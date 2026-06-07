Dark Deity III aangekondigd voor pc
Uitgever indie.io en ontwikkelaar Sword & Axe hebben Dark Deity III aangekondigd. De strategische RPG verschijnt voor pc via Steam, maar heeft nog geen releasedatum. De game wordt gepresenteerd als het afsluitende deel van de trilogie.
Dark Deity III speelt zich opnieuw af in Terrazael, waar doodscultussen zich verspreiden en een grotere dreiging op de achtergrond nadert. Spelers volgen dit keer twee hoofdpersonages: Gwyn en Arthur Sildairan.Gwyn leidt een militair leger in de levende wereld, terwijl Arthur met een groep geleerden richting het hiernamaals trekt. Daarmee verdeelt de game zijn verhaal over twee perspectieven en meerdere fronten.
Net als de eerdere delen draait Dark Deity III om turn-based gevechten op een grid. Positionering, vaardigheden en unitopbouw blijven daarbij belangrijk. Volgens de Steam-pagina bevat de game 28 speelbare units, ongeveer 35 hoofdstukken, 74 klassen, meer dan 100 wapens en ruim 60 ringen die invloed hebben op builds. Ook is er een randomizer aanwezig voor onder meer personages, loot, vaardigheden en vijanden. Dat klinkt vooral als een poging om spelers meer variatie te bieden bij meerdere playthroughs.
Naast de aankondiging en eerste details is er nog weinig concreet bekend. Een releasedatum ontbreekt en voorlopig is alleen een pc-versie via Steam bevestigd.
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