Developer MIO: Memories In Orbit sluit de deuren

Ontwikkelaars lijken momenteel met bosjes te vallen. Als we Franse berichtgeving mogen geloven, sluit Douze Dixièmes, de ontwikkelaar van het recent verschenen MIO: Memories in Orbit, namelijk binnenkort de deuren.

Douze Dixièmes werd in 2017 opgericht en wist in 2020 zijn eerste game, Shady Part of Me, te lanceren. Met succes, want in 2021 wist Focus Entertainment de ontwikkelaar in te lijven. Hieruit volgde de productie van MIO: Memories in Orbit, een interessante game met tegenvallende verkoopresultaten dat op . Als we de berichtgeving van Le Figaro mogen geloven, heeft Douze Dixièmes de aandelen teruggekocht van Focus Entertainment. Niet om opnieuw onafhankelijk te worden, maar om de kaars op eigen wijze uit te blazen.

Of de sluiting daadwerkelijk gaat plaatsvinden, moet nog blijken. Een officiële verklaring van Douze Dixièmes blijft vooralsnog uit. Naar verwachting betekent dit nieuws dat tien werknemers mogelijk binnenkort zonder werk komen te zitten. Interesse in de uitgever? Lees dan nu ons interview met Douze Dexièmes.