenaar & Content Manager
Gemiddelde reviewscore: 3,6/5 180 reviews 5729 artikelen geplaatst

Waar Bram ooit begon als groentje, staat hij inmiddels aan de frontlinie en stuurt hij het redactieteam aan als Content Manager. Hij is overal op, en in, de site terug te vinden: van spraakmakende nieuwsberichten en eigenzinnige reviews tot cataloguswerk en PR. Mocht hij een keer niet met Gameliner bezig zijn, wat zelden voorkomt, dan verliest hij zich in de wereld van horrorgames, actie-RPG’s en sci-fi first-person shooters.

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Packshot Serious Sam: The Third Encounter
Serious Sam: The Third Encounter

Ontwikkelaar

Croteam

Uitgever

Devolver Digital

Release

-

Platforms

PC
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Reacties
Avatar Edmar
Edmar
lvl14 High Score Chaser
3 uur geleden

Ben benieuwd vond het vroeger wel leuke games. Gewoon lekker hersenloos knallen.

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Avatar Press_X_Somewhere
Press_X_Somewhere
lvl11 Commander
3 uur geleden

Zal mooi zijn aangezien ik met de eerste delen aardig wat lol heb beleefd in coop op de PC en later op de Switch met de Serious Sam Collection,.

Serious Sam 3 vond ik al een stuk minder en nummer 4 heb ik niet gespeeld, Serious Sam 3 VR is een test om te kijken hoe snel je misselijk kan worden met hoe snel je rond moet rennen en draaien, heb deze in totaal 2 uur gespeeld volgens Steam (Misschien de helft daarvan wachtend op vrienden in het menu).

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