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Dit zijn de PS5 Pro-features van Black Flag Resynced

Door Bram Noteboom

De launch van Assassin's Creed Black Flag Resynced laat niet lang meer op zich wachten. Daarom wordt de PS5 Pro-versie in de spotlight gezet.

De PlayStation 5 Pro-versie van Assassin's Creed Black Flag Resynced heeft een aantal extra foefjes in huis. De game kan genieten van de nodige grafische power, dankzij Ray‑Traced Global Illumination en Specular Reflections, maar PS5 Pro-editie doet er nog een schepje bovenop met een verbeterde PlayStation Spectral Super Resolution. Verder mogen de gamende PS5-piraten onder ons genieten van de gebruikelijke features, zoals haptic feedback, 3D audio en andere technische snufjes. Check hieronder hoe dat er in beweging uitziet:

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Assassin's Creed Black Flag Resynced is beschikbaar vanaf 9 juli 2026 voor de pc, PlayStation 5 en Xbox Series X|S.

Bron: Ubisoft
Bram Noteboom
Bram Noteboom Mede-eigenaar & Content Manager
Gemiddelde reviewscore: 3,6/5 169 reviews 5096 artikelen geplaatst

Waar Bram ooit begon als groentje, staat hij inmiddels aan de frontlinie en stuurt hij het redactieteam aan als Content Manager. Hij is overal op, en in, de site terug te vinden: van spraakmakende nieuwsberichten en eigenzinnige reviews tot cataloguswerk en PR. Mocht hij een keer niet met Gameliner bezig zijn, wat zelden voorkomt, dan verliest hij zich in de wereld van horrorgames, actie-RPG’s en sci-fi first-person shooters.

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Packshot Assassin's Creed Black Flag Resynced
Assassin's Creed Black Flag Resynced

Ontwikkelaar

Ubisoft

Uitgever

Ubisoft

Release

9 juli 2026

Platforms

PC
PS5
XBS
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Reacties
Avatar AceVentura
AceVentura
lvl11 Commander
4 dagen geleden om 08:33

Ik denk dat ik deze wel ga halen de 9e, na First Light zit ik een beetje te twijfelen welke “grote” game ik wil gaan spelen.
Ik heb nog geen filmpjes gekeken van Black Flag maar als ik al die termen voorbij zie komen moet de game er wel heel mooi uitzien op de Pro. En heb Black Flag nog nooit gespeeld, dus mooi moment om de game te gaan spelen.

0
Avatar Wiebelsnor
Wiebelsnor
lvl3 XP Farmer
5 dagen geleden om 14:27

En dan de trailer uploaden op 1080p.. xD

0
Avatar Mister_Frowdo
Mister_Frowdo
lvl15 Community Veteraan
5 dagen geleden om 12:34 bewerkt

Ik zag op YouTube dat de dieren die je tegenkomt zoals een jaguar of een krokodil "mini-bossfights" worden zoals in de meest recente rpg titels en dat Edward dingen tijdens de gevechten roept naar deze dieren alsof ze menselijke npc's zijn (zoals "Should have thought about that!"). Ik weet niet zeker of ik al de gameplay wijzigingen die ze vreemd genoeg veranderen, een verbetering vind en er zijn duidelijk nog wat imperfecties. De afwezigheid van de dual hidden blades lijkt ook een element te zijn dat nu al voor commentaar zorgt op het internet, of de wapen variatie in het algemeen. Het zou niet mogen dat een remaster of remake deze elementen minder goed doet dan z'n voorganger.

Ik verwacht de gewoonlijke kritiek tijdens de release, zoals bij de meeste Assassin's Creed games sinds Unity wat betreft gameplay, bugs en performance, maar dat gaat me niet weerhouden om 'm te spelen. Uiteindelijk kan dit gepatched worden.

Ik weet alleen nog niet of ik wacht met 'm te spelen tot enkele updates later, want deze beelden hebben me qua gameplay nog niet overtuigd. Al de rest lijkt me prima, leuke sfeer en het ziet er grafisch mooi uit. Staat sowieso op pre-order!

2
Avatar stefan52a
stefan52a
lvl12 Clout Farmer
5 dagen geleden om 11:00

*Cola geeft een like* :P
Ziet er wel cool en goed uit.

0
Avatar Markus
Markus
lvl12 Clout Farmer
5 dagen geleden om 10:27 bewerkt

Had 'em voor de ps5 pro ge-preordered een paar maanden geleden toen ze de trailer dropte... Maar ondertussen met een nieuwe dikke game pc toch maar geannuleerd en voor Steam gekocht, hahah! 😂

Ben heel benieuwd hoe het water/eilanden er uit ziet in maximale volle pracht. Heel veel zin in! Toch wel mijn tweede favoriete A.C game (met op #1 valhalla.. I love vikings xD)

1
Avatar Xenon
Xenon
lvl10 Deel van het meubilair
5 dagen geleden om 01:52

Wat vet!

0
Avatar Gertzilla
Gertzilla
lvl5 Thread Hunter
5 dagen geleden om 01:12

De laatste echte Ac game, alhoewel ik het origineel helemaal kapot gespeeld heb. Gaan we deze weer lekker spelen.

2
Avatar ViaPatrino
ViaPatrino
lvl11 Commander
5 dagen geleden om 20:58

“ Ray‑Traced Global Illumination en Specular Reflections” ze hebben weer een paar mooie marketing termen bedacht voor de bullshit bingo.

Ik kijk erg uit naar deze remake

3
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