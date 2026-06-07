De trektocht gaat verder in de DLC van The Wandering Village
Het is alweer bijna een jaar geleden dat The Wandering Village wegliep uit de Early Access-fase. De wandeltocht blijkt toch nog niet helemaal voorbij te zijn, want de tocht gaat verder via de nieuwe DLC. Tijdens de Wholesome Direct kwam namelijk The Wandering Village: The Last Leviathan voorbij zwemmen.
The Last Leviathan is de eerste DLC voor The Wandering Village
Met de DLC zeggen we vaarwel tegen Onbu, maar ontmoeten we de grote Leviathan Levi. Het moet een compleet nieuw avontuur gaan bieden, want we zwemmen niet alleen door nieuwe gebieden. Levi heeft een andere aanpak nodig dan Onbu, waardoor je niet alleen bezig bent met het voeden van het wezen. Ditmaal moet je het vochtniveau hooghouden als je Levi tenminste in leven wil houden op het land. En dat is noodzakelijk om het einde van de game te behalen.
Het is je doel om op haar rug een dorp te bouwen met de grondstoffen die daarop en in de wereld te vinden zijn. Aan de trailer te zien kun je in ieder geval koraal en zeewier verwachten. Gezien de focus ligt op de oceaan en het strand is dit geen reskin van de main game. De verschillende grondstoffen bieden toegang tot nieuwe gebouwen zoals het droogrek en de oven. Deze moet je echter eerst vrijspelen via de technologie-tree.
The Last Leviathan DLC heeft nog geen releasedatum. The Wandering Village is te spelen via pc, Nintendo Switch, PlayStation-consoles en de Xbox-consoles.
Anita is een strateeg pur sang. Bouwt ze geen personages vanaf de grond op in grootse RPG’s, dan sleutelt ze wel aan complete beschavingen in city- en survivalbuilders. Daarnaast beschikt Anita over de nodige rust en focus die van pas komen bij het spelen van snoeiharde indiegames. Nee, er is geen genre waar ze zich niet aan durft te wagen. En die opgebouwde expertise? Die zie je natuurlijk terug in haar uitgebreide en doordachte schrijfkunsten.
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