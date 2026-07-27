Na PlayStation kampt nu XBOX met een storing
Enkele dagen geleden lag het PlayStation Network plat en hadden spelers moeite om hun games af te spelen. Nu heeft XBOX vergelijkbare problemen.
Dit laat men weten via de XBOX Support-pagina, waarin de rapportages van de spelers serieus worden genomen. XBOX geeft toe dat er problemen achter de schermen zijn en dat drie essentiele onderdelen momenteel kuren vertonen:
- Account & profile
- Store & subscriptions
- Apps & mobile
Dit heeft impact op sommige digitale games, Game Pass-abonnementen en het inloggen van XBOX-profielen. Het verklaart waarom een aantal spelers foutmeldingen krijgen, wanneer ze gebruik willen maken van hun XBOX-console. Er is nog een oplossing gevonden, maar het IT-personeel van Microsoft is ermee bezig.
Heb jij er last van? Het lijken tot nu toe vooral de Amerikanen te zijn die de meeste last ervaren. Laat het in ieder geval weten en houd ons op de hoogte!
Waar Bram ooit begon als groentje, staat hij inmiddels aan de frontlinie en stuurt hij het redactieteam aan als Content Manager. Hij is overal op, en in, de site terug te vinden: van spraakmakende nieuwsberichten en eigenzinnige reviews tot cataloguswerk en PR. Mocht hij een keer niet met Gameliner bezig zijn, wat zelden voorkomt, dan verliest hij zich in de wereld van horrorgames, actie-RPG’s en sci-fi first-person shooters.
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Yup, alles werkt gewoon bij mij.
Oeps, ja nog steeds online gaming... Geweldig! :D
Wel kut voor die 4 mensen in Nederland 😛
Bij mij werkt alles gewoon zoals het hoort.