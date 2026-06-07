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El Paso, Elsewhere 2 vliegt in slow-motion voorbij

Door Bram Noteboom

Over verrassende sequels gesproken: El Paso, Elsewhere 2 maakt een onverwachtse slow-motion opkomst tijdens de PC Gaming Show 2026.

Nooit gehoord van deze indiegame? Laat me je even op weg helpen. El Paso, Elsewhere 2 is net zoals het origineel een verhaalgedreven third-person shooter. Het put veel inspiratie uit de eerste Max Payne-games en het is daarbij niet bang om zware thematiek aan te snijden. Ontwikkelaar Strange Scaffold onder leiding van Xalavier Nelson Jr. lijkt vooral verder te willen borduren op wat het origineel zo geliefd maakte: slow-motion gunplay actie tegen vampiers en andere monsters, terwijl het persoonlijke narratief langzaam op het netvlies brandt. Check hier de trailer en mocht je het tof vinden, zet die game dan vooral op je wishlist.

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El Paso, Elsewhere 2 is in ontwikkeling voor de pc en Xbox Series X|S.

Bron: PC Gaming Show 2026
Bram Noteboom
Bram Noteboom Mede-eigenaar & Content Manager
Gemiddelde reviewscore: 3,6/5 169 reviews 5096 artikelen geplaatst

Waar Bram ooit begon als groentje, staat hij inmiddels aan de frontlinie en stuurt hij het redactieteam aan als Content Manager. Hij is overal op, en in, de site terug te vinden: van spraakmakende nieuwsberichten en eigenzinnige reviews tot cataloguswerk en PR. Mocht hij een keer niet met Gameliner bezig zijn, wat zelden voorkomt, dan verliest hij zich in de wereld van horrorgames, actie-RPG’s en sci-fi first-person shooters.

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Packshot El Paso, Elsewhere 2
El Paso, Elsewhere 2

Ontwikkelaar

Strange Scaffold, Frosty Pop

Uitgever

Strange Scaffold

Release

-

Platforms

PC
XBS
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