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Rockstar - GTA Online - The Kortz Center Heist

CTO van XBOX biedt excuses aan voor technische storing

Door Simon Verbeke
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Het is een beetje een trend geworden de laatste tijd. Eerst lag het PlayStation Network plat en gisteren werd ook XBOX getroffen door technische problemen. Scott Van Vliet, de CTO (Chief Technology Officer) van XBOX, biedt z'n excuses aan.

'Een onaanvaardbare situatie'

In een lang bericht op X geeft Van Vliet uitvoerig uitleg over wat er precies is gebeurd, wat het XBOX-team heeft gedaan en wat hun plannen zijn voor de toekomst. Korte samenvatting: het ging niet al te best, maar de problemen zouden nu opgelost moeten zijn. Hij omschrijft de situatie als 'onaanvaardbaar' en hij biedt dan ook zijn excuses aan aan alle XBOX-spelers.

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Zal Nintendo één dezer dagen ook hun eigen black-out krijgen? We houden onze vingers gekruist van niet...

Bron: Scott Van Vliet op X
Simon Verbeke
Simon Verbeke Redacteur
Gemiddelde reviewscore: 3,7/5 16 reviews 287 artikelen geplaatst

Messcherp en altijd to the point. Simon charmeert met zijn heerlijke Vlaamse accent, maar overtuigt vooral met een luchtige en toegankelijke stijl. Dankzij zijn talent om complexe materie te doorgronden, weet hij heldere en duidelijke teksten te schrijven waardoor je precies weet waar je aan toe bent. Stoffige feiten worden moeiteloos omgevormd tot boeiende verhalen. Met een uitgesproken affiniteit voor indiegames en Japanse media ben je met Simon verzekerd van een eigenzinnig en onderscheidend stuk.

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Rockstar - GTA Online - The Kortz Center Heist
Reacties
Avatar Robert-Frans
Robert-Frans
lvl8 Achievement Hunter
24 minuten geleden

Mooi, zo'n bericht met een duidelijke uitleg wat er gebeurd is, wat ze gedaan hebben en wat ze nu willen doen. Een dergelijke transparantie kan ik altijd wel waarderen. Het belang van goede, eerlijke en tijdige communicatie kan niet vaak genoeg benadrukt worden.

0
Avatar Larv
Larv
lvl5 Thread Hunter
4 uur geleden

Zelf niets van gemerkt, zowel Xbox als Xbox on PC werkte zonder problemen. M'n Xbox gaf wel aan dat er een outage was, best wel handige feature op het dashboard.
Nu, dit zou toch geen probleem mogen zijn als je Xbox als home console ingesteld staat? Had dit zelf niet gedaan tijdens zo'n outage een aantal jaar geleden en toen kon ik ook niet veel. Toen maar even de tijd genomen om m'n Xbox als home-console in te stellen en sindsdien nooit geen issues gehad met het spelen van games.

0
Avatar NextGenDonkey
NextGenDonkey
lvl16 Legend in the Making
4 uur geleden

Hebben die arrogante ballen bij Sony eigenlijk ook hun excuses aangeboden. Weet iemand dat?

0
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