PSN heeft momenteel storing, inloggen en games spelen niet mogelijk
Vele gebruikers rapporteren storingen bij het PlayStation Network. Hierdoor laaien de discussies over een digitale toekomst weer op.
Volgens de website van Sony PlayStation doen alle services het naar behoren, maar toch worden er massaal rapportages gemaakt van de PlayStation-accounts die het niet doen. Spelers kunnen niet inloggen en krijgen hierdoor geen toegang tot hun games. De timing is allesbehalve ideaal voor Sony, aangezien ze al weken onder vuur zijn komen te liggen wegens de beslissing om fysieke PlayStation-games en andere media te stoppen vanaf 2028. Het is momenteel onbekend waardoor de storing komt, maar onheilspellende tweets, zoals van de onderstaande hackersgroep Anonymous, spreken wellicht boekdelen.
We houden de ontwikkelingen in de gaten. Heb je er zelf last van? Laat het gerust weten en houd elkaar op de hoogte!
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Ach ja, wie zit er nou te gamen met dit weer.
Ik baal dat ik niet kan spelen, maar als dit een actie vanuit bijvoorbeeld Anonymous is om pijnlijk aan te tonen wat een digital only toekomst voor diepe valkuilen heeft sta ik daar wel achter. Anti consumerism slaat volledig door en moet ergens een halt toegeroepen worden naar mijn mening.
Dus na die 100 trailers kan ik zo nog steeds geen Tokon spelen ook al speel ik op PC of hoe zit dat?