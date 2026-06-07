El Paso, Elsewhere 2 vliegt in slow-motion voorbij

Over verrassende sequels gesproken: El Paso, Elsewhere 2 maakt een onverwachtse slow-motion opkomst tijdens de PC Gaming Show 2026.

Nooit gehoord van deze indiegame? Laat me je even op weg helpen. El Paso, Elsewhere 2 is net zoals het origineel een verhaalgedreven third-person shooter. Het put veel inspiratie uit de eerste Max Payne-games en het is daarbij niet bang om zware thematiek aan te snijden. Ontwikkelaar Strange Scaffold onder leiding van Xalavier Nelson Jr. lijkt vooral verder te willen borduren op wat het origineel zo geliefd maakte: slow-motion gunplay actie tegen vampiers en andere monsters, terwijl het persoonlijke narratief langzaam op het netvlies brandt. Check hier de trailer en mocht je het tof vinden, zet die game dan vooral op je wishlist.

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El Paso, Elsewhere 2 is in ontwikkeling voor de pc en Xbox Series X|S.