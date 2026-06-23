Developer MIO: Memories In Orbit sluit de deuren
Ontwikkelaars lijken momenteel met bosjes te vallen. Als we Franse berichtgeving mogen geloven, sluit Douze Dixièmes, de ontwikkelaar van het recent verschenen MIO: Memories in Orbit, namelijk binnenkort de deuren.
Douze Dixièmes werd in 2017 opgericht en wist in 2020 zijn eerste game, Shady Part of Me, te lanceren. Met succes, want in 2021 wist Focus Entertainment de ontwikkelaar in te lijven. Hieruit volgde de productie van MIO: Memories in Orbit, een interessante game met tegenvallende verkoopresultaten dat op . Als we de berichtgeving van Le Figaro mogen geloven, heeft Douze Dixièmes de aandelen teruggekocht van Focus Entertainment. Niet om opnieuw onafhankelijk te worden, maar om de kaars op eigen wijze uit te blazen.
Of de sluiting daadwerkelijk gaat plaatsvinden, moet nog blijken. Een officiële verklaring van Douze Dixièmes blijft vooralsnog uit. Naar verwachting betekent dit nieuws dat tien werknemers mogelijk binnenkort zonder werk komen te zitten. Interesse in de uitgever? Lees dan nu ons interview met Douze Dexièmes.
Als het gaat om passief sporten is Rudy een kei gezien hij regelmatig menig vechtersbaas tegen de vloer nokt en tanden laat rapen. Toch is hij niet vies van andere genres. Onder het motto “je moet toch alles in je leven geprobeerd hebben” experimenteert onze Amsterdammer zo nu en dan eens wat. Niet altijd even succesvol, geduld is namelijk niet echt zijn sterkste punt, net als een gracieuze winnaar zijn gedurende menig fighter…
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Jammer, MIO zag er mooi uit! Helaas is metroidvania een genre dat barst van de mooie uitziende games zoals Hollow Knight en Prince of Persia: The Lost Crown. Met zulke topgames als directe concurrentie verbaast het me in zekere zin niet dat MIO niet best verkocht.
Aii, dat is jammer! Had de game zelf niet uitgespeeld omdat ik bored was na 10 uurtjes, maar het was opzic ht wel vermakelijk en zaten ook wel wat leuke ideetjes in. Was van plan hun volgende game dan ook gelijk aan te schaffen want zou verwachten dat dit dan de banger game zou worden met de ervaringen die ze nu hebben gedaan.
Zonde, maar zo is de gamesindustrie helaas..
Ik vond Shady part of me wel vermakelijk voor een puzzelspel al klonk de voice acting als een ouder persoon die een kind nadoet, MIO heb ik niet gespeeld aangezien ik geen grote fan ben van Metroidvania spellen. Ik dacht dat deze best goede reviews kreeg en vooral op de Switch 2 aardig verkocht omdat deze een echte fysieke release heeft (in de US dan).
Game was niet slecht denk ik, maar in deze markt is alleen 'ok' zijn niet goed genoeg meer
Ik vond MIO niet zo bijzonder. Beetje repeterend en saai voor een metroidvania. Imo niet te vergelijken met de warme emotionele rit van de Ori-games.
Beide waren prima games op gamepass, met elk ook hun mankementen.
Jammer dat ze moeten sluiten want er zat een stijgende lijn in.
Kennelijk is releasen op gamepass onvoldoende om overeind te blijven...