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Na PlayStation kampt nu XBOX met een storing

Door Bram Noteboom
Help Gameliner en maak ons een favoriete bron

Enkele dagen geleden lag het PlayStation Network plat en hadden spelers moeite om hun games af te spelen. Nu heeft XBOX vergelijkbare problemen.

Dit laat men weten via de XBOX Support-pagina, waarin de rapportages van de spelers serieus worden genomen. XBOX geeft toe dat er problemen achter de schermen zijn en dat drie essentiele onderdelen momenteel kuren vertonen:

  • Account & profile
  • Store & subscriptions
  • Apps & mobile

Dit heeft impact op sommige digitale games, Game Pass-abonnementen en het inloggen van XBOX-profielen. Het verklaart waarom een aantal spelers foutmeldingen krijgen, wanneer ze gebruik willen maken van hun XBOX-console. Er is nog een oplossing gevonden, maar het IT-personeel van Microsoft is ermee bezig.

Vanwege je cookie-instellingen verschijnt hier nu geen X-bericht.

Heb jij er last van? Het lijken tot nu toe vooral de Amerikanen te zijn die de meeste last ervaren. Laat het in ieder geval weten en houd ons op de hoogte!

Bron: XBOX Support
Bram Noteboom
Bram Noteboom Mede-eigenaar & Content Manager
Gemiddelde reviewscore: 3,6/5 171 reviews 5227 artikelen geplaatst

Waar Bram ooit begon als groentje, staat hij inmiddels aan de frontlinie en stuurt hij het redactieteam aan als Content Manager. Hij is overal op, en in, de site terug te vinden: van spraakmakende nieuwsberichten en eigenzinnige reviews tot cataloguswerk en PR. Mocht hij een keer niet met Gameliner bezig zijn, wat zelden voorkomt, dan verliest hij zich in de wereld van horrorgames, actie-RPG’s en sci-fi first-person shooters.

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Rockstar - GTA Online - The Kortz Center Heist
Reacties
Avatar Bleacdemon
Bleacdemon
lvl7 Checkpoint Jeugd
51 minuten geleden

Yup, alles werkt gewoon bij mij.

0
Avatar stefan52a
stefan52a
lvl12 Clout Farmer
1 uur geleden

Oeps, ja nog steeds online gaming... Geweldig! :D

0
Avatar TheRock
TheRock
lvl16 Legend in the Making
3 uur geleden

Wel kut voor die 4 mensen in Nederland 😛

4
Avatar Daydreamer
Daydreamer
lvl6 Combo Juggler
3 uur geleden

Bij mij werkt alles gewoon zoals het hoort.

0
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