Crytek had grootse plannen voor de Ryse-franchise

We schrijven het jaar 2013. De Xbox One is net uitgekomen en één van de launch titels voor dit platform was Ryse: Son of Rome van ontwikkelaar Crytek. Visueel een prachtige game voor die tijd, maar commercieel een flop. En dat was best pijnlijk voor de ontwikkelaar, want er waren wel degelijk grootse plannen.

Crytek en Xbox wilden een Ryse-franchise

In een interview met IGN spraken verschillende teamleden achter de game over de 'tragische' val van het 'Ryse-rijk'. Want alhoewel de game grafisch zeker indrukwekkend was, kwam er toch best wel veel kritiek op deze titel: korte speelduur, te veel QTE's... Crytek en Xbox hadden wel degelijk veel vertrouwen in de game, want er gingen (achter de schermen) al ideeën rond over mogelijke sequels. Ryse moest de 'Assassin's Creed' worden van Xbox, waarbij verschillende historische periodes werden bezocht. Het Romeinse Rijk was slechts het begin: er werd gepraat over samoerai, Vikingen en meer! Ook het level design zou aangepakt worden in toekomstige games, om zo meer vrijheid te geven aan de spelers.

Ryse: Son of Rome moést echter een launch titel worden voor de Xbox One, waardoor het uiteindelijke product 'gerusht' werd om toch maar op tijd uit te komen. Op zich leek dat geen probleem, want de ontwikkelaar was blij dat de basis voor de rest van de franchise werd gelegd. En toen liep het mis... de game was geen succes én er zat een haar in de boter tussen Xbox en Crytek. Crytek weigerde om de Ryse-rechten te verkopen aan Xbox en Xbox wou geen geld geven aan een project dat niet 'van hen was'. Hierdoor belandden de potentiële sequels in limbo en stierf de franchise een stille dood.

Ryse: Son of Rome is te spelen op Xbox One en pc. Had jij graag een sequel gezien op deze game?