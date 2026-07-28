CTO van XBOX biedt excuses aan voor technische storing
Het is een beetje een trend geworden de laatste tijd. Eerst lag het PlayStation Network plat en gisteren werd ook XBOX getroffen door technische problemen. Scott Van Vliet, de CTO (Chief Technology Officer) van XBOX, biedt z'n excuses aan.
'Een onaanvaardbare situatie'
In een lang bericht op X geeft Van Vliet uitvoerig uitleg over wat er precies is gebeurd, wat het XBOX-team heeft gedaan en wat hun plannen zijn voor de toekomst. Korte samenvatting: het ging niet al te best, maar de problemen zouden nu opgelost moeten zijn. Hij omschrijft de situatie als 'onaanvaardbaar' en hij biedt dan ook zijn excuses aan aan alle XBOX-spelers.
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Mooi, zo'n bericht met een duidelijke uitleg wat er gebeurd is, wat ze gedaan hebben en wat ze nu willen doen. Een dergelijke transparantie kan ik altijd wel waarderen. Het belang van goede, eerlijke en tijdige communicatie kan niet vaak genoeg benadrukt worden.
Zelf niets van gemerkt, zowel Xbox als Xbox on PC werkte zonder problemen. M'n Xbox gaf wel aan dat er een outage was, best wel handige feature op het dashboard.
Nu, dit zou toch geen probleem mogen zijn als je Xbox als home console ingesteld staat? Had dit zelf niet gedaan tijdens zo'n outage een aantal jaar geleden en toen kon ik ook niet veel. Toen maar even de tijd genomen om m'n Xbox als home-console in te stellen en sindsdien nooit geen issues gehad met het spelen van games.
Hebben die arrogante ballen bij Sony eigenlijk ook hun excuses aangeboden. Weet iemand dat?