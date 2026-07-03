Dune: Awakening deepdive zet updates en toekomst op een rij

Er staat Dune: Awakening nog een hoop moois te wachten. De ontwikkelaars van de titel blikken in een nieuwe deepdive-video terug op het succes van de game en kijken vooruit naar de veelbelovende toekomst.

Dune: Awakening kwam in juni 2025 voor het eerst om de hoek kijken. In de tussentijd zijn tientallen contentupdates uitgebracht die de game hebben gevormd tot wat hij nu is. Ontwikkelaar Funcom is nog zeker niet klaar met de succesvolle MMORPG. Zo staat er zelfs een console-release gepland voor 22 september 2026, waarbij de game een flinke chapter-update krijgt. Deze update voegt onder andere de conclusie van het verhaal toe, getiteld Book One: Awakening, introduceert een singleplayermodus en brengt een grondige vernieuwing van de login-ervaring met zich mee. In een deepdive blikken zij nu terug op alle updates die zijn geweest, en krijgen we een eerste indruk van wat nog komt. Check de video hieronder.

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Dune: Awakening is momenteel alleen beschikbaar op pc, maar zal zich op 22 september ook een weg banen naar de PlayStation 5 en Xbox Series X|S.