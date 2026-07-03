Dune: Awakening deepdive zet updates en toekomst op een rij
Er staat Dune: Awakening nog een hoop moois te wachten. De ontwikkelaars van de titel blikken in een nieuwe deepdive-video terug op het succes van de game en kijken vooruit naar de veelbelovende toekomst.
Dune: Awakening kwam in juni 2025 voor het eerst om de hoek kijken. In de tussentijd zijn tientallen contentupdates uitgebracht die de game hebben gevormd tot wat hij nu is. Ontwikkelaar Funcom is nog zeker niet klaar met de succesvolle MMORPG. Zo staat er zelfs een console-release gepland voor 22 september 2026, waarbij de game een flinke chapter-update krijgt. Deze update voegt onder andere de conclusie van het verhaal toe, getiteld Book One: Awakening, introduceert een singleplayermodus en brengt een grondige vernieuwing van de login-ervaring met zich mee. In een deepdive blikken zij nu terug op alle updates die zijn geweest, en krijgen we een eerste indruk van wat nog komt. Check de video hieronder.
Dune: Awakening is momenteel alleen beschikbaar op pc, maar zal zich op 22 september ook een weg banen naar de PlayStation 5 en Xbox Series X|S.
Sinds enige tijd is Joey helemaal om. Onze droogkloot van de redactie heeft zijn geliefde PlayStation 5 de deur uitgeschopt om over te stappen naar de pc master race. Dus niet meer languit op de bank met een zak chips erbij, maar in volle concentratie achter zijn dikke en zorgvuldig samengestelde setup. Deze wordt niet gebruikt voor sportgames, want daaraan heeft Joey een broertje dood, maar schotel hem een vette shooter voor en je ziet hem de rest van de avond niet meer terug. Daarnaast is Joey ook niet vies van een fikse portie zelfkastijding en zoekt hij de uitdaging in het uitspelen van enorm moeilijke games zoals Trials Fusion.
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Heel veel plezier mee gehad en nu ik al deze updates zie, toch maar weer eens aanzwengelen.