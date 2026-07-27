Na PlayStation kampt nu XBOX met een storing

Enkele dagen geleden lag het PlayStation Network plat en hadden spelers moeite om hun games af te spelen. Nu heeft XBOX vergelijkbare problemen.

Dit laat men weten via de XBOX Support-pagina, waarin de rapportages van de spelers serieus worden genomen. XBOX geeft toe dat er problemen achter de schermen zijn en dat drie essentiele onderdelen momenteel kuren vertonen:

Account & profile

Store & subscriptions

Apps & mobile

Dit heeft impact op sommige digitale games, Game Pass-abonnementen en het inloggen van XBOX-profielen. Het verklaart waarom een aantal spelers foutmeldingen krijgen, wanneer ze gebruik willen maken van hun XBOX-console. Er is nog een oplossing gevonden, maar het IT-personeel van Microsoft is ermee bezig.

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Heb jij er last van? Het lijken tot nu toe vooral de Amerikanen te zijn die de meeste last ervaren. Laat het in ieder geval weten en houd ons op de hoogte!