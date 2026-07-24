Vele gebruikers rapporteren storingen bij het PlayStation Network. Hierdoor laaien de discussies over een digitale toekomst weer op.

Volgens de website van Sony PlayStation doen alle services het naar behoren, maar toch worden er massaal rapportages gemaakt van de PlayStation-accounts die het niet doen. Spelers kunnen niet inloggen en krijgen hierdoor geen toegang tot hun games. De timing is allesbehalve ideaal voor Sony, aangezien ze al weken onder vuur zijn komen te liggen wegens de beslissing om fysieke PlayStation-games en andere media te stoppen vanaf 2028. Het is momenteel onbekend waardoor de storing komt, maar onheilspellende tweets, zoals van de onderstaande hackersgroep Anonymous, spreken wellicht boekdelen.

Vanwege je cookie-instellingen verschijnt hier nu geen X-bericht. Cookie voorkeuren wijzigen

We houden de ontwikkelingen in de gaten. Heb je er zelf last van? Laat het gerust weten en houd elkaar op de hoogte!