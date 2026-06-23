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Developer MIO: Memories In Orbit sluit de deuren

Door Rudy Wijnberg

Ontwikkelaars lijken momenteel met bosjes te vallen. Als we Franse berichtgeving mogen geloven, sluit Douze Dixièmes, de ontwikkelaar van het recent verschenen MIO: Memories in Orbit, namelijk binnenkort de deuren.

Douze Dixièmes werd in 2017 opgericht en wist in 2020 zijn eerste game, Shady Part of Me, te lanceren. Met succes, want in 2021 wist Focus Entertainment de ontwikkelaar in te lijven. Hieruit volgde de productie van MIO: Memories in Orbit, een interessante game met tegenvallende verkoopresultaten dat op . Als we de berichtgeving van Le Figaro mogen geloven, heeft Douze Dixièmes de aandelen teruggekocht van Focus Entertainment. Niet om opnieuw onafhankelijk te worden, maar om de kaars op eigen wijze uit te blazen.

MIO Memories in Orbit

Of de sluiting daadwerkelijk gaat plaatsvinden, moet nog blijken. Een officiële verklaring van Douze Dixièmes blijft vooralsnog uit. Naar verwachting betekent dit nieuws dat tien werknemers mogelijk binnenkort zonder werk komen te zitten. Interesse in de uitgever? Lees dan nu ons interview met Douze Dexièmes.

Rudy Wijnberg
Rudy Wijnberg Mede-eigenaar & Head of Media
Gemiddelde reviewscore: 3,7/5 314 reviews 2104 artikelen geplaatst

Als het gaat om passief sporten is Rudy een kei gezien hij regelmatig menig vechtersbaas tegen de vloer nokt en tanden laat rapen. Toch is hij niet vies van andere genres. Onder het motto “je moet toch alles in je leven geprobeerd hebben” experimenteert onze Amsterdammer zo nu en dan eens wat. Niet altijd even succesvol, geduld is namelijk niet echt zijn sterkste punt, net als een gracieuze winnaar zijn gedurende menig fighter…

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Packshot MIO: Memories in Orbit
MIO: Memories in Orbit

Reviewscore

3,5/5

Ontwikkelaar

Douze Dixièmes

Uitgever

Focus Entertainment

Release

20 januari 2026

Platforms

PC
PS4
XONE
NSW
PS5
XBS
NS2
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Reacties
Avatar EzeltjePrik
EzeltjePrik
lvl11 Commander
1 week geleden om 10:48

Jammer, MIO zag er mooi uit! Helaas is metroidvania een genre dat barst van de mooie uitziende games zoals Hollow Knight en Prince of Persia: The Lost Crown. Met zulke topgames als directe concurrentie verbaast het me in zekere zin niet dat MIO niet best verkocht.

0
Avatar Markus
Markus
lvl12 Clout Farmer
1 week geleden om 10:14 bewerkt

Aii, dat is jammer! Had de game zelf niet uitgespeeld omdat ik bored was na 10 uurtjes, maar het was opzic ht wel vermakelijk en zaten ook wel wat leuke ideetjes in. Was van plan hun volgende game dan ook gelijk aan te schaffen want zou verwachten dat dit dan de banger game zou worden met de ervaringen die ze nu hebben gedaan.

Zonde, maar zo is de gamesindustrie helaas..

0
Avatar Press_X_Somewhere
Press_X_Somewhere
lvl8 Achievement Hunter
1 week geleden om 09:55

Ik vond Shady part of me wel vermakelijk voor een puzzelspel al klonk de voice acting als een ouder persoon die een kind nadoet, MIO heb ik niet gespeeld aangezien ik geen grote fan ben van Metroidvania spellen. Ik dacht dat deze best goede reviews kreeg en vooral op de Switch 2 aardig verkocht omdat deze een echte fysieke release heeft (in de US dan).

0
Avatar MasterExploder
MasterExploder
lvl8 Achievement Hunter
1 week geleden om 08:33

Game was niet slecht denk ik, maar in deze markt is alleen 'ok' zijn niet goed genoeg meer

0
Avatar Monojaxx
Monojaxx
lvl9 NPC 2.0
1 week geleden om 07:47

Ik vond MIO niet zo bijzonder. Beetje repeterend en saai voor een metroidvania. Imo niet te vergelijken met de warme emotionele rit van de Ori-games.

2
Avatar Krulletje
Krulletje
lvl4 Reply Goblin
1 week geleden om 23:59

Beide waren prima games op gamepass, met elk ook hun mankementen.

Jammer dat ze moeten sluiten want er zat een stijgende lijn in.

Kennelijk is releasen op gamepass onvoldoende om overeind te blijven...

0
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