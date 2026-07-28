CTO van XBOX biedt excuses aan voor technische storing

Het is een beetje een trend geworden de laatste tijd. Eerst lag het PlayStation Network plat en gisteren werd ook XBOX getroffen door technische problemen. Scott Van Vliet, de CTO (Chief Technology Officer) van XBOX, biedt z'n excuses aan.

'Een onaanvaardbare situatie'

In een lang bericht op X geeft Van Vliet uitvoerig uitleg over wat er precies is gebeurd, wat het XBOX-team heeft gedaan en wat hun plannen zijn voor de toekomst. Korte samenvatting: het ging niet al te best, maar de problemen zouden nu opgelost moeten zijn. Hij omschrijft de situatie als 'onaanvaardbaar' en hij biedt dan ook zijn excuses aan aan alle XBOX-spelers.

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